Splashtop anuncia una asociación estratégica con e-Jan Networks para ofrecer a las empresas una solución integrada de acceso remoto seguro
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Splashtop para CACHATTO permite a los teletrabajadores trabajar a distancia desde cualquier lugar y en cualquier momento
San José, CA - 31 de mayo de 2016 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas de alto rendimiento , anuncia su asociación estratégica con e-Jan Networks Co., proveedor líder de soluciones de acceso remoto móvil seguro para empresas de Japón.
Las 800 empresas japonesas más importantes son clientes de la solución de acceso remoto CACHATTO de e-Jan Networks. Splashtop para CACHATTO estará disponible como plug-in integrado en la solución de escritorio seguro en el verano de 2016.
"Estamos encantados de asociarnos con e-Jan para ofrecer una solución bien integrada que proporcione un potente espacio de trabajo unificado a las empresas", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Permitir el teletrabajo es una iniciativa valiosa para mejorar la productividad de los trabajadores".
Una vez integrado, los clientes de CACHATTO pueden acceder fácilmente con sus cuentas existentes y disfrutar de una solución de escritorio remoto de alto rendimiento. No se descargan datos corporativos en el terminal remoto, manteniendo el más alto nivel de seguridad y control de datos. Splashtop para CACHATTO se presentará en la "Information Security Expo" que se celebrará en Japón en mayo.
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Acerca de e-Jan Networks
e-Jan Networks Co. se fundó en marzo de 2000 como la primera empresa de capital riesgo de Toray Industries, Inc. e-Jan Networks tiene la visión de permitir el acceso remoto seguro desde cualquier terminal, en cualquier lugar, creando un "Lugar de Trabajo Universal" para las empresas. CACHATTO ha sido la principal solución de acceso remoto seguro para las principales empresas de Japón.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los medios de comunicación
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com