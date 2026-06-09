A medida que las organizaciones crecen, sus redes suelen volverse más difíciles de controlar. Puede que empleados, contratistas, invitados, dispositivos personales, dispositivos IoT y sistemas conectados a la nube necesiten acceso, pero no todos deberían acceder a los mismos recursos
Cuando el acceso es demasiado amplio, los equipos de TI tienen menos control sobre quién puede conectarse a sistemas sensibles, cómo se mueven los dispositivos por la red y si los permisos siguen ajustándose al rol de cada usuario. Las credenciales de Wi‑Fi compartidas, las VLAN asignadas manualmente y las reglas de acceso estáticas pueden hacer que ese problema sea más difícil de gestionar a medida que los entornos se vuelven más complejos.
Con esto en mente, veamos qué significa la segmentación de red, por qué es importante, cómo funciona y cómo los controles de acceso basados en la identidad pueden ayudar a aplicar la segmentación en toda tu organización.
¿Qué significa la segmentación de red?
La segmentación de red consiste en dividir una red en secciones más pequeñas para que los usuarios y dispositivos solo puedan acceder a los recursos que necesitan. Es una práctica fundamental de ciberseguridad que ayuda a limitar el impacto potencial de una cuenta, dispositivo o sistema comprometido al reducir el acceso amplio en toda la red.
La segmentación de red crea zonas definidas dentro de una red a las que solo pueden acceder determinados usuarios, dispositivos o aplicaciones. El tráfico entre estas zonas se controla mediante VLAN, firewalls, listas de control de acceso, políticas de autenticación y reglas de acceso basadas en roles. Esto significa que solo los usuarios y dispositivos aprobados pueden conectarse a partes específicas de una red, por lo que una cuenta comprometida no concede automáticamente un acceso amplio.
Una segmentación eficaz debe tener en cuenta tanto la estructura de la red como las decisiones de acceso. Eso significa que los permisos, los métodos de autenticación y las asignaciones de VLAN deben mantenerse al día a medida que cambian los usuarios, los roles, los dispositivos y los entornos. La segmentación de la red resulta menos eficaz cuando los usuarios comparten credenciales, las cuentas antiguas siguen activas, se permite conectar dispositivos no gestionados o las asignaciones de VLAN se gestionan manualmente.
Las formas habituales de segmentación de red incluyen:
Por grupo de usuarios, como empleados, contratistas, estudiantes, profesorado, invitados o administradores.
Por departamento, como finanzas, RR. HH., TI, ingeniería u operaciones.
Por tipo de dispositivo, como portátiles gestionados, dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo), dispositivos IoT, servidores o sistemas de punto de venta.
Por entorno, como desarrollo, pruebas, producción o aplicaciones internas.
Por método de acceso, como Wi‑Fi, VPN, redes cableadas o acceso al servidor.
Por nivel de confianza, como dispositivos gestionados, dispositivos autenticados mediante certificado o dispositivos de invitados no gestionados.
Por qué es importante la segmentación de red
La segmentación ofrece varias ventajas, especialmente para la ciberseguridad, que pueden mejorar el control operativo y ayudar a los equipos de TI a limitar el acceso amplio.
Los beneficios de la segmentación de la red incluyen:
Redujo el acceso innecesario en toda la red.
Movimiento lateral limitado si se ve comprometido un usuario, un dispositivo o una cuenta.
Protección para sistemas sensibles, ya que están separados del tráfico general de la red.
Políticas de acceso más claras para usuarios, dispositivos, departamentos y roles.
Compatibilidad con acceso de privilegio mínimo a través de Wi‑Fi, VPN, redes cableadas y sistemas internos.
Mejor visibilidad de qué usuarios y dispositivos pueden acceder a cada segmento.
Compatibilidad con la preparación para auditorías gracias a límites de acceso claros.
Ayuda para que los equipos de TI gestionen BYOD (tráete tu dispositivo), el acceso de invitados, el acceso de estudiantes y los entornos distribuidos de forma más consistente.
