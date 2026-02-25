Splashtop anuncia integración con la plataforma CrowdStrike Falcon
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CUPERTINO, Calif. – 25 de febrero de 2026 – Splashtop® anunció hoy una integración con la plataforma CrowdStrike Falcon® que ayuda a las organizaciones a agilizar las operaciones de seguridad de endpoints en entornos de Windows. A través de Splashtop Autonomous Endpoint Management, las organizaciones pueden apoyar la implementación basada en políticas del sensor Falcon y obtener visibilidad operativa, mientras CrowdStrike ofrece detección, investigación y respuesta de endpoints nativos de IA.
Splashtop muestra información de alto nivel sobre el estado de los endpoints, incluyendo la instalación de sensores y el estado de protección, con la capacidad de ir directamente a la consola de CrowdStrike Falcon cuando se requiere una investigación más profunda o remediación.
La integración mantiene límites claros entre plataformas. CrowdStrike ofrece seguridad en el endpoint, inteligencia sobre amenazas y capacidades de respuesta dentro de la plataforma Falcon, mientras que Splashtop proporciona una capa operativa para el despliegue de endpoints, visibilidad y acceso remoto seguro cuando se necesita acción.
“A medida que los entornos de los dispositivos se vuelven más distribuidos, los clientes buscan una mejor coordinación entre las operaciones de TI y los equipos de seguridad”, dijo Mark Lee, Director Ejecutivo de Splashtop. “Nuestra integración con la plataforma CrowdStrike Falcon ayuda a simplificar las operaciones de los dispositivos mientras se preservan los flujos de trabajo de investigación y respuesta de seguridad ya establecidos.”
La integración está disponible hoy. Para saber más sobre Splashtop Autonomous Endpoint Management con CrowdStrike, visita www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.