El segundo mayor operador de telefonía móvil de Japón, KDDI, migra más de 5.000 clientes de GoToMyPC a Splashtop Business
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
- KDDI ha elegido Splashtop para reemplazar GoToMyPC como proveedor de acceso a escritorios remotos, y ha migrado más de 5 000 clientes a Splashtop Business -
San José, CA, 30 de abril de 2018 - La Corporación KDDI (Sede: Chiyoda, Tokio, Japón), el segundo mayor operador de telefonía móvil de Japón, seleccionó recientemente a Splashtop para ser su nuevo proveedor de acceso remoto y migró más de 5.000 clientes de GoToMyPC a Splashtop. La Corporación KDDI anunció recientemente a sus clientes que dejaría de ofrecer GoToMyPC después de tres años y que, en su lugar, empezaría a ofrecer Splashtop Business.
KDDI, con una base de clientes de más de 50 millones de abonados, ofrece servicios de telefonía móvil, servicios de red y soluciones de ISP a su base de clientes en todo el mundo. En 2013, KDDI comenzó a ofrecer GoToMyPC a sus clientes para ofrecerles una forma de acceder remotamente a los ordenadores sin necesidad de crear un servidor, comprar hardware o cambiar la política de red. Sin embargo, después de obtener la opinión de los clientes y una evaluación adicional del producto, KDDI seleccionó Splashtop Business para reemplazar a GoToMyPC a principios de 2017.
Splashtop Business es una solución de acceso remoto de primer orden, conocida por ser líder del sector en fiabilidad, velocidad y seguridad. Al ofrecer Splashtop Business, KDDI ha dado a sus clientes la capacidad de acceder a sus ordenadores de trabajo desde cualquier otro dispositivo, desde cualquier parte del mundo, en tiempo real, con conexiones rápidas y alta definición de imagen y sonido. Splashtop también es conocido por una infraestructura global fiable que es fácilmente escalable, por lo que los operadores móviles prefieren Splashtop cuando buscan una solución de acceso remoto para sus clientes.
La inclusión de Splashtop Business en la oferta de productos de KDDI ha asegurado que KDDI pueda ofrecer un acceso remoto fiable a sus clientes. KDDI ha migrado a sus antiguos clientes de GoToMyPC a Splashtop, y continuará ofreciendo Splashtop Business a nuevos clientes en el futuro.
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP prestar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp y Toshiba, entre otros, han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Más información en https://www.splashtop.com.