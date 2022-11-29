Splashtop y Wacom amplían su asociación con el debut de un Entorno Remoto Mejorado para la Tecnología de Pantalla Interactiva con Lápiz
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Los artistas y diseñadores pueden crear con Wacom desde cualquier parte del mundo utilizando el software de acceso remoto de Splashtop, ahora totalmente optimizado para los últimos dispositivos Wacom Pro, las funciones y las necesidades de rendimiento de la comunidad creativa.
CUPERTINO, California y PORTLAND, Oregón - 18 de octubre de 2022 - Splashtop, líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar, y Wacom, líder mundial e innovador clave en la tecnología de monitores interactivos digitales, han anunciado hoy en Adobe MAX las últimas innovaciones en conectividad remota para la comunidad creativa de Wacom.
Las empresas se asociaron el año pasado para permitir a los usuarios de Wacom y a las empresas creativas mantenerse productivos, colaborativos y apoyados en la nueva era del trabajo y la vida flexibles. Ahora, con las últimas mejoras de integración en las soluciones de asistencia y acceso remoto seguro de Splashtop, los usuarios de Wacom disfrutarán de un rendimiento remoto inigualable y de una experiencia totalmente optimizada, incluido el acceso sin problemas a las funciones más recientes y a los ajustes personalizados establecidos por el artista.
En Adobe MAX, las empresas presentarán una prueba de concepto de las últimas mejoras de rendimiento de Splashtop para usuarios de Wacom impulsadas por la tecnología Project Mercury de Wacom, diseñada para que los artistas remotos realicen su trabajo más innovador desde cualquier lugar con una experiencia que es "lo más local posible". Project Mercury es una tecnología propiedad de Wacom que resuelve los principales problemas de los creativos que trabajan en un flujo de trabajo distribuido, como poder utilizar dispositivos Wacom y ajustes específicos de la aplicación en la máquina local y en la remota sin problemas, y mucho más.
"La tecnología de Wacom combina la sensación de utilizar medios tradicionales con las ventajas de un flujo de trabajo totalmente digital", afirma Faik Karaoglu, vicepresidente ejecutivo de negocios de marca de Wacom. "Con las soluciones de trabajo a distancia de Splashtop para profesionales de los medios de comunicación, los usuarios de Wacom obtienen una experiencia de primera para el trabajo a distancia impulsada por la tecnología desarrollada por Wacom con un profundo conocimiento de las necesidades de los artistas."
La tecnología de interactive pen display de Wacom proporciona la precisión y el control que necesitan los artistas, con funciones especializadas que incluyen la entrada intuitiva y natural del lápiz sensible a la presión, y el reconocimiento de inclinación que emula los medios tradicionales. La integración mejorada de Splashtop ofrece a los artistas remotos una forma más natural y sin esfuerzo de utilizar el rico conjunto de funciones de Wacom sin sacrificar el rendimiento. Además, Splashtop reconoce y traslada todos los ajustes personalizados establecidos por el artista a sus lápices ópticos y tabletas, proporcionando una experiencia remota sin fisuras.
La creación de una experiencia remota capaz de satisfacer las necesidades de la comunidad creativa requiere una latencia extremadamente baja y una alta velocidad de fotogramas. En estrecha colaboración con Wacom, Splashtop ha creado una arquitectura que optimiza la experiencia general y el rendimiento de la computación remota con lápiz, proporcionando una resolución 4K a 60 fotogramas por segundo.
"Nos acercamos a una época en la que no habrá distinciones de rendimiento entre los empleados que trabajan en la oficina y los que trabajan desde casa", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Las necesidades altamente especializadas del mundo creativo exigen una solución más integrada, y como líder en pen computing, Wacom es el socio perfecto para que sigamos apoyando las necesidades de la comunidad de medios de comunicación y entretenimiento."
Los artistas y diseñadores profesionales necesitan aplicaciones que consuman muchos recursos y acceso a terabytes de datos desde sus potentes estaciones de trabajo locales. Además de sus funciones de integración con Wacom, las soluciones remotas seguras de Splashtop permiten a los técnicos de producción acceder y utilizar aplicaciones de software que consumen muchos recursos para la edición de vídeo, el desarrollo de juegos, la sincronización labial y el renderizado gráfico, la escultura y otras actividades de posproducción, conectándose a distancia desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Está optimizado para una gran variedad de hardware, incluidas las últimas tarjetas gráficas, GPU, de Nvidia, Intel y AMD. Otras funciones son el paso de micrófono, la salida de sonido local y remota, y el acceso programado para equipos y autónomos, lo que permite una cooperación fluida al tiempo que se ofrece la máxima calidad.
Splashtop es la primera empresa de software remoto que ofrece una profunda integración con Wacom a través de las soluciones en la nube y locales de la empresa. Los asistentes a Adobe MAX interesados en una demostración en directo de la tecnología Project Mercury de Wacom a través de la conexión remota de Splashtop pueden visitar el stand nº 608. Para conocer las soluciones de Splashtop para profesionales de los medios de comunicación y el entretenimiento o para convertirte en usuario beta, ponte en contacto con Splashtop.com. Para más información sobre las pantallas interactivas y la tecnología de lápiz de Wacom, visita Wacom.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com
Acerca de Wacom
Fundada en 1983, Wacom es una empresa global con sede en Japón que cuenta con filiales y oficinas afiliadas en todo el mundo para apoyar la comercialización y distribución en más de 150 países y zonas. Es el principal fabricante mundial de pen tablets, pen displays interactivos y soluciones de interfaz digital. La avanzada tecnología de los intuitivos dispositivos de entrada de Wacom se ha utilizado para crear algunas de las obras de arte digital, películas, efectos especiales, moda y diseños más emocionantes de todo el mundo, y proporciona a los usuarios domésticos y profesionales su tecnología de interfaz líder para expresar su personalidad. La empresa también ofrece sus productos como soluciones OEM a fabricantes líderes que atienden a mercados incrementales. La tecnología de interfaz de Wacom, denominada Wacom Feel IT technologies, también se ofrece como solución integrada a socios estratégicos. La mayoría de los fabricantes de dispositivos tablet y PC cuentan con las funciones avanzadas y la fiabilidad para ofrecer una experiencia de interfaz de usuario superior. Para más información sobre los productos de Wacom, consulta www.wacom.com.