Splashtop se añade como miembro de Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)
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Las soluciones de Splashtop colaboran con los sistemas de visualización interactiva Sharp AQUOS BOARD™ para permitir a los presentadores y participantes presentar el contenido y compartir ideas desde cualquier lugar de la sala utilizando su Chromebook, iPad, Android, PC y Mac
San José, CA (PRWEB) - 21 de octubre de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, ha anunciado hoy que Sharp Electronics Corporation ha incorporado a Splashtop como miembro de Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Con este anuncio, los usuarios de los sistemas de visualización interactiva AQUOS BOARD de Sharp pueden ahora ampliar enormemente sus funciones de presentación utilizando los productos Splashtop Classroom y Splashtop Mirroring360 para controlar, anotar y presentar contenidos -y compartir ideas- desde cualquier lugar de la sala utilizando el dispositivo que prefieran.
Presente desde cualquier lugar de la sala y luego comparta el contenido con los demás, incluyendo los Chromebooks
Splashtop Classroom permite a los presentadores controlar, anotar y luego compartir su contenido, incluidas las presentaciones de Keynote o Powerpoint, así como las aplicaciones existentes de Windows o Mac, a todos los dispositivos de los participantes, incluidos Chromebooks, iPads, Android, Windows PC y Mac. La última versión incluye nuevas funciones como: compatibilidad con cloud, transmisión de audio junto con el vídeo y la capacidad de que varios participantes controlen la pantalla del presentador directamente desde su dispositivo móvil.
Duplicar pantallas de Chromebook como Airplay
Splashtop Mirroring360, presentada en junio, está siendo utilizada por miles de presentadores para mostrar sus pantallas iOS de forma inalámbrica en un proyector usando sus PC o Mac sin necesidad de Apple TV o cables. Con esta última actualización, los participantes ahora también pueden duplicar sus pantallas de Chromebook y Mac en el ordenador del presentador, lo que aumenta la participación de la audiencia.
Cuando se utiliza una pantalla interactiva Sharp AQUOS BOARD con Splashtop Mirroring360 y Classroom, crea una plataforma de presentación ideal para muchos usuarios, incluidos:
Profesores que quieren involucrar a sus estudiantes de manera más efectiva mientras mejoran la gestión del aula, inestimable para estudiantes discapacitados o con problemas de visión o audición
Ejecutivos de ventas que quieren impresionar al público convirtiendo su dispositivo móvil en el dispositivo para presentaciones definitivo, mientras mantienen el control de su presentación
Instructores que pueden permitir a los miembros de la audiencia responder a las preguntas directamente en un iPad, Chromebook, Android, Mac o Windows, sin tener que salir al frente de la sala.
Formadores que buscan ser más efectivos al permitir la participación de los alumnos con contenido desde su ubicación
Equipos de TI que necesitan gestionar y dar soporte a cientos de usuarios utilizando soluciones cloud o en las instalaciones.
Mark Lee, CEO y Presidente de Splashtop, afirma: "Estamos muy contentos de formar parte del Programa STAR de Sharp para dar poder a los presentadores y participantes que utilizan Chromebooks, iPads, Android y otros dispositivos. Junto con la pantalla de Sharp AQUOS BOARD, Splashtop permite a cualquiera moverse libremente por la sala e interactuar con los participantes, sin importar lo pequeño o grande que sea, añadiendo un tremendo impacto a CUALQUIER presentación".
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en pantalla cruzada de su clase, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorios remotos de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 Norteamérica 2013.Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José, California, con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán.
Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com.
Acerca de Sharp Electronics Corporation
Sharp Electronics Corporation es la filial estadounidense de la empresa japonesa Sharp Corporation, que desarrolla en todo el mundo productos únicos de entretenimiento doméstico, electrodomésticos, soluciones multifuncionales de oficina en red y herramientas de comunicación e información móviles. Las marcas líderes incluyen los televisores AQUOS® LED HD y 4K UHD, los hornos Insight® Microwave Drawer® y los purificadores de aire Plasmacluster®. Sharp ha sido nombrada una de las marcas más admiradas de América y una de las 20 empresas más apreciadas a nivel mundial.
Sharp es la marca nº 1 en ventas en EE.UU. de pantallas táctiles integradas comerciales de 55 pulgadas o más a través de canales de venta B2B*. Las pantallas profesionales y comerciales de Sharp están especialmente diseñadas para aplicaciones empresariales y se ofrecen en una amplia gama de tamaños. Desde nuestras galardonadas pantallas 4K Ultra HD y Full HD para señalización digital, pasando por nuestros videowalls de bisel ultrafino de gran impacto, hasta los innovadores sistemas de pantalla interactiva AQUOS BOARD, los productos Sharp te ayudan a comunicarte, colaborar y difundir información de forma brillante.
Para más información sobre los sistemas de visualización interactiva AQUOS BOARD de Sharp, visita www.Sharpusa.com/aquosboard o envía un correo electrónico a ProLCD@Sharpusa.com
*Según el Informe Mensual de Pantallas Comerciales de Gran Formato de NPD DisplaySearch, julio de 2014.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto para los medios de comunicación
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com