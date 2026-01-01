Foxpass Glossary
Explore the essential terms and technologies behind secure network access, certificate-based authentication, and modern identity and access management.
A
Active Directory (AD)
Active Directory (AD) es un servicio de directorio heredado desarrollado por Microsoft para gestionar usuarios, dispositivos y accesos dentro de redes basadas en Windows. Active Directory autentica a los usuarios y aplica políticas de grupo a través de controladores de dominio locales. Aunque todavía se usa ampliamente, depende de la infraestructura local y de la gestión manual. Foxpass Cloud LDAP ofrece una alternativa moderna a Active Directory, ya que proporciona la misma gestión centralizada de identidades y acceso (sin servidores locales) y se sincroniza directamente con IdP en la nube como Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta y OneLogin para unificar la autenticación en todos los sistemas y redes.
Atributos RADIUS
Los atributos de RADIUS son campos de datos incluidos en los mensajes de RADIUS que definen parámetros para la autenticación, la autorización y la contabilización. Los atributos especifican detalles como la identidad del usuario, las políticas de acceso, la asignación de VLAN y los tiempos de espera de la sesión. Foxpass Cloud RADIUS admite atributos RADIUS estándar y personalizados, lo que permite a los administradores aplicar políticas de acceso granulares, automatizar la asignación de VLAN e integrarse con infraestructura de red de terceros para un control de acceso basado en la identidad.
Autenticación Wi-Fi IEEE 802.1X
La autenticación Wi‑Fi IEEE 802.1X es un estándar de control de acceso a la red que utiliza el Extensible Authentication Protocol (EAP) para autenticar a usuarios y dispositivos antes de conceder acceso a la red. Constituye la base para una Wi-Fi® empresarial segura. Foxpass Cloud RADIUS permite la autenticación 802.1X con acceso basado en identidad y certificados, integrándose perfectamente con el IdP en la nube de tu organización y las herramientas de gestión de dispositivos.
Autoridad de certificación (CA)
Una autoridad de certificación (CA) es una entidad de confianza que emite y firma certificados digitales para verificar la identidad de usuarios o dispositivos. La CA garantiza que los certificados sean válidos y rastreables hasta una raíz de confianza. Foxpass Cloud PKI actúa como una CA privada, lo que ofrece a las organizaciones un control total sobre los ciclos de vida de los certificados y las políticas de confianza.
B
BYOD (tráete tu dispositivo)
BYOD (tráete tu dispositivo) es una política o práctica que permite a los usuarios acceder a las redes y recursos corporativos usando sus dispositivos personales. BYOD (tráete tu dispositivo) aumenta la flexibilidad, pero requiere autenticación segura para mantener el cumplimiento. Foxpass es compatible con entornos BYOD (tráete tu dispositivo) gracias a su instalador de certificados BYOD, que permite acceso a Wi-Fi y VPN sin contraseña y basado en certificados para dispositivos no gestionados.
Búsqueda LDAP
Una búsqueda LDAP es una operación de LDAP que consulta un directorio para localizar y leer entradas de usuarios o grupos según criterios definidos. Puede devolver resultados completos o parciales según el filtro y el alcance de la búsqueda. Con Foxpass Cloud LDAP, las búsquedas en el directorio se mantienen actualizadas mediante una sincronización continua con tu IdP en la nube, lo que garantiza que los datos de identidad sean siempre precisos y estén al día.
C
Certificado de cliente
Un certificado de cliente es un certificado digital instalado en el dispositivo de un usuario que demuestra la identidad del dispositivo o del usuario durante la autenticación de red. Los certificados de cliente sustituyen a las contraseñas tradicionales en EAP-TLS y otros métodos seguros de autenticación. Foxpass emite certificados de cliente a través de sus herramientas de Cloud PKI y BYOD (tráete tu dispositivo) para la inscripción.
Certificado del dispositivo
Un certificado de dispositivo es un certificado digital vinculado a un endpoint o equipo específico, que permite que el propio dispositivo —y no solo el usuario— se autentique de forma segura en una red o servicio. Foxpass se integra con plataformas de MDM para emitir y gestionar automáticamente certificados de dispositivos para endpoints gestionados.
Clave SSH
Una clave SSH es un par de claves criptográficas que se utiliza para autenticar de forma segura a los usuarios al conectarse a servidores mediante el protocolo Secure Shell (SSH). Las claves SSH sustituyen las contraseñas tradicionales y permiten una autenticación asimétrica sólida. Foxpass SSH Key Management automatiza la creación, rotación y revocación de claves, lo que garantiza que los ingenieros y administradores mantengan un acceso seguro y auditable a los servidores, alineado con los principios de mínimo privilegio y confianza cero.
