Splashtop reconocido en el Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ de 2026 para software de escritorio remoto
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La empresa recibió un 98 % de disposición a recomendar y 70 reseñas aptas, una de las cifras de reseñas más altas entre los proveedores aptos del informe.
CUPERTINO, California, 23 de julio de 2026 — Splashtop anunció hoy su inclusión como proveedor aspirante en el informe Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ de 2026 para software de escritorio remoto. Según las reseñas de usuarios finales verificados, Splashtop obtuvo una puntuación del 98 % en Willingness to Recommend a partir de 70 reseñas de clientes aptas hasta abril de 2026, lo que representa uno de los recuentos de reseñas aptas más altos entre los proveedores incluidos en el informe. "Creemos que, como empresa dirigida por sus fundadores y construida por ingenieros, participamos en cada etapa de la evolución de nuestro producto”, afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Una de las mayores influencias en nuestra hoja de ruta es lo que escuchamos de nuestros clientes. En muchos sentidos, es una colaboración. Llevamos casi 20 años creciendo junto a nuestros clientes, y es increíblemente gratificante saber que el trabajo que hemos hecho sigue marcando una diferencia significativa para los equipos de TI a los que servimos." Los clientes destacan la simplicidad, la seguridad, la estabilidad y la experiencia de usuario fluida de Splashtop:
"Las sólidas capacidades de seguridad aportan confianza al acceder a entornos de clientes, al respaldar tanto los requisitos como la confianza de los clientes." – Director de servicio y soporte al cliente en la industria de servicios de TI
"Splashtop ha sido una joya en este sector durante más de una década desde que empecé a usarlo." – Vicepresidente de TI en el sector bancario
"Conexiones remotas fiables y estables con buen rendimiento. Configuración sencilla y uso continuo fácil con acceso no supervisado." – Asociado de operaciones en el sector financiero
"Me encanta lo fluida que es la experiencia de escritorio remoto cuando usas varios monitores en el sistema remoto." – Desarrollador de software en la industria sanitaria y biotecnológica
"Splashtop ha sido una plataforma de acceso remoto fiable con un gran rendimiento, conectividad estable e implementación sencilla. Ha funcionado bien para la resolución remota de problemas, la gestión de endpoints y las tareas diarias de soporte de TI." – Gerente de operaciones de TI en el sector sanitario y biotecnológico
“Splashtop On-Prem es excelente en su categoría, funciona a la perfección y, si no lo hace, el soporte es excelente.” – Asociado de TI en el sector gubernamental
"Excelente fiabilidad. Fácil de usar. En general, el producto parece más fácil de usar que los otros programas de acceso remoto que utilizamos." – Responsable de ventas en el sector de seguros (excepto salud)
Splashtop ayuda a las empresas a conectar de forma segura a sus empleados y equipos de TI con los sistemas que necesitan desde cualquier lugar. El acceso remoto de alto rendimiento y la seguridad de nivel empresarial permiten a las organizaciones ampliar el trabajo híbrido con confianza. Las sesiones remotas de alta fidelidad y gran capacidad de respuesta mantienen la productividad de los empleados y ayudan a TI a resolver problemas más rápido en cargas de trabajo exigentes. El informe Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ sintetiza reseñas verificadas de clientes en información que ayuda a los compradores de tecnología a evaluar software y servicios. Estas reseñas complementan la investigación experta de Gartner al aportar perspectivas de primera mano de organizaciones que usan los productos en entornos de producción. Los comentarios de los clientes siguen desempeñando un papel importante en la hoja de ruta de producto de Splashtop en acceso remoto, soporte remoto y gestión autónoma de endpoints. Al escuchar de cerca a los profesionales de TI, Splashtop sigue invirtiendo en capacidades que simplifican las operaciones, refuerzan la seguridad y ayudan a los equipos de TI reducidos a lograr más con menos recursos. Para obtener más información sobre las soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión autónoma de endpoints de Splashtop, o para comenzar una prueba gratuita, visita www.splashtop.com.
Avisos legales
Gartner, Voice of the Customer para software de escritorio remoto, colaboradores de Peer, 30 de junio de 2026. Gartner® y Peer Insights™ son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no debe interpretarse como afirmaciones de hecho, ni representa las opiniones de Gartner o sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mostrado en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.