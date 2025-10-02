Acceso seguro a servidores con gestión centralizada de claves SSH, autenticación vinculada a la nube y control de acceso sudo basado en grupos
Automatiza la distribución de claves SSH, aplica el principio de mínimo privilegio y simplifica la baja de usuarios, todo sincronizado con el IdP en la nube de tu organización (Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin).
El Desafío
Gestionar claves SSH y cuentas de usuario locales en distintos entornos de ingeniería se vuelve rápidamente complejo e inseguro. A los equipos les cuesta:
Haz un seguimiento de qué usuarios tienen acceso SSH a qué sistemas
Elimina el acceso de inmediato cuando empleados o contratistas se vayan
Rota las claves SSH y las contraseñas con regularidad
Aplica privilegios sudo coherentes
Demuestra el cumplimiento de los controles de acceso para SOC 2, ISO 27001 o auditorías internas
Sin una gestión centralizada, las claves huérfanas y los archivos sudoers sin gestionar generan un riesgo real y una carga operativa real.
La solución Foxpass
Foxpass simplifica el acceso seguro a sistemas Linux, macOS y UNIX al centralizar:
Almacenamiento y rotación de claves públicas SSH
Definiciones de usuario y grupo de POSIX (UID, GID, shell)
Inicio de sesión basado en contraseña mediante LDAP
Acceso sudo vinculado a grupos de directorio
Todo integrado con tu proveedor de identidad (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) y aplicado a través de tu infraestructura existente. No se requieren nuevos agentes ni servidores.
Lo que puedes hacer con Foxpass
Gestión de claves SSH
Sube, revoca y rota claves desde la consola o la API de Foxpass
Aplica solo el inicio de sesión con clave (sin alternativa de contraseña)
Sincroniza automáticamente las claves con servidores respaldados por LDAP
Asegúrate de que las claves se eliminen al instante al dar de baja a alguien
Inicio de sesión con contraseña respaldado por LDAP
Usa credenciales de directorio para autenticarte en Linux/macOS
Configura campos POSIX como UID, shell y directorio personal
Aplica de forma centralizada políticas de complejidad y caducidad de contraseñas
Aplicación del acceso sudo
Define el acceso sudo según la pertenencia al grupo LDAP
Concede o restringe dinámicamente la elevación de privilegios
Sustituye los archivos sudoers estáticos por un control basado en directorios
Auditoría y cumplimiento
Supervisa los intentos de inicio de sesión y el uso de sudo
Exporta registros para informes de auditoría (ampliable a 90 días)
Garantiza el cumplimiento de SOC 2, HIPAA y las políticas de seguridad internas
Escenarios comunes
Rota las claves SSH de desarrollador cada 90 días
Concede acceso sudo temporal a un contratista
Bloquea el acceso SSH para un nuevo servidor de producción
Demuestra la aplicación de las políticas de acceso durante una auditoría de cumplimiento
Vincula el acceso a Linux/macOS a la pertenencia a grupos de Okta o Google
Consigue acceso de confianza cero a servidores con gestión automatizada de claves SSH e identidades. Sustituye las credenciales estáticas por la rotación dinámica de claves SSH y políticas de acceso basadas en grupos, integradas con tu IdP en la nube para una visibilidad y un control completos.
Cómo habilitar esta capacidad
La gestión de claves SSH y contraseñas está disponible a través del Foxpass Engineering License Add-On, que amplía tu directorio LDAP de Foxpass existente con:
Atributos POSIX
Controles de clave SSH
Políticas de grupo de sudo
Aplicación completa del inicio de sesión en Linux/macOS
¿Listo para modernizar tus controles de acceso SSH?
Di adiós a la gestión manual de claves y a las políticas de inicio de sesión dispersas. Foxpass ofrece a tu equipo un control de acceso seguro y escalable que se ajusta a las mejores prácticas de confianza cero.