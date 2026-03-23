Splashtop anuncia una asociación con SysAid para extender el soporte remoto seguro a los flujos de trabajo ITSM impulsados por IA
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La integración permite que SysAid Copilot inicie el soporte remoto Splashtop utilizando inteligencia de tickets y activos impulsada por IA
CUPERTINO, Calif. – 23 de marzo de 2026 — Splashtop, un líder global en acceso remoto seguro y soporte remoto, anunció hoy una asociación con SysAid, un proveedor líder de soluciones de Gestión de Servicios Empresariales y de TI (ITSM) con tecnología AI-Nativa. A través de esta asociación, la tecnología de soporte remoto de Splashtop se integra en la plataforma SysAid, ampliando las capacidades para los equipos de TI y permitiendo una resolución de problemas más rápida y eficiente.
La integración con SysAid Copilot permite a los técnicos iniciar sesiones de soporte remoto seguro, tanto supervisadas como no supervisadas, directamente desde los tickets de la mesa de servicio de SysAid, eliminando la necesidad de cambiar de herramientas o flujos de trabajo. Al combinar las capacidades de acceso remoto de alto rendimiento y nivel empresarial de Splashtop con el enfoque nativo de IA de SysAid para la gestión de servicios, los equipos de TI obtienen una manera más fluida de diagnosticar, acceder y resolver problemas mientras mantienen la visibilidad operacional, el control administrativo y una fuerte seguridad en todo el ciclo de vida del soporte.
El soporte remoto de Splashtop se inicia a través de flujos de trabajo impulsados por IA, orquestados por SysAid Copilot dentro del servicio de asistencia. Usando IA, SysAid puede reconocer el dispositivo afectado directamente a partir del contexto del ticket o identificarlo a través del Gestor de Activos impulsado por IA cuando faltan detalles. Con el tiempo, Copilot aprende de los tickets anteriores para sugerir automáticamente soporte remoto y generar un enlace de conexión segura, eliminando pasos manuales y ayudando a los equipos de TI a reducir el tiempo medio de resolución (MTTR) y mejorar la satisfacción del cliente (CSAT).
“Las plataformas de software en todo el ecosistema de TI dependen de una conectividad remota confiable para apoyar a sus clientes”, dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "El service desk impulsado por IA de SysAid representa una evolución importante en cómo operan los equipos de TI." Al integrar el acceso remoto de alto rendimiento de Splashtop en estos flujos de trabajo, ayudamos a las organizaciones a conectarse a los dispositivos más rápido, reducir el esfuerzo manual y resolver problemas de manera más eficiente.”
"Nuestros clientes confían en SysAid para ayudar a los equipos de TI a trabajar de manera más eficiente, ofrecer un mejor servicio y apoyar a los empleados en cualquier lugar", dijo Avi Kedmi, CEO de SysAid. “Integrar la tecnología de acceso remoto de Splashtop nos permite ampliar esas capacidades con una conectividad de dispositivos rápida y segura, para que los equipos de TI puedan seguir trabajando sin interrupciones.”
Con la integración de SysAid AI–Splashtop, los equipos de TI pueden:
Inicia sesiones de soporte remoto seguras directamente desde los tickets de SysAid con un solo clic, incluyendo acceso a dispositivos cuando no hay usuario presente
Soporte para entornos multiplataforma para escritorios, portátiles, tabletas y dispositivos móviles, incluyendo Windows, macOS, Linux, iOS, Android y dispositivos Chromebook
Ofrece sesiones remotas de alto rendimiento optimizadas para baja latencia, altas tasas de fotogramas y control receptivo para proporcionar soporte en tiempo real
Mantén la seguridad y el cumplimiento de nivel empresarial, incluyendo el cifrado de extremo a extremo, controles de acceso basados en roles, SSO y alineación con SOC 2, ISO y RGPD
La integración de SysAid–Splashtop está disponible generalmente para los clientes de SysAid hoy en día.
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Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Acerca de SysAid
SysAid tiene la misión de liberar a las organizaciones poniendo la IA a trabajar para ellos y su gente. Construido sobre una sólida plataforma ITSM, el AI Agentic de SysAid añade una capa operativa poderosa a TI, automatizando tareas repetitivas y liberando a los equipos de trabajos reactivos. Los agentes de IA realizan la primera acción, por lo que los profesionales de TI intervienen solo cuando realmente es necesario, permitiendo centrarse en la optimización, innovación y desafíos estratégicos. Las organizaciones pueden estar operativas en semanas con una incorporación rápida y sin migraciones complicadas. La IA de SysAid está diseñada específicamente para TI, ofreciendo seguridad y gobernanza de forma predeterminada, junto con soporte galardonado para asegurar el éxito a largo plazo. Con más de 5,000 clientes, SysAid colabora con organizaciones desde pequeñas empresas hasta empresas del Fortune 500 en 140 países. Para más información, visita www.sysaid.com