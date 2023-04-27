Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop y Pax8 se asocian para ofrecer soluciones optimizadas de soporte y acceso remotos a MSPs
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DENVER, COLORADO (27 de abril de 2023) –Pax8, el mercado de comercio en cloud líder, ha anunciado hoy la disponibilidad mundial de su nuevo proveedor de operaciones, Splashtop, a través de Pax8 Marketplace. Las soluciones rentables y potentes de acceso, soporte remoto y supervisión y gestión de puntos finales de Splashtop a distancia permiten a los proveedores de servicios gestionados (MSPs) optimizar la eficiencia y la capacidad de respuesta para cualquier cliente, dispositivo, aplicación o ubicación. Además, los MSPs pueden crear nuevas fuentes de ingresos al revender las soluciones de trabajo remoto a los clientes.
"La asociación de Pax8 y Splashtop representa una sinergia de innovación y excelencia, donde la tecnología de primer nivel se combina con un servicio al cliente sin igual para ofrecer una experiencia de usuario excepcional y soluciones seguras, escalables y fiables para nuestros socios y sus clientes", dijo Nikki Meyer, CVP de Alianzas de proveedores en Pax8. "Estamos encantados de que un proveedor líder como Splashtop se una a nuestro mercado en cloud de clase mundial".
Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, han aprovechado los productos Splashtop en todo el mundo desde 2006. Las herramientas y funciones de productividad de la empresa facilitan las tareas diarias cuando se trata de lograr una alta productividad mientras se trabaja desde cualquier lugar.
"Estamos encantadísimos de ser el proveedor exclusivo que ofrece productos de gestión y soporte remotos bajo demanda y de teletrabajo a MSPs a través de Pax8 Marketplace", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "La flexibilidad y la eficiencia en la gestión remota de TI son una oferta clave en el panorama del trabajo híbrido. Nuestras soluciones permiten a los proveedores y sus clientes trabajar de forma segura desde cualquier dispositivo para garantizar que las operaciones se mantengan sin problemas y constantes".
Los aspectos más destacados de la cartera de productos de Splashtop incluyen:
Impulsor de ingresos: las soluciones versátiles, asequibles y personalizables de Splashtop para el trabajo híbrido y remoto ofrecen una valiosa oportunidad de reventa y una nueva fuente de ingresos para los MSPs.
Una única solución, múltiples usos: Splashtop aporta todo lo que los MSPs necesitan para gestionar y supervisar puntos finales, incluidas alertas personalizadas, actualizaciones de Windows, comando remoto, inventario del sistema, registros de eventos, de 1 a muchos y más.
Capacidades bajo demanda:las funciones del servicio de ayuda bajo demanda posibilitan la asistencia de TI para empleados y dispositivos supervisado en cualquier lugar, sin ninguna instalación previa.
Configuración y migración sencillas: los MSPs pueden migrar a Splashtop o implementar la tecnología en puntos finales no supervisados en minutos.
Integraciones en el ecosistema de TI: Splashtop ofrece integraciones perfectas con las plataformas más populares utilizadas por los MSPs, incluidas Datto, Autotask, Bitdefender, Atera, NinjaOne, Naverisk, ServiceNow, Jira, Avanti y más.
Seguridad y cumplimiento: la infraestructura segura, la prevención de intrusiones y las múltiples funciones de seguridad de Splashtop mantienen los datos a buen recaudo. Splashtop admite la integración con inicio de sesión único (SSO), cumple con SOC 2 y es compatible con varias normas y estándares de la industria, incluida la HIPAA.
Para obtener más información sobre Pax8 y Splashtop, visita www.pax8.com.
Acerca de Pax8
Pax8 es el mercado en cloud favorito de todo el mundo para que los profesionales de TI compren, vendan y gestionen las mejores soluciones tecnológicas de su clase. Pionero en el futuro de los negocios modernos, Pax8 ha introducido a más de 400 000 empresas en cloud a través de sus socios de canal y procesa un millón de transacciones mensuales. La galardonada tecnología de Pax8 permite a los proveedores de servicios gestionados (MSPs) acelerar el crecimiento, aumentar la eficiencia y reducir el riesgo para que sus empresas puedan prosperar. Esta empresa innovadora lleva apareciendo en la lista de Inc. 5000 durante cinco años consecutivos. Únete a la revolución en pax8.com.
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Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo flexible, las enseñanza y la asistencia informática ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar frente a una máquina in situ.Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4K a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de la normativa; una sola aplicación para el acceso y la compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto.Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
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Melissa Gallegos, directora de comunicaciones