Segmentación estática frente a segmentación de red basada en identidades
Hay algunas formas de segmentar redes, pero principalmente se reduce a la segmentación estática o basada en la identidad. Cada uno tiene sus propias ventajas, así que conviene saber qué funciona mejor para las necesidades de tu negocio.
Segmentación de red estática
La segmentación estática de red suele basarse en VLAN asignadas manualmente, listas de direcciones MAC, SSID o reglas de acceso fijas. Esto puede funcionar bien para entornos pequeños o básicos, donde las necesidades de segmentación son menos complejas.
Sin embargo, a medida que las organizaciones añaden más usuarios, dispositivos, contratistas, etc., puede resultar más difícil escalar y gestionar los permisos individuales. Además, la segmentación estática puede ser vulnerable a la suplantación y está desvinculada de la identidad del usuario y de la confianza del dispositivo.
Segmentación de red basada en la identidad
La segmentación basada en la identidad se basa en la autenticación y autorización de usuarios para determinar a qué segmentos de red pueden acceder las personas. Los usuarios y sus dispositivos pueden ubicarse en la VLAN o el segmento de red adecuados en función de la identidad, la pertenencia a un grupo, la función o el nivel de confianza, y luego se les concede acceso a los segmentos en consecuencia.
La segmentación de red basada en identidad ayuda a mantener el acceso alineado con la identidad del usuario, los dispositivos que utiliza y los recursos a los que debe tener acceso. Como estos permisos se basan en categorías de usuarios, es fácil actualizar los permisos cuando cambia el rol de un usuario.
Asignación dinámica de VLAN
La asignación dinámica de VLAN es una forma de aplicar la segmentación basada en la identidad. Coloca automáticamente a los usuarios o dispositivos en la VLAN correcta durante la autenticación.
Por ejemplo, si una institución educativa utiliza la asignación dinámica de VLAN, el profesorado y los estudiantes tendrán acceso a distintos segmentos cuando se conecten, aunque todos usen el mismo entorno de red.
Cómo funciona la segmentación de red
Dadas las ventajas de la segmentación de redes y las diferentes formas que puede adoptar, conviene entender cómo funciona. Así que vamos a desglosar la segmentación de red y a examinar algunos métodos habituales para separar el tráfico y proteger las redes.
1. VLAN y subredes
Algunas de las formas más comunes de segmentar redes son usar VLANs y subredes. Estos pueden usarse para separar el tráfico en áreas lógicas de la red, por ejemplo, por dispositivos de empleados, dispositivos de invitados, sistemas POS y dispositivos de Internet of Things (IoT).
Usar VLAN también puede ser un método de segmentación escalable, ya que las asignaciones pueden vincularse a la identidad y a la pertenencia a grupos, en lugar de asignar permisos manualmente por usuario o dispositivo.
2. Firewalls y listas de control de acceso
Con firewalls y listas de control de acceso, los equipos de TI pueden definir qué tráfico está permitido entre segmentos de red. Pueden permitir o restringir el acceso en función de categorías como el origen y el destino, los puertos o los protocolos, y definir permisos de acuerdo con la política de la empresa. Como resultado, estas herramientas pueden ayudar a limitar el movimiento entre segmentos, restringiendo el acceso lateral desde cuentas comprometidas.
3. Autenticación RADIUS
La autenticación RADIUS es una potente herramienta para verificar a los usuarios y sus dispositivos antes de conceder acceso a redes WiFi, VPN o cableadas. Cuando los usuarios intentan acceder a una red, el servidor RADIUS revisa las credenciales del usuario, las verifica con un servicio de directorio central, como Active Directory o LDAP, y comprueba las políticas de acceso antes de permitir el acceso.
RADIUS puede integrarse con proveedores de identidad e infraestructura de red para admitir información de políticas, como la asignación de VLAN. Esto lo hace más sólido al tiempo que proporciona una gran seguridad de acceso.
