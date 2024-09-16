Redefiniendo los flujos de trabajo creativos remotos: Wacom y Splashtop anuncian el lanzamiento europeo de Wacom Bridge en IBC 2024
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Los entornos remotos y de trabajo híbrido son la nueva normalidad y un reto para la industria creativa. Wacom, en estrecha colaboración con Splashtop, ha desarrollado una solución innovadora que mejora radicalmente el rendimiento y la experiencia de sus tabletas gráficas profesionales y monitores interactivos en conexiones de escritorio remoto compatibles. Como parte del enfoque del ecosistema de Wacom que garantiza una integración perfecta con los principales socios informáticos de la cloud, Wacom Bridge ya está disponible para uso general con las soluciones de trabajo remoto seguras y de alto rendimiento de Splashtop en Europa.
Ámsterdam (Países Bajos) y Düsseldorf (Alemania) – 10 de septiembre de 2024 – Wacom, líder mundial en tecnología de lápices digitales, y Splashtop, pionero en soluciones de acceso remoto de alto rendimiento, se enorgullecen de anunciar el lanzamiento europeo de Wacom Bridge, ahora accesible dentro de los productos Splashtop Enterprise y Splashtop Business Access Performance.
Lanzada justo antes de IBC 2024 en Ámsterdam, esta innovadora solución para flujos de trabajo creativos remotos e híbridos ataja los problemas que afrontan los estudios y artistas cuando trabajan de forma remota con aplicaciones que consumen muchos recursos en terabytes de datos confidenciales. Con Wacom Bridge, los artistas y diseñadores profesionales que utilizan Splashtop y los últimos dispositivos Wacom Movink, Cintiq, Cintiq Pro e Intuos Pro ahora pueden aprovechar todo el potencial de la tecnología de monitor interactivo de Wacom y disfrutar de una experiencia creativa digital segura y fluida en sistemas locales y remotos.
Wacom y Splashtop han estado trabajando en estrecha colaboración para ofrecer una experiencia centrada en el artista. El cambio entre aplicaciones locales y remotas es sencillo, ya que Wacom Bridge mantiene la configuración específica de la aplicación en ambos entornos, reduce la latencia percibida al eliminar el retraso del cursor y es compatible con las API de Windows Ink y Wintab para la entrada de lápiz. Con la introducción de Wacom Inkline, aparece una línea instantánea y sensible a medida que dibujas en sistemas remotos, lo que garantiza un flujo creativo natural e ininterrumpido. La tecnología supera eficazmente las limitaciones del escritorio remoto, un factor crucial a medida que la industria creativa se adapta a nuevos modelos de trabajo flexibles.
"Wacom Bridge es la última creación de la asociación continua de Wacom con los artistas", dice Heidi Wang, vicepresidenta jefe de la Ink Division de Wacom y del negocio B2B en EMEA. "Este servicio tiene como objetivo anticipar y superar las necesidades de los creativos profesionales que desean trabajar juntos, en cualquier lugar, en flujos de trabajo con uso intensivo de datos. Con las capacidades y el rendimiento remoto avanzado de Splashtop, Wacom Bridge ofrece un flujo de trabajo remoto que se siente igual que colaborar en un estudio tradicional con máquinas locales".
El compromiso de Splashtop de ofrecer una experiencia remota segura y fluida para los profesionales de los medios de comunicación y el ocio es fundamental para esta colaboración. Como comparte Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop: "Siempre nos hemos comprometido a ayudar a los profesionales creativos a aprovechar al máximo las capacidades digitales, desde cualquier lugar. Hoy eso cobra más importancia que nunca. En asociación con Wacom, ofrecemos una experiencia remota única, estrechamente integrada, segura y de alto rendimiento que los artistas y creativos llevan mucho tiempo pidiendo".
Splashtop ofrece un rendimiento de sesión remota líder en el sector, con velocidades de hasta 240 fotogramas por segundo (fps) y optimización con las últimas tarjetas gráficas de Nvidia, Intel y AMD, lo que garantiza experiencias remotas fluidas y receptivas, incluso cuando se trabaja con aplicaciones que consumen muchos recursos. Splashtop mejora la productividad y la precisión con funciones como la transferencia de archivos sin esfuerzo, la compatibilidad con varios monitores, la conexión del micrófono y el audio nítido y de alta fidelidad y el modo de color 4:4:4. Para las organizaciones que gestionan equipos o autónomos, el acceso programado simplifica la coordinación al permitir el acceso remoto solo durante los horarios preestablecidos, lo que fomenta una gestión de proyectos eficiente y segura. Con la integración de inicio de sesión único (SSO), controles de acceso granulares y cumplimiento de estándares de seguridad globales como ISO 27001, RGPD y SOC-2, Splashtop garantiza que los datos confidenciales y los activos creativos permanezcan seguros, lo que la convierte en una opción fiable para los profesionales que manejan contenido confidencial o de alto riesgo.
Experimenta Splashtop y Wacom Bridge en IBC Wacom y Splashtop unen fuerzas para la Convención Internacional de Radiodifusión (IBC), que se celebrará del 13 al 16 de septiembre de 2024 en la RAI de Ámsterdam. En el stand 14B02 (pabellón 14), los visitantes interesados pueden experimentar Wacom Bridge en una demostración en vivo y explorar cómo las soluciones de acceso remoto de Splashtop pueden mejorar sus operaciones. Para obtener más detalles sobre IBC 2024, visita www.ibc.org.
Disponible para usuarios de Splashtop sin coste adicional
Wacom Bridge está disponible para todos los usuarios de Splashtop Enterprise y Splashtop Business Access Performance en EE. UU., Canadá, Japón y Europa sin cargo adicional. Para conocer la disponibilidad en otras regiones, ponte en contacto con tu representante de Splashtop o Wacom o visita Wacom Bridge. Para obtener más información sobre las soluciones de acceso remoto de Splashtop, visita Splashtop.com. Para explorar la gama de lápices y pantallas interactivas de Wacom, visita Wacom.com.
Acerca de Wacom
La visión de Wacom es acercar a las personas y la tecnología a través de soluciones de interfaz natural. Esto lo ha convertido en el fabricante líder mundial de tabletas y pantallas interactivas, así como de lápices digitales y soluciones para guardar y procesar firmas digitales. La avanzada tecnología de los dispositivos de entrada intuitivos de Wacom se ha utilizado para crear algunas de las obras de arte digital, películas, efectos especiales, moda y diseños más emocionantes de todo el mundo, y ofrece a los usuarios empresariales y domésticos su tecnología de interfaz líder para expresar su personalidad. Fundada en 1983, Wacom es una empresa global con sede en Japón (Bolsa de Valores de Tokio 6727) con subsidiarias y oficinas afiliadas en todo el mundo para respaldar la comercialización y la distribución en más de 150 países. Para obtener más información sobre los productos de Wacom, consulta www.wacom.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones de TI seguras que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones remotas y locales para el trabajo, la enseñanza y el soporte de TI ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar frente a una máquina de forma presencial. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop puede alcanzar una calidad 4K HD y hasta 240 fps con latencia ultrabaja. Splashtop tiene funciones de seguridad avanzadas, amplio soporte para dispositivos y un servicio al cliente superamable y cercano. Más de 30 millones de usuarios y 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com.