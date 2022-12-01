Lanzamiento de Splashtop 2 en Windows Phone 8 disponible gratis hasta el 31 de agosto de 2013, cortesía de Nokia y Microsoft
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Millones de usuarios de Windows Phone ya pueden disfrutar de la mejor experiencia de escritorio remoto de su clase
SAN JOSÉ, California - 23 de mayo de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado el lanzamiento de Splashtop 2 Remote Desktop para Microsoft Windows Phone 8, que permite una solución sencilla, con un solo clic, para el acceso remoto desde Windows Phone a un PC o Mac para permitir la informática personal en la nube desde los ordenadores de casa o del trabajo.
Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop, indica: "Muchos usuarios de Windows Phone han pedido Splashtop. Estamos muy contentos de asociarnos con Nokia y Microsoft para optimizar y ofrecer la mejor experiencia Splashtop para Windows Phone 8".
Los usuarios de Windows Phone 8 ya pueden disfrutar de Splashtop 2 Remote Desktop para acceder a los archivos, utilizar todas sus aplicaciones y ver y escuchar el contenido directamente desde un PC o Mac, sin necesidad de sincronizar o copiar archivos entre dispositivos.
Para trabajadores remotos o itinerantes. Splashtop permite acceder fácilmente a archivos de trabajo importantes y a aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede acceder de forma remota a todas las aplicaciones empresariales esenciales como .Net, Silverlight, aplicaciones web de IE, Java, Flash, aplicaciones de bases de datos u otras aplicaciones heredadas. Simplemente vaya a cualquier lugar con su WinPhone 8 y disfrute del acceso completo a su PC o Mac.
En coordinación con Nokia y Microsoft, Splashtop 2 está disponible gratuitamente para todos los usuarios de Windows Phone 8 desde ahora hasta el 31 de agosto de 2013.
"Reconocemos el creciente valor de proporcionar a los propietarios de Nokia Lumia grandes aplicaciones para posibilitar sus estilos de vida conectados. El equipo de Nokia ha trabajado en estrecha colaboración con Splashtop para garantizar que se ofrezca la mejor experiencia de escritorio remoto, permitiendo el acceso directo desde el teléfono móvil, y esperamos que los consumidores estén encantados con la experiencia de Splashtop en el Nokia Lumia con Windows Phone 8", cuenta Bryan Biniak, vicepresidente y gerente general del departamento de Socios globales y desarrollo de aplicaciones de Nokia.
Todd Brix, director general de Windows Phone Apps, Microsoft Corp, explica: "Windows Phone está diseñado para la productividad desde el primer momento, ofreciendo aplicaciones cautivadoras tanto para los trabajadores móviles como para los profesionales de la tecnología de la información. Splashtop 2 es un gran ejemplo del tipo de aplicaciones de alto rendimiento que la gente encontrará en la tienda de Windows Phone para sacar el máximo provecho de su teléfono".
Splashtop 2 Escritorio Remoto para Windows Phone 8 está disponible en Microsoft Windows Phone Store. https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Contacto con los Medios
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com
*Fuente: ZDNet