4 Autenticación basada en certificados
Con la autenticación basada en certificados, las redes pueden verificar dispositivos de confianza sin depender únicamente de contraseñas. Esto añade una capa adicional de seguridad y autenticación, así que, aunque roben la contraseña de un usuario, eso no bastará para que los atacantes obtengan acceso.
Esto es especialmente útil para dispositivos gestionados, organizaciones con políticas de Bring-Your-Own-Device (BYOD (tráete tu dispositivo)) y entornos en los que los equipos de TI quieren acceso a la red en función de la confianza del dispositivo, gracias a la seguridad y flexibilidad combinadas que ofrece.
Ejemplos de segmentación de red
Las organizaciones pueden querer segmentar su red de varias maneras, y cada una puede ayudar a garantizar un acceso seguro y un mejor control sobre quién puede conectarse a qué.
1. Wi‑Fi para invitados y Wi‑Fi para empleados
Una de las segmentaciones de red más comunes es la que separa la WiFi de invitados de la WiFi de empleados. Los invitados que se conectan a la red WiFi de una empresa no deberían tener el mismo acceso que los empleados, pero aun así deberían poder conectarse a internet.
Con una segmentación de red adecuada, los invitados pueden conectarse fácilmente a la red Wi‑Fi sin obtener acceso a los sistemas internos, impresoras, archivos compartidos u otras aplicaciones empresariales. Sin embargo, esto requiere controles de acceso sólidos, ya que el acceso de los empleados debe autenticarse con credenciales únicas o certificados de confianza en lugar de contraseñas compartidas.
2. Estudiantes, profesorado e invitados
Para las instituciones educativas, la segmentación de la red es importante para mantener conectados a docentes, administradores, estudiantes e invitados sin darles a todos acceso a los mismos sistemas. Con la segmentación basada en identidades, estas instituciones pueden asignar a los usuarios a las VLAN adecuadas según los grupos del directorio, para que los estudiantes no puedan acceder a las redes del profesorado o de administración, mientras que los invitados puedan conectarse de forma segura sin comprometer la ciberseguridad.
3. Entornos de desarrollo, pruebas y producción
Los equipos de ingeniería y DevOps a menudo necesitan acceso a entornos de desarrollo, preparación y producción. Sin embargo, ese acceso no debería ser demasiado amplio y, con una segmentación de red adecuada, puede limitarse en función del rol y la necesidad.
En casos como este, la segmentación de red puede separar los entornos y mantener el desarrollo, la fase de pruebas y la producción aislados entre sí. Luego, la organización puede usar la autenticación y las políticas basadas en grupos para controlar quién tiene acceso a cada uno, manteniendo fuera a los usuarios no autorizados.
4. Tiendas y sucursales
Las empresas minoristas y sus sucursales suelen necesitar sistemas de punto de venta independientes, Wi‑Fi para invitados, dispositivos de back-office y más. En estos casos, mantenerlos segmentados es importante para el acceso y la seguridad.
La segmentación de la red ayuda a evitar accesos innecesarios entre sistemas que cumplen funciones distintas. Los empleados no deberían poder acceder a los dispositivos internos de distintas sucursales, y los invitados no deberían poder conectarse al WiFi y luego acceder a los sistemas PoS. La segmentación limita el acceso solo a quienes lo necesitan.
5. Atención sanitaria y sistemas regulados
En entornos regulados, como la atención sanitaria y las finanzas, los sistemas pueden contener información confidencial que debe mantenerse separada del acceso general a la red. La segmentación de red ayuda a crear límites de acceso más claros en torno a estos sistemas.
Con la segmentación, las organizaciones pueden respaldar la preparación para auditorías y las prácticas de control de acceso al mostrar límites más claros en torno a los sistemas sensibles. La autenticación sólida y los controles de acceso ayudan a mantener el acceso limitado a usuarios autorizados y dispositivos de confianza.
