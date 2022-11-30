El líder #1 de escritorio remoto Splashtop se asocia con Amahi
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La nueva oferta de productos amplía el acceso remoto desde PC y Mac a Media Server y NAS, haciendo que las aplicaciones y los datos sean accesibles en cualquier momento y lugar
SAN JOSÉ, California - 6 de febrero de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial en colaboración entre dispositivos y acceso remoto, ha anunciado su asociación con Amahi para permitir el control y acceso remotos a los servidores multimedia de Amahi. Más de 12 millones de usuarios de Splashtop han convertido sus PC y Mac en nubes personales, enviando sus aplicaciones y datos favoritos a dispositivos móviles. Ahora, con la colaboración de Amahi, los usuarios también pueden acceder sin problemas a contenidos multimedia y documentos almacenados y de los que se han hecho copias de seguridad en su servidor multimedia y dispositivos NAS con Amahi.
"Nuestro objetivo es permitir que nuestros usuarios tengan acceso completo a cualquier recurso informático desde sus dispositivos móviles, en cualquier momento y en cualquier lugar", dijo Mark Lee, presidente y cofundador de Splashtop, Inc. "Junto con Amahi, la solución líder DIY para servidores y NAS domésticos, hemos creado una cloud personal robusta y confiable para nuestros usuarios".
Carlos Puchol, fundador y CEO de Amahi, explica: "Muchos usuarios de Amahi han solicitado el soporte de Splashtop, y estamos entusiasmados de trabajar con Splashtop para ofrecer la mejor solución de cloud personal de su clase en la actualidad. Splashtop permite a los usuarios de Amahi acceder fácilmente a sus recursos de forma remota a velocidades vertiginosas, desde cualquier lugar. Ya sea en su escritorio, reproduciendo vídeos, navegando por la web o usando aplicaciones multimedia como XBMC o Plex, Splashtop ofrece a los usuarios el mejor rendimiento con diferencia".
Splashtop es 10 veces más rápido que el VNC tradicional, admite la sincronización simultánea de audio y vídeo y permite un acceso remoto seguro y sin fisuras a través de cortafuegos y redes, sin necesidad de redireccionar puertos. Splashtop Streamer beta está disponible en la tienda de aplicaciones de Amahi en https://www.amahi.com/apps/splashtop.
Amahi es una plataforma líder de servidores de medios digitales para hogares y pequeñas empresas. Funciona como un servidor de medios y aplicaciones en un ordenador dedicado o un NAS. Amahi se encarga de las necesidades de entretenimiento, almacenamiento y computación, ayudando a los usuarios expertos a almacenar, organizar y suministrar sus vídeos, TV grabada y música a los dispositivos multimedia de la red. Compártalos localmente o de forma segura en todo el mundo con aplicaciones VPN o Splashtop. Amahi se puede ampliar con una serie de aplicaciones que se instalan con un solo clic. Puede funcionar sin pantalla o con un escritorio (necesario para Splashtop).
Para obtener más información sobre Splashtop 2, visita https://www.splashtop.com/splashtop. Para obtener más información sobre Splashtop, visita https://www.splashtop.com; sigue el blog de la empresa en https://www.splashtop.com/blog, en Facebook en https://www.facebook.com/Splashtop y en Twitter en @Splashtop.
Para más información sobre Amahi, visita https://www.amahi.com. Para acceder a la tienda de aplicaciones de Amahi, visita https://www.amahi.com/apps. Sigue a Amahi en Facebook en https://www.facebook.com/amahi y en Twitter en @amahi o en el blog de Amahi en https://blog.amahi.org.
Recursos de Apoyo
Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop 2: https://www.splashtop.com/splashtop
Splashtop para empresas: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboard
Descargar Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Vídeos de evaluación comparativa: https://www.splashtop.com/splashtop#performance-tab
Inicio de Amahi: https://www.amahi.com
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Hoy en día, más de 12 millones de usuarios disfrutan de la comodidad de Splashtop Remote Desktop, nombrado entre las 25 aplicaciones para iPad más vendidas de todos los tiempos en la App Store de Apple. Splashtop proporciona un rendimiento superior y facilidad de uso para los usuarios de iOS, Android, RIM, Windows y MAC que quieren acceder en remoto a sus ordenadores de sobremesa, aplicaciones y datos en cualquier momento y lugar.
Para más información sobre Splashtop, visita https://www.splashtop.com.
Sobre Amahi
Amahi ofrece el software de servidor de medios líder para hogares y pequeñas empresas. Amahi es un software de código abierto que se puede instalar en un ordenador dedicado o NAS, y proporciona una de las mayores tiendas de aplicaciones de instalación de un solo clic para servidores de medios y dispositivos NAS.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Etiquetas: Splashtop, colaboración multidispositivo, iPad, iPhone, Android, tablet, smartphone, móvil, cloud, escritorio remoto, NAS, servidor multimedia, Amahi
Contacto con los medios de comunicación:
Melinda Stoker
Splashtop Inc.
Melinda.Stoker@splashtop.com