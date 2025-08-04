Wi‑Fi seguro y acceso a la red basado en identidades para la educación superior
Ofrece una experiencia de acceso fluida y de confianza cero en todo el campus con soporte de BYOD (tráete tu dispositivo) con tu marca y compatibilidad con eduroam. Con la confianza de universidades y centros de educación superior de todo el mundo.
Diseñado para las exigencias de TI de la universidad
Escala la seguridad en todo el campus sin complejidad
Desde las aulas universitarias hasta las redes de las residencias y los laboratorios de investigación, los equipos de TI de las universidades se enfrentan a una gran presión para ofrecer un acceso a la red rápido, seguro y escalable sin perder el control. Foxpass Cloud RADIUS puede ayudarte a:
Aplica acceso de confianza cero entre profesorado, estudiantes e investigadores
Elimina los SSID compartidos y el cansancio de las contraseñas
Mantén registros de auditoría para las políticas internas y el cumplimiento normativo
Agiliza la incorporación de dispositivos gestionados y BYOD (tráete tu dispositivo)
Intégrate con proveedores de identidad como Entra ID, Google Workspace, Okta y OneLogin
Foxpass también simplifica la segmentación de la red en entornos de campus complejos. Tanto si gestionas residencias de estudiantes, edificios de profesorado, laboratorios o Wi-Fi público, Foxpass puede asignar dinámicamente usuarios y dispositivos a la VLAN correcta en función de la pertenencia a grupos de tu proveedor de identidad. Eso significa que los estudiantes se mantienen fuera de las redes administrativas o de investigación; no hace falta etiquetar manualmente las VLAN ni usar configuraciones estáticas.
Diseñado para el campus moderno
Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) con la marca NetID
Permite que los usuarios se autoinscriban de forma segura con una experiencia de certificados personalizada con tu marca. Compatibiliza el sistema NetID de tu institución mientras aplicas una autenticación sólida, sin confundir a los usuarios ni sobrecargar al equipo de TI.
Compatibilidad con eduroam
Foxpass facilita una autenticación segura para tus usuarios en instituciones que participan en eduroam. Tanto en el campus como de viaje por motivos de investigación, los estudiantes y el profesorado se conectan de forma segura con las credenciales de su institución de origen.
Integración de directorio y MDM
Conéctate a tu infraestructura existente de identidad y gestión de dispositivos. Sincroniza usuarios desde Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin. Envía certificados mediante Jamf, Intune, Kandji, o usa el portal BYOD (tráete tu dispositivo) alojado de Foxpass.
Control de acceso basado en roles y asignación de VLAN
Aplica el acceso según el tipo de usuario: estudiante, personal, invitado, laboratorio. Ubica a los usuarios en VLAN segmentadas para proteger los sistemas de investigación y administrativos.
Registros listos para auditorías para el cumplimiento de políticas
Los registros detallados de acceso ayudan a aplicar políticas y a cumplir con la protección de datos. Ideal para instituciones que cumplen con HIPAA, FERPA y la revisión interna.
Quién usa Foxpass en educación superior
Por qué las universidades y escuelas superiores confían en Foxpass
- Soporte de NetID con inscripción de marca personalizada
- Flexibilidad de dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) y MDM
- autenticación RADIUS compatible con eduroam
- Nativo de la nube, sin necesidad de hardware
- SLA de tiempo de actividad del 99,9 % + infraestructura global redundante
- Preparado para SOC 2 Type II y HIPAA
- Con la confianza de instituciones de educación superior desde 2015
- Soporte ágil dirigido por ingenieros
Diseñado para cumplir los objetivos de seguridad y experiencia en la educación superior
Moderniza la seguridad del Wi‑Fi del campus
Reduce la carga de trabajo de TI con la automatización
Garantiza la segmentación de red con privilegios mínimos
Proporciona acceso seguro y sin interrupciones a estudiantes y profesorado, dentro y fuera del campus
Cumple con la normativa sin renunciar a una gran experiencia de usuario
¿Listo para modernizar el acceso a la red del campus?
Foxpass Cloud RADIUS ayuda a colegios y universidades a proteger cada conexión mientras ofrece a estudiantes, profesorado e invitados una experiencia sin fricciones.