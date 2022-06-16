Splashtop añade alertas, actualizaciones de Windows, inventario del sistema y otras características de gestión a la solución de soporte remoto para profesionales de TI y MSPs
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San José, California, 22 de agosto de 2018. Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, ha presentado hoy Splashtop Remote Support Premium. Diseñado para profesionales de TI y MSP que necesitan una solución que combine control remoto, monitorización de alertas, actualizaciones de Windows y funciones de comando remoto, Splashtop Remote Support Premium ofrece las funciones más solicitadas a bajo coste.
"Splashtop Remote Support Premium es la alternativa perfecta a soluciones más caras con funcionalidades similares", afirma Mark Lee, CEO de Splashtop. "Por ejemplo, ahorras al menos un 70% si eliges Splashtop Remote Support Premium en lugar de LogMeIn Central Premier".
Todas las características introducidas en el Remote Support Premium han sido diseñadas para la conveniencia y productividad de los profesionales de la TI y los MSPs:
Las Alertas Configurables permiten a los usuarios configurar alertas en combinaciones personalizadas para monitorear el estado de la computadora, la instalación de software, el uso de la memoria y más.
Windows Update Management ayuda a los técnicos a asegurarse de que sus ordenadores están actualizados
El Comando Remoto permite a los usuarios ejecutar comandos en un ordenador remoto
El Inventario del Sistema muestra el inventario del sistema, el hardware y el software
Los Registros de Eventos muestran los eventos/avisos clave de las computadoras que los técnicos pueden usar para resolver problemas
Remote Support Premium también incluye todas las demás funciones increíbles que se encuentran en Splashtop Remote Support Plus (incluida la transferencia de archivos, la compatibilidad con varios monitores, la activación remota, el reinicio remoto, la gestión de usuarios, la agrupación de ordenadores y demás). Para obtener una lista detallada de las funciones, visita https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management.
Precios y disponibilidad
Splashtop Remote Support Premium ya está disponible para comprarlo en www.splashtop.com/remote-support. Los precios de promoción especiales para celebrar el lanzamiento de Remote Support Premium cuestan a partir de $489 al año para 25 ordenadores. Los niveles superiores están disponibles con precios anuales inferiores a 3 $ por ordenador al año en cantidades más altas. Los precios normales cuestan a partir de 749 $/año. Los clientes que compren durante la promoción especial también garantizan su descuento para futuras renovaciones.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.