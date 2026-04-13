Splashtop lanza plataforma unificada para operaciones de TI modernas
Con la gestión autónoma de dispositivos en su núcleo, la plataforma asistida por IA y nativa de la nube unifica las operaciones de TI, la seguridad, el soporte remoto y el acceso remoto en una experiencia simplificada.
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LAS VEGAS, 13 de abril de 2026 — Después de 20 años de rendimiento remoto confiable, Splashtop® ha anunciado el lanzamiento de su plataforma unificada para operaciones de TI modernas, marcando la evolución de la empresa de líder en rendimiento remoto a un ecosistema operativo completamente integrado con la gestión autónoma de dispositivos en su núcleo.
Revelada en la MSP Summit y Channel Partners Expo, la plataforma refleja la visión de Splashtop sobre cómo debe operar el TI moderno a medida que los endpoints se convierten en el centro tanto de las operaciones como de la seguridad, donde el parcheo, la automatización, las señales de seguridad y los flujos de trabajo remoto deben trabajar juntos en tiempo real. Splashtop integra la IA en toda la experiencia para ayudar a los equipos de TI a priorizar vulnerabilidades, interpretar la inteligencia de CVE y traducir el riesgo de seguridad en acciones de remediación claras.
Construida con el mismo compromiso con el rendimiento, la simplicidad y la experiencia del usuario que ha definido a Splashtop durante dos décadas, la plataforma automatiza tareas rutinarias en los dispositivos finales, resalta las señales de seguridad que requieren atención y permite a los equipos de TI tomar decisiones decisivas a escala desde una única consola. Diseñado para equipos internos de TI y proveedores de servicios gestionados con recursos limitados, consolida herramientas y simplifica flujos de trabajo para que las organizaciones puedan gestionar entornos distribuidos con mayor claridad y control.
“Hoy en día, el punto final es donde las operaciones de TI y la seguridad se intersectan, sin embargo, la mayoría de los equipos todavía están juntando herramientas para mantener los sistemas seguros y en funcionamiento”, dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. Hemos construido esta plataforma desde cero para reflejar esa realidad, incorporando operaciones de endpoints, información de seguridad y flujos de trabajo remotos en un entorno operativo donde los equipos pueden automatizar trabajos rutinarios, centrarse en lo que más importa y actuar rápidamente. Durante veinte años, hemos escuchado y aprendido de las organizaciones que confían en nosotros para ofrecer acceso remoto y soporte seguros y de alto rendimiento, y este lanzamiento representa un hito importante y una evolución para Splashtop.”
Un Agente. Una Consola. Una Experiencia.
Un único agente ligero y una consola unificada reúnen la gestión de dispositivos, el soporte y los flujos de trabajo de seguridad en un entorno controlado. En lugar de cambiar entre herramientas desconectadas, los equipos de TI obtienen visibilidad en tiempo real sobre el estado de salud de los dispositivos, el estado de los parches, las vulnerabilidades y las acciones de remediación desde una única vista operativa.
La experiencia está intencionadamente simplificada e intuitiva, permitiendo a los equipos de TI reducir su tamaño para escalar de forma segura sin ampliar sus conjuntos de herramientas o personal. Al consolidar las operaciones cotidianas en un solo entorno, Splashtop reduce la fricción y el cambio de contexto que a menudo ralentizan la respuesta y aumentan el riesgo.
Splashtop Autonomous Endpoint Management at the Core
Splashtop ayuda a los equipos de TI a mantener entornos seguros y consistentes sin verse arrastrados a una intervención manual constante. En lugar de perseguir ciclos de parches, desviaciones de configuración y tareas de remediación a través de múltiples herramientas, los equipos definen políticas operativas una vez y las aplican de manera consistente en los puntos finales mediante la automatización controlada. La plataforma aplica parches basados en políticas, refuerza la configuración y realiza implementaciones por fases en todo el entorno mientras destaca los problemas que requieren atención.
Las organizaciones que adoptan Splashtop's Autonomous Endpoint Management a menudo están reemplazando flujos de trabajo de parcheo manual, obteniendo control operativo en tiempo real junto a herramientas como Microsoft Intune, o consolidando plataformas de gestión heredadas que se han vuelto complejas y costosas de mantener.
La visibilidad a través de sistemas operativos, aplicaciones de terceros, niveles de parche y postura de cumplimiento crea un sistema de registro fiable para la salud y el riesgo de los dispositivos endpoint.
