La aplicación número 1 para iPad, Splashtop Remote Desktop, ahora está optimizada para las tabletas Android Honeycomb con chips NVIDIA Tegra 2
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Una aplicación de alto rendimiento para reproducir audio y vídeo
16 de junio de 2011 - San José, CA : Splashtop® Inc., líder mundial en computación de acceso instantáneo, ha anunciado hoy que está adaptando su aplicación más vendida para iPad, el Splashtop Remote Desktop, a las tabletas Android. La nueva y mejorada aplicación está optimizada para las tabletas Android Honeycomb con procesadores NVIDIA Tegra 2, como Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate o Motorola XOOM, por nombrar solo algunos. El Asus Transformer incluso se vende preconfeccionado con la aplicación. A partir de ahora, los usuarios pueden disfrutar de un acceso sencillo y con un solo clic desde su tableta Android a su ordenador de sobremesa (PC o Mac) con total compatibilidad de vídeo y audio.
La aplicación, Splashtop Remote Desktop HD, se compromete a ofrecer mejoras en el rendimiento, lo que se traduce en una latencia o desfase muy bajos entre el ordenador central y el dispositivo del cliente, tanto si el usuario accede a los archivos como si ve una película de acción desde la cama.
Otras ventajas adicionales son:
Optimizado para el chip Tegra 2 de doble núcleo - capaz de reproducir vídeo/audio hasta a 30 fps
Interactividad mejorada con menor latencia para gaming
Compatible con animaciones totalmente interactivas de PowerPoint/Keynote, video y audio
Gesto táctil mejorado para resoluciones de la tableta Honeycomb
"Al ser el número uno en la App Store del iPad en las últimas semanas, hemos enfadado a Angry Birds", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Con la optimización de Honeycomb y Tegra 2, pretendemos hacer lo mismo en Android Market. Aunque me encanta Angry Birds".
Splashtop Remote funciona con la mayoría de los smartphones y tabletas populares, y se conecta a ordenadores con sistema operativo Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior. Está compuesto por dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el dispositivo móvil y el Streamer gratuito que se ejecuta en el ordenador. Para obtener más información sobre Splashtop Remote, visite: www.splashtop.com/remote. El escritorio remoto HD de Splashtop puede descargarse desde Android Market.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, la aplicación de pago nº 1 para iPad en el Apple App Store, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su ordenador. Splashtop Whiteboard se basa en Splashtop Remote añadiendo funciones de anotación. Splashtop Remote ya está disponible en Apple App Store, Android Marketplace, Amazon Appstore y webOS App Store.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de ordenadores y dispositivos móviles de fabricantes líderes como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, incluido el prestigioso premio al producto más innovador de PC World, el premio Lo Mejor de lo Nuevo de Popular Science y el premio Lo Mejor de del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José, con oficinas en Beijing, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para más información, visite www.splashtop.com .
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: www.splashtop.com
Splashtop Remote: www.splashtop.com/remote
Pizarra Splashtop: www.splashtop.com/whiteboard