Cliente RADIUS
Un cliente RADIUS es un dispositivo de red, como un punto de acceso Wi‑Fi, un switch o una puerta de enlace VPN, que reenvía las solicitudes de autenticación de usuarios a un servidor RADIUS. El cliente retransmite las credenciales o los certificados para su verificación y aplica la decisión de acceso devuelta por el servidor. Con Foxpass Cloud RADIUS, tus dispositivos de red actuales actúan como clientes RADIUS y autentican de forma segura a los usuarios a través de tu IdP o directorio en la nube conectado.
Confianza cero
Zero Trust es un modelo de seguridad que asume que ningún usuario ni dispositivo debe considerarse de confianza de forma predeterminada, ya esté dentro o fuera de la red. El acceso se concede solo tras la verificación continua de la identidad, el dispositivo y el contexto. Foxpass permite el acceso zero-trust mediante autenticación basada en certificados, políticas basadas en la identidad y registros detallados.
Control de acceso a la red (NAC)
El control de acceso a la red (NAC) es un marco de seguridad que gestiona y aplica políticas para los dispositivos y usuarios que intentan acceder a una red. NAC verifica la identidad y el cumplimiento del dispositivo antes de conceder acceso. Foxpass Cloud RADIUS actúa como un componente clave de una estrategia NAC al aplicar autenticación de red basada en identidad y certificados.
Control de acceso basado en roles (RBAC)
Control de acceso basado en roles (RBAC) es un método para restringir el acceso en función de los roles de usuario dentro de una organización. Los permisos se agrupan por función, lo que simplifica la gestión y garantiza el acceso con privilegios mínimos. Foxpass utiliza las pertenencias a grupos LDAP y los atributos del IdP para aplicar acceso basado en roles en los inicios de sesión de red y del sistema.
E
EAP (Protocolo de autenticación extensible)
EAP (Extensible Authentication Protocol) es un marco de autenticación flexible utilizado en sistemas de acceso a redes como Wi‑Fi y las VPN. EAP admite varios métodos de autenticación, incluidas contraseñas, tokens y certificados digitales, encapsulándolos dentro de un proceso estandarizado. Foxpass Cloud RADIUS admite métodos basados en EAP como EAP-TLS y EAP-TTLS para habilitar una autenticación segura basada en identidad y certificados para todo tipo de dispositivos.
EAP-TLS (Protocolo de autenticación extensible – seguridad de la capa de transporte)
EAP-TLS es un método de autenticación muy seguro que utiliza certificados digitales en lugar de contraseñas para verificar tanto al usuario como a la red. Foxpass Cloud RADIUS admite EAP-TLS para ofrecer autenticación sin contraseñas y basada en certificados para dispositivos gestionados y BYOD (tráete tu dispositivo).
EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol – Seguridad de capa de transporte en túnel)
EAP-TTLS es un método de autenticación que crea un túnel seguro y cifrado entre el cliente y el servidor RADIUS. Dentro de ese túnel, las credenciales de usuario se verifican sin exponerlas en la red. Foxpass Cloud RADIUS admite EAP-TTLS para habilitar una autenticación segura basada en la identidad cuando no se han implementado certificados.
eduroam (itinerancia educativa)
eduroam (itinerancia educativa) es un servicio global de federación Wi‑Fi que permite a estudiantes, investigadores y personal acceder de forma segura a redes inalámbricas en instituciones participantes usando sus credenciales de origen. eduroam se basa en la autenticación basada en RADIUS con EAP-TLS o EAP-TTLS para verificar las identidades de los usuarios en distintas organizaciones. Foxpass Cloud RADIUS es compatible con implementaciones de eduroam con una arquitectura nativa de la nube y sin mantenimiento que cumple los requisitos de la federación y se integra a la perfección con los proveedores de identidad institucionales y los directorios LDAP.
F
Federación RADIUS
Una federación RADIUS es una red de servidores RADIUS interconectados que permite la autenticación en múltiples organizaciones o dominios. En una federación RADIUS, un usuario puede acceder a una red participante usando las credenciales emitidas por su institución de origen. Foxpass Cloud RADIUS admite modelos de federación RADIUS como eduroam y OpenRoaming, lo que proporciona una autenticación segura y escalable entre redes de confianza sin necesidad de servidores RADIUS locales.
