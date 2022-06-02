NTT DATA selecciona Splashtop Business Access para sus nuevos servicios de "Escritorio virtual para dispositivos inteligentes".
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Splashtop contribuirá a la evolución de los estilos de trabajo de los empleados en los sectores de la construcción, la fabricación y el sector sanitario, en los que se utilizan muchos datos de alta resolución.
TOKIO (PRWEB) 10 de abril de 2018 - Hoy, Splashtop Inc. ha anunciado que su servicio de escritorio remoto, Splashtop Business Access, ha sido incluido como componente clave de los nuevos servicios de NTT DATA, "Escritorio Virtual para Dispositivos Inteligentes" que NTT DATA Inc. (Sede: Koto-ku, Tokio, Presidente & CEO: Toshio Iwamoto) lanzó el 1 de abril de 2018.
Los nuevos servicios de NTT DATA "Escritorio Virtual para Dispositivos Inteligentes (dispositivos tablet y teléfonos inteligentes)" están dirigidos a empresas de sectores como la construcción, la fabricación y la sanidad, donde los empleados a menudo necesitan manejar datos de alta resolución en su trabajo. Estos nuevos servicios permiten a los empleados de estas empresas acceder y utilizar a distancia el escritorio del PC de su oficina incluso cuando están fuera de ella. Estos servicios ofrecen una mayor comodidad a los usuarios, al tiempo que mantienen un entorno seguro.
Splashtop Business Access tiene funciones que permiten la transferencia fluida de datos de vídeo e imágenes de alta resolución, incluso a través de redes con velocidad subóptima, con la alta seguridad que requieren las empresas. Las tecnologías de protocolo propias de Splashtop permiten estas funciones. Con Splashtop Business Access, los usuarios de sectores como la construcción y la fabricación pueden acceder a distancia en sus dispositivos inteligentes a aplicaciones intensivas en datos, incluidos los datos CAD, y comunicarse sin problemas fuera de la oficina con los compañeros de su lugar de trabajo sin utilizar planos y dibujos reales. Además, los usuarios del sector sanitario pueden revisar radiografías e imágenes de resonancia magnética en sus dispositivos inteligentes, desde fuera de la consulta, lo que les permite acortar el tiempo para tomar decisiones médicas.
La implantación de Splashtop Business Access en el escritorio virtual para dispositivos inteligentes de NTT DATA se ha logrado conectando el servicio MAM de Recomot Inc. (Sede: Chiyoda-ku, Tokio, presidente y CEO: Tsuyoshi Togo), una de las agencias de ventas de Splashtop, con los dos nuevos servicios de NTT DATA.
NTT DATA y Recomot planean vender un total de 2000 licencias de Splashtop Business Access en 2018. NTT DATA es la mayor empresa de servicios informáticos de Japón.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración en intercambio de pantalla de su clase. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Los servicios de soporte remoto de Splashtop permiten a TI y MSP dar soporte a los ordenares, dispositivos móviles, equipos industriales y el Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración de Splashtop, incluidos Mirroring360 y Classroom, permiten compartir eficazmente la pantalla entre varios dispositivos. Más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en la actualidad, y los socios fabricantes, como Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba y otros han incorporado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Obtenga más información en https://www.splashtop.com.
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP prestar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp y Toshiba, entre otros, han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Más información en https://www.splashtop.com.
Sitio web de Splashtop:https://www.splashtop.com
Sitio web de Splashtop Japón: https://www.splashtop.co.jp
Splashtop Business Access: https://www.splashtop.com/business