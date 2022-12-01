El nuevo sistema operativo Splashtop ya está disponible para que los consumidores lo descarguen. Líder en acceso remoto instantáneo firma un acuerdo de distribución de búsqueda con Microsoft, ofrece búsqueda Bing instantánea a los usuarios
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30 de noviembre de 2010 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy la disponibilidad inmediata de SplashtopR OS (beta), un sistema operativo ligero centrado en la web y optimizado para portátiles y netbooks. Splashtop OS es un "sistema operativo complementario" basado en navegador que puede coexistir con el sistema operativo Windows. La empresa también ha anunciado un nuevo acuerdo de distribución mundial de búsquedas con Microsoft Corp. mediante el cual Bing se convertirá en el motor de búsqueda predeterminado en toda la familia de productos Splashtop. El nuevo producto, unido a la tecnología de Bing, pondrá la promesa de la Búsqueda Instantánea a disposición de millones de consumidores de todo el mundo.
Splashtop OS está diseñado para personas que "viven en la web" y necesitan un acceso rápido y fiable a sus sitios y aplicaciones web favoritos, así como un entorno de escritorio tradicional basado en Windows. Además de incluir de forma destacada a Bing como proveedor de búsquedas web por defecto, Splashtop OS ofrece un entorno sencillo pero familiar basado en Chromium, el proyecto de código abierto que está detrás del navegador Google Chrome.
"Somos expertos en conseguir lo que quieres, y rápido", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop Inc. "A través de nuestros productos instantáneos de la marca OEM, ya tenemos millones de usuarios de PC enganchados a la velocidad de Splashtop. Con nuestro producto descargable, pretendemos llegar al resto de la población. Y ahora, junto con Microsoft, vamos a poner un poco de entusiasmo en la búsqueda web."
A diferencia de los anteriores productos Splashtop que han sido etiquetados con marca blanca, pre-instalados y distribuidos en decenas de millones de PCs de los principales fabricantes de equipos originales como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y LG, el nuevo producto tendrá la marca Splashtop y estará disponible directamente para los usuarios finales a través de la descarga en el sitio web de la compañía. El sistema operativo Splashtop está racionalizado: no incluirá aplicaciones nativas más allá del navegador basado en Chromium, y arrancará directamente a un cuadro de búsqueda alimentado por Bing en sólo segundos.
"Estamos encantados de trabajar con Splashtop para facilitar a nuestros clientes comunes el acceso a las potentes herramientas de Bing que ayudan a los clientes a tomar decisiones más informadas", dijo Jon Tinter, Director General de Bing. "Nuestras dos empresas comparten una visión de experiencias informáticas disponibles al instante y centradas en las búsquedas. Creemos que Bing es una incorporación natural al sistema operativo Splashtop que ofrece a los usuarios la forma perfecta de encontrar más rápidamente la información que necesitan para completar tareas complejas y tomar mejores decisiones."
Un sistema operativo de encendido instantáneo, centrado en el navegador, permite a los usuarios llegar rápidamente al contenido que les importa. Los usuarios pueden hacer una búsqueda rápida, encontrar una dirección, revisar el correo electrónico o actualizar su estado en Facebook o Twitter sin tener que arrancar en Windows y lanzar un navegador web. A diferencia del sistema operativo Chrome de Google, que se espera que llegue al mercado antes de finales de año, el Splashtop OS está pensado para complementar – no reemplazar – a Windows como el principal sistema operativo de escritorio.
Entre los beneficios clave se incluyen:
Rapidez: se empieza en menos de 5 segundos
Sencillez: búsqueda instantánea, un cuadro de búsqueda con tecnología de Bing sin abrir el navegador para consultas más rápidas
Seguridad: cuenta con un núcleo Linux bloqueado que ejecuta un navegador basado en Chromium
Practicidad: incluye todos los complementos básicos, como Adobe Flash, preinstalados, por lo que no hay nada más que configurar
Inteligencia: importa automáticamente la configuración fundamental, como la región, el idioma, la hora/fecha, las redes Wi-Fi y los marcadores del navegador de Windows para una configuración optimizada
Disponibilidad
Splashtop OS (beta) ha sido optimizado para instalarse y ejecutarse en varias plataformas populares de HP, incluidos los netbooks Mini y los portátiles Pavilion. También serán compatibles las plataformas de otros fabricantes de PC que hayan incluido Splashtop. La compatibilidad con otras plataformas basadas en Splashtop estará disponible en los próximos meses.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan llegar rápidamente a lo que les importa. El producto estrella Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender sus PC. La familia ampliada de productos incluye Splashtop Remote, que permite a los usuarios disfrutar de toda la experiencia Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC Windows.
Actualmente, los productos Splashtop están disponibles en más de 40 millones de ordenadores de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede central en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com