6. BYOD (tráete tu dispositivo) y dispositivos no gestionados
Los dispositivos personales, los endpoints no gestionados, los dispositivos IoT y otros dispositivos de baja confianza deben tratarse con cuidado y no se les debe conceder acceso sin restricciones. Usar la segmentación de red permite a las empresas dar a estos dispositivos acceso a segmentos restringidos sin arriesgar un acceso más amplio a dispositivos potencialmente desconocidos.
Las empresas también pueden incluir acceso basado en certificados y en identidades para que el acceso desde estos dispositivos sea más seguro. Con él, a los dispositivos gestionados y de confianza se les puede conceder un acceso más amplio, mientras que a los dispositivos no gestionados se les puede dar acceso a VLAN más limitadas. Esto mantiene un acceso fácil para los empleados que están fuera de la oficina o usan dispositivos no gestionados, al tiempo que mantiene las redes seguras.
Dónde encaja el control de acceso en la segmentación de red
El control de acceso y la segmentación de red trabajan juntos para definir y hacer cumplir los límites de la red. La segmentación de red divide la red en diferentes secciones, mientras que el control de acceso determina quién puede acceder a cada una, lo que las convierte en una combinación esencial.
Sin controles de acceso sólidos, las organizaciones pueden seguir recurriendo a herramientas poco fiables para gestionar el acceso, como contraseñas de Wi‑Fi compartidas, asignaciones de VLAN mantenidas manualmente o procesos inconsistentes de acceso a servidores. Con el control de acceso basado en la identidad, en cambio, las organizaciones pueden reforzar la segmentación de su red al vincular el acceso a usuarios y dispositivos de confianza con métodos de autenticación sólidos y políticas de acceso en tiempo real.
El control de acceso puede reforzar la segmentación y ayudar a los equipos de TI de muchas maneras, entre ellas:
Autenticar a los usuarios con credenciales únicas.
Verificando los dispositivos de confianza antes de que se conecten.
Uso de certificados para la autenticación de dispositivos sin contraseña.
Asignación de acceso a la red según la pertenencia a grupos del directorio.
Asigna usuarios y dispositivos a las VLAN correctas durante la autenticación.
Sincronizando el acceso con proveedores de identidad.
Eliminar el acceso o ajustar los permisos cuando los usuarios se van o cambian de puesto.
Aplicar MFA donde se necesite verificación adicional.
Mantener registros para tener visibilidad y estar preparado para auditorías.
Cómo Foxpass ayuda a aplicar la segmentación de red basada en la identidad
La segmentación basada en la identidad requiere una forma fiable de autenticar a usuarios y dispositivos, y luego asignarlos al segmento de red adecuado. Foxpass usa autenticación RADIUS basada en la identidad para admitir la segmentación de red y la asignación dinámica de VLAN, lo que permite a las organizaciones autenticar de forma segura a los usuarios y dejar que se conecten a la red y a los recursos que necesitan.
Foxpass puede sincronizarse con tu directorio empresarial y asignar usuarios a la VLAN adecuada en función de la identidad, el rol y la pertenencia a grupos. Ayuda a aplicar la segmentación en redes cableadas, Wi‑Fi y VPN, para que las políticas de acceso se mantengan coherentes entre los distintos métodos de conexión.
Las capacidades clave de Foxpass para la segmentación basada en identidad incluyen:
1. Asignación dinámica de VLAN con Foxpass RADIUS
Foxpass RADIUS te ayuda a asignar de forma segura usuarios y dispositivos a la VLAN adecuada, con una autenticación sólida y asignaciones dinámicas.
Así de simple: una vez que un usuario se conecta, Foxpass lo autentica y comprueba a qué grupo pertenece (como guest, admin, IoT o developer). A continuación, el servidor RADIUS responde con una asignación de VLAN, colocando al usuario en el segmento adecuado. Como resultado, los usuarios pueden conectarse rápidamente y acceder al segmento de red que necesitan sin comprometer la seguridad ni la eficiencia.
