Inicio de Sesión de la Cuenta de Splashtop
Haz clic en el enlace a continuación para iniciar sesión en la consola web de tu producto, donde podrás usar las funciones de la consola web, acceder a la información de tu cuenta, comprar suscripciones y actualizar o comprar complementos.
my.splashtop.com o my.splashtop.eu
(Asegúrate de iniciar sesión en la página donde se creó originalmente tu cuenta)
Para Splashtop Remote Access, Remote Support, Enterprise, SOS y Personal
classroom.splashtop.com - para Splashtop Classroom
m360.splashtop.com - para Mirroring360
console.foxpass.com - para Foxpass
Nuevo informe de investigación
Atascados en el medio
Descubre cómo 250 equipos de TI revelaron el verdadero coste de la gestión reactiva de endpoints y lo que se necesita para superarlo.
DEMO INTERACTIVA
Demo interactiva de Splashtop AEM
¡Descubre cómo puedes usar el panel de control, la gestión de parches, la política de puntos finales, la supervisión, las alertas, la seguridad, el inventario y mucho más de Splashtop AEM!
Programa de Referencia de Splashtop
Recomienda a la gente a Splashtop y recibe recompensas
Únete al Programa de Recomendaciones de Splashtop y consigue tu enlace personal para recomendar a la gente a Splashtop. Cuando se suscriban, recibiráss una recompensa. Disponible en EE. UU., Canadá (excepto Quebec), la UE y el Reino Unido.