Los resúmenes CVE asistidos por IA analizan datos de vulnerabilidades, notas de versiones e información de la comunidad para ayudar a los equipos de TI a comprender rápidamente el riesgo, priorizar parches y traducir información de seguridad técnica al idioma nativo de los usuarios. Las alertas proactivas y la remediación masiva ayudan a los equipos a reducir la exposición y mantener una base segura a escala mientras retienen el control administrativo completo.
Acceso remoto nativo y soporte
Construida sobre una base sólida de tecnología remota de alto rendimiento confiable por millones en todo el mundo, la plataforma conecta los flujos de trabajo de soporte directamente al contexto de los dispositivos en tiempo real. Los equipos de TI pueden diagnosticar problemas con más precisión, automatizar actualizaciones en múltiples dispositivos y aplicar soluciones en segundo plano sin interrumpir a los empleados. El acceso bajo demanda a dispositivos móviles y no gestionados permite una intervención segura cuando los empleados necesitan asistencia, ayudando a las organizaciones a mantener la productividad en entornos distribuidos e híbridos.
El códec optimizado por IA hace que el rendimiento remoto sea dinámico, ajustando continuamente los parámetros de la sesión para ofrecer conexiones remotas seguras y de alta calidad, incluso a través de condiciones de red variables.
El mismo agente liviano que impulsa la gestión autónoma de dispositivos también permite el acceso remoto seguro para los usuarios finales, extendiendo el valor de la plataforma más allá de las operaciones de TI. Los empleados pueden acceder de manera segura a sus sistemas de trabajo desde cualquier lugar con el rendimiento y la fiabilidad por la que Splashtop es conocido.
Seguridad Integrada en las Operaciones Principales
Splashtop integra la visión de seguridad directamente en las operaciones diarias de TI para que los equipos puedan identificar riesgos y responder sin tener que cambiar de herramientas. La inteligencia de amenazas impulsada por IA de plataformas de seguridad integradas como CrowdStrike, SentinelOne y Bitdefender se presenta de forma nativa dentro de la consola, vinculando la detección directamente con la remediación y ayudando a identificar los endpoints de alto riesgo más rápido.
Al integrar el contexto de seguridad en los mismos flujos de trabajo utilizados para el parcheo y la gestión de dispositivos, Splashtop reduce los silos de seguridad y acelera la respuesta.
Las organizaciones pueden ampliar aún más la protección mediante soluciones antivirus integradas y de detección y respuesta de endpoints (EDR), correlacionando alertas de seguridad con datos de salud y cumplimiento de endpoints en una sola vista. Este enfoque unificado permite una acción más rápida y bien informada, mientras se mantiene la simplicidad operativa.
La plataforma unificada de Splashtop está disponible en mayo con precios basados en endpoints y una implementación simplificada diseñada para ayudar a las organizaciones a modernizar las operaciones de TI sin la complejidad de las herramientas empresariales tradicionales. Para más información, visita www.splashtop.com.
Resumen de Noticias
Plataforma unificada para operaciones modernas de TI: Splashtop lanza una plataforma nativa de la nube que consolida gestión de puntos finales, información de seguridad, soporte remoto y acceso remoto en un único entorno operativo anclado por Autonomous Endpoint Management (AEM).
Operaciones consolidadas de endpoint: Un único agente liviano y una consola unificada proporcionan visibilidad sobre el inventario de dispositivos, el estado de las actualizaciones, el cumplimiento de configuraciones y los flujos de trabajo de remediación, ayudando a los equipos de TI y a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) a reducir la proliferación de herramientas y gestionar entornos distribuidos a gran escala.
Inteligencia de parches impulsada por IA: Splashtop AEM analiza notas de lanzamiento, problemas conocidos, información de la comunidad y datos de vulnerabilidades para ayudar a los equipos de TI a priorizar parches, evaluar el riesgo de implementación y remediar CVE de alto impacto más rápidamente.
Seguridad integrada con operaciones de TI: Splashtop integra señales de seguridad directamente en los flujos de trabajo operativos y se integra con plataformas líderes de EDR como CrowdStrike® y SentinelOne® para correlacionar el riesgo de los endpoints con las acciones de remediación.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor valorado de soluciones de trabajo remoto, soporte y gestión que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo de trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como la prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, utilizar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones, ofreciendo características avanzadas de seguridad, alto rendimiento, amplio soporte para dispositivos y soporte al cliente 24/5. La solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a abordar los desafíos evolutivos del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para saber más.