FreeRADIUS
FreeRADIUS es un servidor RADIUS de código abierto ampliamente utilizado para la autenticación, autorización y contabilidad de red. FreeRADIUS admite múltiples protocolos de autenticación, incluidos EAP-TLS y EAP-TTLS, y se implementa habitualmente en entornos empresariales y educativos. Foxpass Cloud RADIUS se basa en los mismos estándares RADIUS que FreeRADIUS, pero los ofrece como un servicio totalmente gestionado y nativo de la nube, eliminando el mantenimiento de servidores y simplificando la integración con proveedores de identidad modernos.
G
Gestión de SUDO
La gestión de SUDO es la administración de permisos de usuario para ejecutar comandos privilegiados en sistemas UNIX, Linux o macOS mediante el comando sudo. Una gestión eficaz de SUDO garantiza que el acceso con privilegios elevados se conceda solo cuando sea necesario y que las acciones queden registradas para garantizar la trazabilidad. Foxpass SUDO Management centraliza y aplica políticas de sudo mediante grupos LDAP y roles de usuario, lo que respalda los principios de privilegio mínimo y simplifica las auditorías de cumplimiento.
Gestión de acceso privilegiado (PAM)
La gestión de acceso privilegiado (PAM) es un subconjunto de IAM centrado en proteger y supervisar el acceso a sistemas críticos y cuentas administrativas. PAM controla quién puede realizar acciones sensibles, como cambios de configuración o comandos de nivel root. Las funciones de gestión de claves SSH y gestión de SUDO de Foxpass ayudan a aplicar los principios de PAM al controlar el acceso a las claves y los privilegios de los comandos.
Gestión de identidades privilegiadas (PIM)
La gestión de identidades con privilegios (PIM) es un componente especializado de PAM que gestiona y audita identidades con permisos administrativos elevados o limitados en el tiempo. PIM garantiza que las credenciales con privilegios se emitan, utilicen y revoquen de forma segura. Foxpass integra controles y registros basados en la identidad para respaldar las prácticas de PIM en entornos de ingeniería y TI.
Gestión de identidades y accesos (IAM)
La gestión de identidades y accesos (IAM) es un marco de políticas y tecnologías que garantiza que las personas adecuadas tengan el acceso apropiado a los sistemas y recursos. IAM centraliza la verificación de identidad y el control de acceso entre usuarios, dispositivos y aplicaciones. Foxpass ofrece capacidades de IAM mediante LDAP, RADIUS y autenticación basada en certificados alojados en la nube, integrados con el IdP de tu organización.
L
LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo estándar que se utiliza para almacenar, organizar y recuperar información de usuarios y grupos de un directorio. LDAP constituye la base de la gestión centralizada de identidades y admite inicios de sesión para sistemas como VPN, servidores y aplicaciones heredadas. Foxpass Cloud LDAP ofrece un servicio LDAP totalmente gestionado y alojado en la nube, sincronizado con el IdP en la nube de tu organización para una gestión de identidades y accesos unificada y sin complicaciones.
M
MDM (gestión de dispositivos móviles)
Gestión de dispositivos móviles (MDM) es una plataforma que permite a los equipos de TI configurar, proteger y gestionar dispositivos móviles y endpoints. Los sistemas MDM suelen encargarse de la implementación de certificados, la aplicación de políticas y el borrado remoto. Foxpass se integra con las principales soluciones de MDM como Intune, Jamf y Kandji para automatizar la emisión y renovación de certificados para dispositivos gestionados.
Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID es el servicio de gestión de identidades y accesos basado en la nube de Microsoft que autentica a los usuarios y protege el acceso a aplicaciones, dispositivos y recursos en la nube. Entra ID sustituye muchas funciones tradicionales de Active Directory por una arquitectura nativa de la nube y escalable. Sin embargo, muchos sistemas heredados no son compatibles de forma nativa con la autenticación moderna de IdP en la nube o requieren costosas actualizaciones para admitir SAML o OAuth. Foxpass se integra con Microsoft Entra ID para sincronizar usuarios y grupos y ofrecer autenticación centralizada mediante Cloud LDAP y Cloud RADIUS, ampliando las identidades de Entra a inicios de sesión en Wi‑Fi, VPN y servidores sin cambiar los sistemas existentes.
Microsoft NPS (Servidor de directivas de red)
Microsoft NPS (Network Policy Server) es una función de Windows Server que actúa como servidor RADIUS para autenticar y autorizar a los usuarios que se conectan a una red. NPS se integra con Active Directory local para aplicar las políticas de acceso a la red. Foxpass Cloud RADIUS sustituye o amplía Microsoft NPS con una alternativa nativa de la nube, sin mantenimiento, que se integra directamente con proveedores de identidad modernos. Junto con Foxpass Cloud LDAP, permite a las organizaciones retirar el Active Directory heredado mientras mantienen una autenticación de red centralizada basada en la identidad.