2. Acceso basado en grupos de directorio
Foxpass puede vincular el acceso a la pertenencia a grupos del directorio, lo que garantiza que los usuarios solo accedan a los segmentos que necesita su grupo. Se integra con proveedores de identidad y directorios como Google Workspace, Okta, Microsoft Entra ID, OneLogin y LDAP, para que el acceso se mantenga alineado con la pertenencia a grupos del directorio.
Cuando el rol o grupo de un usuario cambia en el directorio, Foxpass puede actualizar automáticamente su acceso en consecuencia. Esto reduce la necesidad de que los equipos de TI reasignen manualmente las VLAN a usuarios o dispositivos individuales y ayuda a reducir los accesos obsoletos cuando los usuarios se van o cambian de puesto.
3. Autenticación EAP-TTLS y EAP-TLS
Foxpass admite métodos de autenticación que ayudan a las organizaciones a aplicar controles de acceso más sólidos. Admite EAP-TTLS para la autenticación de identidad y contraseña, así como EAP-TLS para la autenticación basada en certificados, de modo que las empresas tienen varias formas de mantener seguras las cuentas.
Como resultado, los equipos de TI pueden usar los modelos de autenticación que mejor se adapten a sus empresas, en función de su entorno, enfoque de gestión de dispositivos y requisitos de confianza. Foxpass ofrece a los equipos de TI múltiples opciones de autenticación para que el acceso pueda adaptarse al entorno de la organización, al modelo de gestión de dispositivos y a los requisitos de confianza.
4. Segmentación en redes Wi‑Fi, VPN y cableadas
Foxpass RADIUS puede ayudar a aplicar la segmentación de red en redes Wi-Fi, VPN y cableadas, para que a los usuarios se les pueda asignar el segmento adecuado en función de la autenticación y la política.
En lugar de necesitar segmentos separados para cada tipo de conexión, Foxpass ofrece una experiencia coherente y fácil de usar en todas las redes. No hace falta crear procesos separados manualmente para cada método de acceso, ya que todo se gestiona desde una ubicación centralizada.
5. Visibilidad de registros y políticas
Aunque la segmentación de la red y la autenticación de usuarios ayudan a mantener seguras las redes, el registro también es esencial para ayudar a los equipos de TI a supervisar los intentos de autenticación, la actividad de acceso a la red y las decisiones de políticas sobre quién obtiene acceso a qué.
Foxpass ofrece opciones de registro para ayudar a los equipos a hacer un seguimiento de los intentos de acceso por VLAN y política. Esto proporciona a los equipos de TI una mejor visibilidad de la actividad de autenticación, las decisiones de acceso y las posibles carencias en las políticas.
Buenas prácticas de segmentación de red
Cuando segmentas tu red, debes asegurarte de encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad y accesibilidad. Al principio, esto puede ser una tarea difícil, pero si sigues estas prácticas recomendadas, podrás mantener tu red segmentada de forma segura y dar a los empleados acceso a las áreas que necesitan.
Mapa de usuarios, dispositivos, sistemas y flujos de datos: El primer paso es la preparación. Identifica qué usuarios necesitan acceso a qué sistemas y las conexiones que usan para el trabajo diario, para que puedas definir correctamente tus segmentos.
Identifica los sistemas sensibles y las rutas de acceso de alto riesgo: Priorizar tus sistemas es igual de esencial. Asegúrate de identificar los sistemas que almacenan datos sensibles, recursos vitales o infraestructura crítica, para que puedas centrarte primero en protegerlos.
Separa el acceso de invitados, empleados, servidores, BYOD (tráete tu dispositivo) e IoT: La segmentación debe incluir accesos separados para empleados, invitados y distintos dispositivos. Asegúrate de evitar dar a todo el mundo el mismo nivel de acceso.
