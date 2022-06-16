El Líder de Software de Acceso Remoto Splashtop Nombra a CiELO Technologies como Distribuidor de Valor Añadido para Ampliar su Presencia en la India
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Esta asociación fomenta la expansión mundial de Splashtop y amplía la cartera de CiELO con soluciones de acceso remoto y apoyo remoto para las empresas e instituciones educativas de la India.
SAN JOSÉ, California, lunes 28 de septiembre de 2020 – Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, y CiELO Technologies, proveedor de servicios de TI y soluciones de seguridad, anunciaron hoy una asociación para acelerar los planes de expansión de Splashtop en la India.
Este año, Splashtop ha experimentado un crecimiento global de los ingresos de más del 50%, con nuevas oficinas en Ámsterdam, Singapur y nuevas asociaciones en Latinoamérica y, ahora, India. CiELO Technologies, un proveedor de servicios informáticos establecido en la India, detectó la necesidad en el mercado de una solución de acceso remoto segura y rentable, especialmente desde la pandemia del COVID-19. Esta asociación estratégica llega en un momento oportuno para ambas empresas.
"Hemos visto una tremenda demanda por parte de empresas, gobiernos e instituciones educativas de nuestras soluciones de acceso remoto", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop Inc. "Los profesionales pueden trabajar desde casa, la TI puede dar soporte remoto a las computadoras y dispositivos móviles, y los estudiantes pueden continuar la educación a distancia con el acceso remoto a las computadoras. Buscamos un socio como CiELO Technologies, que se centra en ofrecer soluciones de TI fiables a las empresas de la India. Espero con interés la sinergia que esta colaboración traerá consigo".
"A medida que las organizaciones trabajan para establecer una nueva norma de trabajo a distancia, requieren una forma segura pero fácil para que los empleados y estudiantes accedan a los recursos informáticos a distancia desde la seguridad de sus hogares", dijo Sanket Deshpande, Director General de CiELO Technologies. "Estoy emocionado de agregar Splashtop a nuestras ofertas ya que ya vemos un considerable interés de varias industrias. La tecnología de última generación de Splashtop funciona mejor que las soluciones tradicionales como VPN. Splashtop también tiene una solución "on-premise" que proporciona un mayor control a los clientes que lo necesitan."
Acerca de CiELO Technologies
CiELO Technologies es un Distribuidor de Valor Añadido (VAD) de productos de seguridad informática, con sede en la India y que cubre la India y la región EMEA. CiELO es distribuidor de los principales proveedores tecnológicos líderes, y sigue aportando valor añadido a la oferta del proveedor mediante servicios de preventa y posventa, así como servicios de asesoramiento profesional sobre ciberseguridad a los socios de canal de toda la región. CiELO Technologies sigue deseando ser uno de los Distribuidores de Mayor Confianza (MTD) para vendedores, revendedores y clientes.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para profesionales de empresas, MSP, departamentos de TI y servicios de asistencia. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VDI/DaaS, y otro software de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.