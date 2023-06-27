Splashtop anuncia la primera herramienta de soporte visual en tiempo real de la industria para iOS y dispositivos Android
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Los Help Desks, MSPs, administradores de TI y desarrolladores de aplicaciones pueden asistir remotamente a los clientes con una vista en vivo de sus pantallas de iOS, Android y otros dispositivos
San José, California (PRWEB) 24 de mayo de 2017 — Splashtop, el líder mundial en acceso a pantallas, asistencia informática y colaboración entre dispositivos, lanza hoy Splashtop On-Demand Support (SOS), una solución de teleasistencia puntera en el sector con pantalla compartida en tiempo real de pantallas iOS a través de cualquier red, así como visualización y control remoto de alto rendimiento de dispositivos Android.
SOS permite al personal de servicio al cliente y de soporte tener una visión instantánea y en tiempo real de las pantallas de sus clientes, sin importar los dispositivos que se utilicen. Los servicios de asistencia, los MSPs, los administradores de TI y los desarrolladores de aplicaciones móviles pueden ver la pantalla del móvil junto con el usuario y ofrecer soporte con precisión y eficiencia.
Si bien este concepto no es nuevo para PC y Mac, Splashtop ofrece la primera solución disponible que ofrece esta capacidad a los dispositivos iOS para el mercado general y funciona en diferentes aplicaciones, así como en las pantallas de ajustes/configuraciones. Dado que los dispositivos móviles representan una gran parte de todas las transacciones comerciales en la actualidad, pueden mejorar en gran medida la experiencia y la satisfacción del cliente para los servicios de asistencia, MSPs, los departamentos de TI y los desarrolladores de software/aplicaciones, al tiempo que reducen el tiempo dedicado a las llamadas de los clientes.
"Muchos departamentos de TI y MSPs se enfrentan al desafío de prestar soporte en tiempo real a los usuarios de iOS y Android a través de Internet", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "SOS es la única solución integral de la industria para compartir la pantalla de iOS en tiempo real a través de Internet".
Entre las principales funciones de Splashtop On-Demand Support (SOS) se incluyen:
Ve de forma remota en vivo las pantallas de los teléfonos inteligentes y tabletas iOS y Android de los clientes para ayudar a resolver sus problemas de dispositivos móviles
Controla de forma remota los teléfonos inteligentes y las tabletas de Samsung
Muestra y presta asistencia de forma remota a las aplicaciones móviles corporativas
Asciende a rol de administrador de Windows para interactuar con el Control de cuentas de usuario (UAC) y realizar operaciones de nivel de administrador
La tecnología de visualización remota en vivo en Splashtop On-Demand Support ofrece dos ventajas distintas sobre otras soluciones de soporte remoto en el mercado
Las soluciones alternativas solo admiten compartir capturas de pantalla estáticas de la pantalla de iOS con el técnico. Usando SOS, el técnico ve la pantalla del dispositivo en tiempo real con el cliente a través de Internet
Para admitir el uso compartido de la pantalla de las aplicaciones iOS corporativas desarrolladas internamente para formación o asistencia informática, a menudo se requiere un paquete SDK de iOS del proveedor. Esto crea importantes riesgos de fiabilidad y gastos generales de desarrollo y control de calidad. Splashtop transmite en vivo la experiencia iOS completa en tiempo real sin costosos paquetes de aplicaciones o SDK. Todas las aplicaciones de iOS desarrolladas internamente pueden admitirse al instante.
"Me encanta poder ver lo que el usuario ve en su pantalla del iOS. Ayuda mucho más dar al usuario instrucciones para resolver su problema. Es mucho mejor que la solución que usaba antes", dice Lars M. Schreiber, de L'AVENIR e.K.. "La mejor característica es definitivamente la visualización de la pantalla en vivo con AirPlay en iOS. Muchos de mis clientes usan iPhones y iPads y con TeamViewer, nunca pude ayudar realmente porque el usuario no podía explicar lo que veía. Ahora yo también puedo verlo. La posibilidad de controlar a distancia los dispositivos Android es una ventaja de lujo", añadió.
Splashtop On-Demand Support es un complemento adicional a las soluciones MDM/EMM existentes, como VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune y otras.
Precio y Disponibilidad
Splashtop On-Demand Support está disponible inmediatamente desde el sitio web de Splashtop por un precio de introducción limitado de $199 al año por licencia de técnico concurrente. Después de la oferta de introducción, el precio regular será de $299 al año por técnico. Las compras durante el período introductorio fijan el precio más bajo para futuras renovaciones y licencias adicionales. Cada técnico puede ejecutar hasta 10 sesiones concurrentes desde su estación de trabajo. Ofertas especiales por tiempo limitado para clientes existentes de SOS y clientes de Splashtop Remote Support Plus están disponibles contactando al equipo de ventas de Splashtop en sales@splashtop.com o +1.408.886.7177. También está disponible un precio empresarial especial para el complemento MDM / EMM.
Una versión de prueba gratuita y con todas las funciones está disponible en https://www.splashtop.com/sos.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración con intercambio de pantalla de su clase. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Los servicios de Splashtop Remote Support permiten que los equipos de TI y MSPs den soporte a ordenadores, equipos móviles e industriales y al Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración de Splashtop, incluyendo Mirroring360 y Classroom, permiten compartir eficazmente la pantalla uno a muchos entre varios dispositivos. Más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop actualmente, y los socios fabricantes, incluyendo Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, "Lo mejor de CES" de la revista LAPTOP, y es finalista de Red Herring 100 North America. Entre los socios de Splashtop se encuentran a AT&T, NTT DOCOMO, KDDI, y SoftBank, así como muchos revendedores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresa.
Acceso remoto a dispositivos iOS y Android con Splashtop On-Demand Support
"Splashtop On-Demand Support es la única solución integral de la industria para compartir la pantalla de iOS en tiempo real a través de Internet".