Mínimo privilegio
El privilegio mínimo es un principio de seguridad que limita a cada usuario o proceso del sistema al nivel mínimo de acceso necesario para realizar sus tareas. Aplicar el principio de mínimo privilegio reduce el riesgo de uso indebido accidental o malicioso de las credenciales. Foxpass aplica el acceso de mínimo privilegio mediante políticas basadas en identidad, permisos basados en roles y controles de acceso granulares en RADIUS, LDAP y la gestión de claves SSH.
O
OpenRoaming
Un marco de federación global de Wi‑Fi que permite a los usuarios conectarse de forma segura y automática a redes inalámbricas participantes sin inicios de sesión manuales. OpenRoaming utiliza identidad federada, RADIUS y autenticación basada en certificados para garantizar una conectividad de confianza entre distintos espacios y proveedores. Foxpass Cloud RADIUS admite la integración con OpenRoaming, lo que permite a las organizaciones ampliar el acceso Wi-Fi seguro basado en la identidad en todos los campus y redes de socios con una arquitectura nativa en la nube y sin mantenimiento.
P
PKI (Infraestructura de clave pública)
Una Infraestructura de clave pública (PKI) es un marco que emite, gestiona y valida certificados digitales utilizados para autenticar usuarios, dispositivos y sistemas. La PKI permite una autenticación segura y sin contraseñas mediante pares de claves públicas y privadas. Foxpass Cloud PKI automatiza la emisión, renovación y revocación de certificados para dispositivos gestionados y BYOD (tráete tu dispositivo).
PSK (clave precompartida)
Una PSK (clave precompartida) es una contraseña o frase de contraseña compartida que se usa para autenticar a usuarios o dispositivos en una red inalámbrica, y suele encontrarse en configuraciones de Wi‑Fi domésticas y de pequeñas oficinas. Aunque son fáciles de implementar, las PSK generan riesgos de seguridad porque la misma clave se comparte entre varios usuarios y dispositivos. Foxpass Cloud RADIUS sustituye la autenticación basada en PSK por un acceso seguro basado en identidad y certificados, lo que elimina las contraseñas compartidas y permite un control centralizado a través del IdP en la nube de tu organización.
Proveedor de identidades (IdP)
Un proveedor de identidades es un servicio que almacena y verifica identidades digitales, autenticando a los usuarios antes de conceder acceso a aplicaciones y sistemas conectados. Los IdP en la nube más comunes incluyen Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta y OneLogin. Foxpass se integra con el IdP de tu organización para sincronizar los datos de usuarios y grupos y centralizar el control de acceso.
Proxy RADIUS
Un proxy RADIUS es un componente de RADIUS que reenvía solicitudes de autenticación entre un cliente y un servidor RADIUS externo. Los proxies RADIUS se usan habitualmente en entornos federados para dirigir las solicitudes a la fuente de identidad de la organización correcta. Foxpass Cloud RADIUS puede funcionar como un proxy RADIUS, retransmitiendo solicitudes de forma segura a servidores institucionales o de socios mientras mantiene visibilidad y control centralizados.
R
RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota)
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) es un protocolo de red que proporciona autenticación, autorización y contabilidad centralizadas para los usuarios que se conectan a una red. Foxpass Cloud RADIUS permite un acceso seguro a Wi‑Fi y VPN basado en identidad y certificados, sin necesidad de mantener servidores on-prem.
RadSec (RADIUS sobre TLS)
RadSec (RADIUS sobre TLS) es una extensión segura del protocolo RADIUS que transmite datos de autenticación y contabilidad a través de conexiones TLS cifradas en lugar de UDP. Esto protege las credenciales en tránsito y se usa habitualmente en redes federadas como eduroam. Foxpass Cloud RADIUS es compatible con RadSec para ofrecer conectividad cifrada y conforme a estándares para la autenticación entre organizaciones.
Rotación de claves SSH
La rotación de claves SSH es la práctica de reemplazar periódicamente los pares de claves SSH para reducir el riesgo de acceso no autorizado debido a credenciales comprometidas o desactualizadas. La rotación periódica de claves es un control de seguridad fundamental para mantener el acceso con privilegios mínimos y la preparación para el cumplimiento normativo. La gestión de claves SSH de Foxpass automatiza la rotación de claves, lo que garantiza que todos los usuarios y sistemas se mantengan seguros sin intervención manual ni interrupciones del servicio.
