Splashtop anuncia los miembros de su Consejo Asesor MSP
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Ayudar a orientar la dirección del producto de asistencia remota y las mejoras para la comunidad MSP
SAN JOSÉ, California, 25 de marzo de 2021-Splashtop Inc, líder en acceso remoto y asistencia remota de nueva generación, ha reunido a los principales proveedores de servicios gestionados (MSP) en un Consejo Asesor MSP. Este grupo de asesores ayuda a Splashtop a mantenerse al día con los últimos retos informáticos a los que se enfrentan los MSP, al tiempo que proporciona comentarios y consejos sobre las características y la hoja de ruta de los productos Splashtop.
"Los MSP representan un mercado importante para nuestras soluciones de asistencia remota, y aprovechar las experiencias de los MSP líderes nos ayuda a perfeccionar y mejorar nuestras ofertas para esta comunidad de asistencia informática", dijo Mark Lee, cofundador y consejero delegado de Splashtop. "Además, los MSP pueden proporcionarnos información valiosa sobre las necesidades cambiantes de sus clientes, que pueden beneficiarse potencialmente de nuestras soluciones de acceso remoto seguro de nueva generación, especialmente para apoyar el trabajo a distancia durante la pandemia de COVID-19."
Más de 30 000 MSPs ya utilizan Splashtop Remote Support y Splashtop On-Demand Support en todo el país. Además de vender directamente a MSPs, el control remoto de Splashtop también está integrado en las principales plataformas de gestión y supervisión remotos (RMM), incluidas Datto, NinjaOne, Atera, Naverisk y muchas otras que los MSPs usan para prestar soporte a sus clientes. Además, Splashtop ofrece una integración perfecta con los sistemas populares de automatización de servicios profesionales (PSA) y plataformas de servicios de asistencia, incluidos ServiceNow, Freshworks, Zendesk y Atlassian Jira.
Los miembros del Consejo Asesor de Splashtop MSP son:
Craig Cohen, presidente y director general, HCS Technology Group-HCS ofrece gestión de proyectos informáticos y soporte 24/7/365 a una amplia gama de clientes, especializándose en sistemas Apple. Cohen, formador certificado por Apple, fundó HCS en 1990.
Ralph Joedicke, cofundador y director general, goCloudOffice-Joedicke fundó goCloudOffice en 2003 (como AUCCESS) para que actuara como "tu oficina en la nube" para las pequeñas empresas. Ha trabajado en industrias relacionadas con las TI, incluyendo estancias en Ricoh Business Systems y Applied Materials, desde 1981.
Evan Jones, director general, Jones IT-Líder en soporte informático en San Francisco, Jones IT proporciona soporte tecnológico a clientes que van desde empresas de nueva creación a empresas consolidadas. Evan Jones tiene certificaciones CompTIA en TI y redes, y es el ingeniero principal de Jones IT.
Ramin Keyvan, presidente y director general de Rhino Network Solutions-Rhino lleva casi 20 años en el sector de las TI y los servicios gestionados en Silicon Valley. Anteriormente, Keyvan formó parte del personal técnico de Teknekron Software Systems y TIBCO Finance Technology.
Sarah Tenisi, consejera delegada, TenisiTech-Usando un proceso probado, TenisiTech proporciona servicios totalmente externalizados y co-subcontratados de TI, apoyo al cumplimiento informático y asesoramiento al CIO. Antes de fundar el MSP, Tenisi pasó más de 15 años en puestos de administrador de sistemas y escritorios informáticos en Hewlett Packard, Adobe Systems y WageWorks.
Steven Walker, presidente y fundador, Fast Break Tech-Desde 1999, Fast Break Tech presta servicios informáticos gestionados para todos los sistemas operativos de Microsoft, con el objetivo de mantener a sus clientes en funcionamiento. Walker dirige un equipo de siete técnicos con competencias tanto compartidas como únicas.
Descubre cómo las soluciones de soporte remoto para MSPs de Splashtop pueden ayudarte a mejorar la prestación del servicio y la eficiencia operativa.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com para más información.