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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

Wi‑Fi seguro y acceso a la red basado en identidades para la educación superior

Ofrece una experiencia de acceso fluida y de confianza cero en todo el campus con soporte de BYOD (tráete tu dispositivo) con tu marca y compatibilidad con eduroam. Con la confianza de universidades y centros de educación superior de todo el mundo.

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

Diseñado para las exigencias de TI de la universidad

Escala la seguridad en todo el campus sin complejidad

Desde las aulas universitarias hasta las redes de las residencias y los laboratorios de investigación, los equipos de TI de las universidades se enfrentan a una gran presión para ofrecer un acceso a la red rápido, seguro y escalable sin perder el control. Foxpass Cloud RADIUS puede ayudarte a:

  • Aplica acceso de confianza cero entre profesorado, estudiantes e investigadores

  • Elimina los SSID compartidos y el cansancio de las contraseñas

  • Mantén registros de auditoría para las políticas internas y el cumplimiento normativo

  • Agiliza la incorporación de dispositivos gestionados y BYOD (tráete tu dispositivo)

  • Intégrate con proveedores de identidad como Entra ID, Google Workspace, Okta y OneLogin

Foxpass también simplifica la segmentación de la red en entornos de campus complejos. Tanto si gestionas residencias de estudiantes, edificios de profesorado, laboratorios o Wi-Fi público, Foxpass puede asignar dinámicamente usuarios y dispositivos a la VLAN correcta en función de la pertenencia a grupos de tu proveedor de identidad. Eso significa que los estudiantes se mantienen fuera de las redes administrativas o de investigación; no hace falta etiquetar manualmente las VLAN ni usar configuraciones estáticas.

Conozca más

Diseñado para el campus moderno

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) con la marca NetID

    Permite que los usuarios se autoinscriban de forma segura con una experiencia de certificados personalizada con tu marca. Compatibiliza el sistema NetID de tu institución mientras aplicas una autenticación sólida, sin confundir a los usuarios ni sobrecargar al equipo de TI.

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Compatibilidad con eduroam

    Foxpass facilita una autenticación segura para tus usuarios en instituciones que participan en eduroam. Tanto en el campus como de viaje por motivos de investigación, los estudiantes y el profesorado se conectan de forma segura con las credenciales de su institución de origen.

  • Workflow / connected icon

    Integración de directorio y MDM

    Conéctate a tu infraestructura existente de identidad y gestión de dispositivos. Sincroniza usuarios desde Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin. Envía certificados mediante Jamf, Intune, Kandji, o usa el portal BYOD (tráete tu dispositivo) alojado de Foxpass.

  • Secure remote access management icon

    Control de acceso basado en roles y asignación de VLAN

    Aplica el acceso según el tipo de usuario: estudiante, personal, invitado, laboratorio. Ubica a los usuarios en VLAN segmentadas para proteger los sistemas de investigación y administrativos.

  • Custom branding icon

    Registros listos para auditorías para el cumplimiento de políticas

    Los registros detallados de acceso ayudan a aplicar políticas y a cumplir con la protección de datos. Ideal para instituciones que cumplen con HIPAA, FERPA y la revisión interna.

Quién usa Foxpass en educación superior

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

Por qué las universidades y escuelas superiores confían en Foxpass

  • Soporte de NetID con inscripción de marca personalizada
  • Flexibilidad de dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) y MDM
  • autenticación RADIUS compatible con eduroam
  • Nativo de la nube, sin necesidad de hardware
  • SLA de tiempo de actividad del 99,9 % + infraestructura global redundante
  • Preparado para SOC 2 Type II y HIPAA
  • Con la confianza de instituciones de educación superior desde 2015
  • Soporte ágil dirigido por ingenieros
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

Diseñado para cumplir los objetivos de seguridad y experiencia en la educación superior

  • Moderniza la seguridad del Wi‑Fi del campus

  • Reduce la carga de trabajo de TI con la automatización

  • Garantiza la segmentación de red con privilegios mínimos

  • Proporciona acceso seguro y sin interrupciones a estudiantes y profesorado, dentro y fuera del campus

  • Cumple con la normativa sin renunciar a una gran experiencia de usuario


¿Listo para modernizar el acceso a la red del campus?

Foxpass Cloud RADIUS ayuda a colegios y universidades a proteger cada conexión mientras ofrece a estudiantes, profesorado e invitados una experiencia sin fricciones.

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