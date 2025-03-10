Splashtop agrega gestión de puntos finales, informes de inventario y detección de vulnerabilidades a la oferta de soporte remoto, lo que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a escalar de forma segura
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Splashtop Autonomous Endpoint Management desbloquea una automatización crítica para gestionar, supervisar y proteger los puntos finales.
CUPERTINO, CA – 11 de marzo de 2025 – Splashtop, líder en soluciones de acceso y soporte remotos que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, anunció hoy una nueva solución de Autonomous Endpoint Management (AEM) para usuarios de soporte remoto que buscan mejorar la eficiencia, la visibilidad y el control de los dispositivos en sus redes. La solución aporta funciones de automatización críticas a los equipos de TI eficientes, incluido el escaneo de vulnerabilidades y actualizaciones de parches en tiempo real para combatir amenazas de día cero. Splashtop AEM es un poderoso complemento de Microsoft Intune y fortalece la seguridad al acelerar los tiempos de aplicación de parches y permitir que TI obtenga más rentabilidad de las inversiones en tecnología a largo plazo. Asimismo, proporciona una alternativa económica a soluciones más costosas y completas de gestión de parches y de supervisión y gestión remotas (RMM). Los equipos de TI pueden simplificar aún más sus pilas tecnológicas al unificar el acceso remoto, el soporte y la gestión de puntos finales con Splashtop.
Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), más del 50 % de las vulnerabilidades más explotadas en 2023 fueron de día cero, lo que hace que la remediación en tiempo real sea fundamental. Se pronostican más de 48 000 vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) en 2025, y más del 90 % de los ataques que progresan a la etapa de rescate involucran dispositivos no administrados [Informe de defensa digital de Microsoft 2024]. Malwarebytes Labs predice que la IA agente transformará la naturaleza de los ataques, permitiendo a los piratas informáticos planificar, ejecutar y escalar mejor. Este panorama de seguridad presenta un panorama sombrío para los equipos de TI más pequeños, que no están atendidos por el mercado y deben elegir entre soluciones de plataforma costosas y superfluas o permanecer desprotegidos.
Splashtop AEM ofrece una alternativa asequible que simplifica la seguridad al proporcionar soluciones en tiempo real para detectar, priorizar y remediar vulnerabilidades rápidamente. Los equipos de TI pequeños y medianos obtienen una visibilidad sin precedentes y un control proactivo sobre sus entornos a través de un panel de control fácil de usar y una automatización inteligente. La gestión de políticas basada en anillos les permite realizar implementaciones por etapas y ajustar las políticas de seguridad en función de la tolerancia al riesgo. Si bien fue diseñado específicamente para pymes, Splashtop AEM se escala a más de 200 000 puntos finales sin degradación del rendimiento, lo que lo convierte en una opción potente y asequible para muchos entornos empresariales.
"Las organizaciones del mercado medio se enfrentan a amenazas constantes de ciberdelincuentes basados en IA, lo que dificulta abordar las vulnerabilidades de seguridad a un coste razonable, manteniendo al mismo tiempo la productividad de los empleados y evitando tiempos de inactividad", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "Splashtop aborda este desafío ofreciendo visibilidad de los activos de TI, información sobre vulnerabilidades explotadas conocidas y automatización de parches en tiempo real basada en políticas". Estamos innovando rápidamente para brindar soluciones impulsadas por IA y automatización para ayudar a TI y los MSPs a reducir el tiempo medio para detectar, remediar y contener los riesgos cibernéticos".
"Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa deficiencias críticas, incluyendo mayor visibilidad y control sobre las actualizaciones de software, así como mejor documentación", afirmó Jonah Fulmer, gerente de TI de pb2 Architecture + Engineering. "En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de forma proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento. "El precio competitivo y el conjunto integral de funciones de Splashtop ofrecían una rentabilidad inigualable en comparación con las alternativas".
Splashtop AEM ofrece las siguientes capacidades:
Descubrimiento y gestión de activos en tiempo real: mantén una visibilidad completa de los activos de TI, reduciendo los riesgos y manteniendo el cumplimiento.
Escaneo de vulnerabilidades: recopila vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) y vulnerabilidades explotadas conocidas (KEV) para detectar vulnerabilidades y configuraciones incorrectas, lo que permite a TI priorizar parches críticos para mitigar riesgos.
Automatización de parches en tiempo real: un poderoso complemento para Microsoft Intune, que en conjunto puede reducir las vulnerabilidades y mejorar la seguridad al mantener los sistemas actualizados con parches automatizados para el sistema operativo y las aplicaciones de terceros.
Gestión de políticas basada en anillo: personaliza y aplica fácilmente políticas en grupos definidos de puntos finales para obtener actualizaciones controladas y escalonadas.
Panel de control personalizable: la visibilidad integral y en tiempo real de todo el entorno permite una visibilidad instantánea y posibilita una gestión proactiva.
Alertas configurables y remediación automatizada: identifica y resuelve problemas rápidamente con alertas en tiempo real y correcciones automatizadas a través de acciones inteligentes, lo que garantiza un tiempo de actividad continuo y un rendimiento óptimo del sistema.
Scripts y tareas: La gestión y actualizaciones simplificadas permiten la ejecución simultánea o programación en múltiples dispositivos, incluyendo despliegue masivo, comandos remotos, scripts de PowerShell, reinicios del sistema y más.
Los equipos de TI tienen la flexibilidad de personalizar su solución Splashtop con un conjunto en expansión de capacidades de seguridad y gestión remota, que incluyen:
Detección y respuesta de puntos finales (EDR): detén las infracciones con protección, detección y respuesta impulsadas por IA a través de Bitdefender EDR o CrowdStrike EDR.
Protección de puntos finales (EPP): protege ordenadores Windows y Mac con Splashtop Antivirus impulsado por la galardonada tecnología antimalware de Bitdefender
Splashtop Connector: conecta de forma segura conexiones RDP, VNC y SSH a ordenadores y servidores sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto.
Splashtop AR: conéctate con ubicaciones externas y resuelve problemas en directo con uso compartido de cámara y anotaciones de realidad aumentada.
Splashtop tiene una larga trayectoria de mejora continua e innovación orientada al cliente, diseñando su hoja de ruta en función de las necesidades de TI del mundo real en colaboración con los clientes. Al integrar la gestión de puntos finales con el soporte remoto, Splashtop ofrece una solución eficiente y rentable para las empresas que buscan unificar sus herramientas de gestión de TI y al mismo tiempo mejorar la seguridad y la escalabilidad.
Las soluciones de soporte remoto con gestión de puntos finales de Splashtop ya están disponibles en www.splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Contacto de prensa de EE. UU.
Laura Shubel
BIG FISH PR para Splashtop
splashtop@bigfishpr.com