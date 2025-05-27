Splashtop agrega configuración de dispositivos e implementación avanzada de aplicaciones a la solución Gestión autónoma de dispositivos
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Los equipos de TI y MSPs ahora tienen el poder de automatizar la configuración, aplicar políticas de seguridad y optimizar las operaciones en entornos distribuidos.
CUPERTINO, California, 28 de mayo de 2025 – Splashtop anunció hoy nuevas mejoras en su solución de Gestión autónoma de dispositivos (AEM) y ofrece a los equipos de TI un mayor control sobre la seguridad de los dispositivos Windows y Mac en sus entornos. Los administradores de TI ahora pueden establecer y aplicar configuraciones de red y seguridad e implementar y aplicar parches a todo el software a escala. Esta es la última de una serie de actualizaciones anticipadas a medida que la empresa ejecuta su visión de TI autónoma para impulsar la eficiencia y la seguridad en tiempo real para las organizaciones con equipos de TI eficientes. Además de las capacidades anunciadas recientemente, como la gestión de políticas basada en anillos, el escaneo de vulnerabilidades, las alertas configurables y la remediación y creación de scripts automatizados, los administradores de TI pueden gestionar de manera centralizada las configuraciones de los puntos finales, gestionar el sistema operativo y las aplicaciones de terceros y aplicar políticas instantáneamente en todo su ecosistema.
En el entorno de trabajo distribuido actual y el clima de ciberseguridad en rápida evolución, las organizaciones se ven obligadas a mantener los sistemas seguros y eficientes con recursos de TI limitados. Splashtop AEM simplifica la seguridad al permitir que TI estandarice las políticas de configuración y las aplique automáticamente a nuevos dispositivos, lo que reduce el riesgo de configuración incorrecta y fortalece la seguridad cuando un dispositivo se conecta a Internet. Los administradores ahora pueden configurar de forma remota las opciones de Wi-Fi, proxy y firewall; aplicar políticas de bloqueo de pantalla y contraseña; e implementar, aplicar parches y gestionar de forma remota versiones de software para sistemas operativos y aplicaciones populares de terceros y personalizadas. Las políticas se pueden aplicar a particulares, grupos o equipos completos, garantizando que cada dispositivo esté listo para usarse y coordinado con los estándares de la empresa.
Estas acciones están impulsadas por la arquitectura basada en agentes de Splashtop, que permite visibilidad inmediata y aplicación en tiempo real. La solución fortalece las posturas de seguridad como una solución SaaS independiente y complementa herramientas MDM existentes como Microsoft Intune al ofrecer parches y actualizaciones de software en tiempo real, scripts, paneles y remediación automatizada.
"Solo hace falta un dispositivo mal configurado o una aplicación sin parches para exponer a toda tu organización. Cada punto final no seguro aumenta exponencialmente el riesgo de una violación. Splashtop AEM le ofrece al departamento de TI el poder de actuar rápidamente, cumplir con las normas y operar a escala", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "Estas actualizaciones son parte de nuestra visión más amplia de conceder una gestión autónoma y proactiva de los dispositivos sin problemas, sin importar el tamaño de la organización".
Splashtop AEM ahora incluye:
Configuración del dispositivo para Wi-Fi, firewall, proxy, bloqueo de pantalla y configuración de contraseña
Implementación de aplicaciones desde la consola AEM para instalar software de forma remota
Automatización de políticas para garantizar que los nuevos dispositivos hereden configuraciones basadas en la asignación de grupo
Arquitectura basada en agentes para cumplimiento, visibilidad y capacidad de respuesta en tiempo real
Análisis de vulnerabilidades para detectar CVE/KEV e identificar y priorizar riesgos
Aplicación de parches automatizados para sistemas operativos y aplicaciones de terceros, incluido software interno personalizado y específico de la industria.
Gestión de políticas basada en anillos para respaldar implementaciones graduales y basadas en riesgos
Paneles personalizables para la supervisión centralizada del sistema en tiempo real
Alertas configurables y acciones inteligentes para la detección y resolución automatizada de problemas
Scripts y tareas para agilizar la creación de scripts, despliegues masivos, comandos remotos y actualizaciones del sistema
Splashtop AEM combina la eficiencia operativa con la seguridad en tiempo real y ofrece a los equipos de TI una forma rentable de aplicar estándares automáticamente. Esto ayuda a mantener el negocio funcionando sin problemas y a los empleados productivos. Al mismo tiempo, libera valiosos recursos de TI para centrarse en iniciativas más estratégicas.
Para obtener más información sobre la solución Gestión autónoma de dispositivos de Splashtop, visita www.splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.