S
SCEP (protocolo simple de inscripción de certificados)
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) es un protocolo que se utiliza para automatizar la inscripción, distribución y renovación de certificados entre dispositivos y una autoridad de certificación (CA). Foxpass se integra con plataformas MDM mediante SCEP para simplificar la gestión del ciclo de vida de los certificados en los dispositivos inscritos.
SSH (Secure Shell)
SSH (Secure Shell) es un protocolo de red seguro que se utiliza para acceder y gestionar de forma remota servidores, dispositivos e infraestructura de red. SSH cifra todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor, protegiendo las credenciales y los datos en tránsito. Foxpass integra el acceso SSH con la gestión de identidades y claves, lo que permite a las organizaciones aplicar un control centralizado, automatizar la rotación de claves y mantener registros de acceso auditables.
Segmentación de red
La segmentación de red es la práctica de dividir una red en segmentos más pequeños y aislados para mejorar la seguridad, el rendimiento y el control de acceso. La segmentación limita la propagación de amenazas y aplica el acceso de mínimo privilegio a los sistemas sensibles. Foxpass Cloud RADIUS se integra con las políticas de VLAN para automatizar la segmentación de la red según los roles de usuario, la identidad del dispositivo o el método de autenticación.
Servidor LDAP
Un servidor LDAP es el componente de servidor que aloja y gestiona la base de datos del directorio LDAP. Gestiona solicitudes de clientes, realiza búsquedas o actualizaciones y devuelve información del directorio. Foxpass Cloud LDAP elimina la necesidad de alojar o mantener tu propio servidor LDAP al ofrecer un directorio totalmente gestionado, nativo de la nube y sincronizado automáticamente con tu IdP en la nube.
Servidor RADIUS
Un servidor RADIUS es el componente backend que autentica, autoriza y registra las solicitudes de acceso de los usuarios a una red. Valida las credenciales o los certificados frente a una fuente de identidad conectada antes de conceder acceso. Foxpass Cloud RADIUS reemplaza los servidores RADIUS locales tradicionales por un servicio nativo de la nube que se integra perfectamente con el IdP en la nube y los sistemas de directorio de tu organización.
V
VLAN (red de área local virtual)
VLAN (red de área local virtual) es una segmentación lógica de una red física que aísla el tráfico entre grupos de usuarios, departamentos o tipos de dispositivos. Las VLAN mejoran la seguridad y el rendimiento al limitar el acceso y los dominios de difusión. Foxpass Cloud RADIUS admite la asignación de VLAN, lo que permite a los administradores colocar dinámicamente a los usuarios o dispositivos en el segmento de red correcto según la identidad o la pertenencia a un grupo.
VPN (red privada virtual)
Una VPN (red privada virtual) es una conexión de red segura que cifra el tráfico entre el dispositivo de un usuario y una red privada, protegiendo los datos en tránsito. Las VPN se usan a menudo para el acceso remoto a los sistemas internos. Foxpass Cloud RADIUS permite la autenticación VPN basada en identidad y certificados, mientras que Foxpass Cloud LDAP centraliza los datos de usuarios y grupos para un control de acceso detallado y la autorización de VLAN , lo que ayuda a las organizaciones a modernizar la IAM y aplicar políticas de confianza cero en conexiones tanto Wi-Fi como VPN.
W
WPA2-Enterprise
WPA2-Enterprise es un estándar de seguridad Wi‑Fi que utiliza autenticación 802.1X y un servidor RADIUS para verificar a cada usuario o dispositivo de forma individual, en lugar de depender de una contraseña compartida. WPA2-Enterprise admite métodos seguros como EAP-TLS para la autenticación basada en certificados y EAP-TTLS para la autenticación basada en credenciales dentro de un túnel cifrado. Foxpass Cloud RADIUS permite implementaciones de WPA2-Enterprise con integración fluida con proveedores de identidad en la nube y gestión automatizada de certificados tanto para dispositivos gestionados como para BYOD (tráete tu dispositivo).
WPA3-Enterprise
WPA3-Enterprise es el estándar de seguridad Wi‑Fi más reciente, diseñado para reforzar la protección de WPA2-Enterprise con un cifrado más sólido, una gestión de claves mejorada y resistencia a los ataques offline. WPA3-Enterprise requiere autenticación 802.1X con un servidor RADIUS y admite métodos avanzados como EAP-TLS para la autenticación basada en certificados. Foxpass Cloud RADIUS es compatible con entornos WPA3-Enterprise, y ofrece acceso Wi‑Fi de confianza cero basado en la identidad, integrado con proveedores modernos de identidad en la nube y gestión automatizada del ciclo de vida de los certificados.