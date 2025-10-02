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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

Acceso seguro a servidores con gestión centralizada de claves SSH, autenticación vinculada a la nube y control de acceso sudo basado en grupos

Automatiza la distribución de claves SSH, aplica el principio de mínimo privilegio y simplifica la baja de usuarios, todo sincronizado con el IdP en la nube de tu organización (Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin).

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

El Desafío

Gestionar claves SSH y cuentas de usuario locales en distintos entornos de ingeniería se vuelve rápidamente complejo e inseguro. A los equipos les cuesta:

  • Haz un seguimiento de qué usuarios tienen acceso SSH a qué sistemas

  • Elimina el acceso de inmediato cuando empleados o contratistas se vayan

  • Rota las claves SSH y las contraseñas con regularidad

  • Aplica privilegios sudo coherentes

  • Demuestra el cumplimiento de los controles de acceso para SOC 2, ISO 27001 o auditorías internas

Sin una gestión centralizada, las claves huérfanas y los archivos sudoers sin gestionar generan un riesgo real y una carga operativa real.

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

La solución Foxpass

Foxpass simplifica el acceso seguro a sistemas Linux, macOS y UNIX al centralizar:

  • Almacenamiento y rotación de claves públicas SSH

  • Definiciones de usuario y grupo de POSIX (UID, GID, shell)

  • Inicio de sesión basado en contraseña mediante LDAP

  • Acceso sudo vinculado a grupos de directorio

Todo integrado con tu proveedor de identidad (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) y aplicado a través de tu infraestructura existente. No se requieren nuevos agentes ni servidores.

Lo que puedes hacer con Foxpass

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    Gestión de claves SSH

    • Sube, revoca y rota claves desde la consola o la API de Foxpass

    • Aplica solo el inicio de sesión con clave (sin alternativa de contraseña)

    • Sincroniza automáticamente las claves con servidores respaldados por LDAP

    • Asegúrate de que las claves se eliminen al instante al dar de baja a alguien


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    Inicio de sesión con contraseña respaldado por LDAP

    • Usa credenciales de directorio para autenticarte en Linux/macOS

    • Configura campos POSIX como UID, shell y directorio personal

    • Aplica de forma centralizada políticas de complejidad y caducidad de contraseñas


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Aplicación del acceso sudo

    • Define el acceso sudo según la pertenencia al grupo LDAP

    • Concede o restringe dinámicamente la elevación de privilegios

    • Sustituye los archivos sudoers estáticos por un control basado en directorios


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    Auditoría y cumplimiento

    • Supervisa los intentos de inicio de sesión y el uso de sudo

    • Exporta registros para informes de auditoría (ampliable a 90 días)

    • Garantiza el cumplimiento de SOC 2, HIPAA y las políticas de seguridad internas


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Escenarios comunes

  • Rota las claves SSH de desarrollador cada 90 días

  • Concede acceso sudo temporal a un contratista

  • Bloquea el acceso SSH para un nuevo servidor de producción

  • Demuestra la aplicación de las políticas de acceso durante una auditoría de cumplimiento

  • Vincula el acceso a Linux/macOS a la pertenencia a grupos de Okta o Google

Consigue acceso de confianza cero a servidores con gestión automatizada de claves SSH e identidades. Sustituye las credenciales estáticas por la rotación dinámica de claves SSH y políticas de acceso basadas en grupos, integradas con tu IdP en la nube para una visibilidad y un control completos.


Cómo habilitar esta capacidad

La gestión de claves SSH y contraseñas está disponible a través del Foxpass Engineering License Add-On, que amplía tu directorio LDAP de Foxpass existente con:

  • Atributos POSIX

  • Controles de clave SSH

  • Políticas de grupo de sudo

  • Aplicación completa del inicio de sesión en Linux/macOS


¿Listo para modernizar tus controles de acceso SSH?

Di adiós a la gestión manual de claves y a las políticas de inicio de sesión dispersas. Foxpass ofrece a tu equipo un control de acceso seguro y escalable que se ajusta a las mejores prácticas de confianza cero.

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