Usa reglas de acceso basadas en la identidad: Las reglas de acceso basadas en la identidad ayudan a garantizar que los usuarios se conecten a los segmentos que necesitan según sus funciones. Asegúrate de vincular las decisiones de acceso a usuarios, grupos, dispositivos y certificados según sea necesario.
Usa la asignación dinámica de VLAN siempre que sea posible: La asignación dinámica de VLAN reduce la gestión manual de VLAN al asignar a usuarios y dispositivos al segmento adecuado durante la autenticación, en lugar de exigir que los equipos de TI actualicen los permisos de cada usuario.
Aplica el acceso de mínimo privilegio: Usar principios de mínimo privilegio da a usuarios y dispositivos el acceso que necesitan según sus funciones, y nada más, manteniendo el movimiento al mínimo si una cuenta se ve comprometida.
Automatiza el onboarding y la baja de usuarios: Sincronizar el acceso a la red con los proveedores de identidad puede ayudar a mantener los permisos actualizados al eliminar o cambiar automáticamente el acceso cuando los usuarios dejan la empresa o cambian de función.
Supervisa la autenticación y la actividad de acceso: Los registros de acceso claros son vitales para las auditorías y la ciberseguridad, ya que los equipos de TI pueden usarlos para revisar los patrones de acceso, identificar actividad sospechosa e identificar brechas en las políticas.
Revisa periódicamente las políticas de segmentación: asegúrate de actualizar los segmentos y las reglas de acceso a medida que cambian tus equipos, dispositivos, ubicaciones, aplicaciones y necesidades empresariales.
Errores comunes de segmentación de red que debes evitar
Dada la importancia y la seguridad de la segmentación de red, te conviene asegurarte de hacerlo correctamente. Sin embargo, la segmentación también puede ser una tarea compleja sin una planificación y ejecución adecuadas, así que hay varios errores a los que querrás prestar atención.
Los errores más comunes incluyen:
Depender de contraseñas compartidas de Wi‑Fi, lo que dificulta hacer un seguimiento del acceso de los usuarios y mantener la responsabilidad, además de generar problemas de seguridad si un empleado deja la empresa y la contraseña no cambia.
Usar asignaciones de VLAN estáticas que son difíciles de mantener y requieren actualizaciones manuales.
Dependiendo de listas de direcciones MAC como método principal de control de acceso, en lugar de directorios de usuarios.
Dar a invitados, contratistas o dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) el mismo acceso que a los empleados, lo que puede darles acceso a segmentos de red que contienen información sensible o confidencial.
Olvidarte de quitar el acceso cuando los usuarios se van o cambian de función.
Segmentar redes sin definir reglas de acceso claras, lo que dificulta que los usuarios accedan a los segmentos que necesitan.
Permitir que dispositivos no gestionados accedan a redes sensibles, lo que puede aumentar la exposición y debilitar el control de acceso.
Tratar la segmentación como un proyecto puntual, en lugar de como un proceso continuo.
Falta de registros que muestren qué usuarios y dispositivos accedieron a qué segmentos.
Crear políticas demasiado complejas que los equipos de TI no pueden mantener.
Conclusión final: una segmentación sólida requiere una aplicación rigurosa del acceso
La segmentación de redes es una herramienta eficaz que ayuda a los equipos de TI a crear límites claros dentro de sus entornos de red y reducir los accesos innecesarios. Sin embargo, esos límites deben aplicarse mediante la gestión de identidades, grupos de directorio y una autenticación sólida.
Con Foxpass, los equipos de TI pueden aplicar la segmentación de red basada en identidades y gestionar el acceso de forma más coherente. Foxpass utiliza la asignación dinámica de VLAN mediante autenticación RADIUS para aplicar acceso basado en la identidad y segmentación de red en redes Wi-Fi, VPN y cableadas por igual, manteniendo las redes seguras y a los usuarios verificados.
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