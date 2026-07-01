Hacer networking no es solo para las conferencias de negocios. Las redes de área local son herramientas vitales para mantener conectados los dispositivos y los usuarios dentro de una sola red, y con la llegada de las redes de área local virtuales (VLAN), las redes empresariales se han vuelto aún más eficientes y potentes.
Teniendo esto en cuenta, es importante entender qué es una VLAN, cómo funciona y qué puede hacer Foxpass para que tu VLAN sea aún más eficiente y segura.
Una red de área local (LAN) es un grupo de componentes de red que comparten la misma red física. Por lo tanto, una VLAN es una subred que conecta virtualmente componentes de red de diferentes LAN en una sola red, sorteando así las limitaciones físicas de un entorno LAN.
Con una complejidad creciente de las redes que supera la capacidad de las LAN normales, las VLAN se han convertido en una alternativa que hace que las redes sean flexibles, escalables, seguras y rápidas.
¿Cuáles son los tipos de VLAN?
Hay tres tipos básicos de VLAN de uso común:
VLAN de protocolo: Las VLAN de protocolo gestionan el tráfico en función de los protocolos que utilizan. Los switches separan y reenvían el tráfico en función del protocolo sobre el que se implementa la VLAN. El tráfico de otros protocolos no se reenvía al puerto.
VLAN estática: La VLAN estática también se conoce como VLAN basada en puertos. En este tipo de VLAN, los administradores de red asignan puertos de un switch de red a una red virtual concreta.
VLAN dinámica: A diferencia de las VLAN estáticas, las VLAN dinámicas permiten a los administradores de red definir la pertenencia a la red en función de las características de los dispositivos.
¿Cómo funciona una VLAN?
Las VLAN dividen una única LAN física en varios segmentos de red lógicos. Estos segmentos lógicos de red se comunican entre sí como si formaran parte de una única LAN, cuando en realidad existen en una o varias LAN.
Los segmentos de red se separan del resto de la LAN física mediante un router, switch o bridge. Por lo tanto, cuando un nodo de red transmite datos, estos llegan a otros nodos de una VLAN, pero no a otros segmentos de la LAN física.
Cuando un puente LAN recibe datos de un nodo de red, los datos se etiquetan de forma explícita o implícita. El etiquetado explícito se produce cuando se adjunta un identificador de VLAN a los datos, por lo que al puente le resulta más fácil determinar el siguiente nodo para los datos. El etiquetado implícito se produce al utilizar la información presente en los datos (por ejemplo, el puerto por el que llegaron los datos).
Basándose en el etiquetado implícito o explícito, el puente determina adónde deben enrutarse los datos, envía los datos al siguiente nodo y aísla el segmento de LAN concreto del resto de la LAN.
¿Por qué usar una VLAN?
Las VLAN simplifican las complejidades inherentes a las LAN físicas. En una LAN física sencilla, cuando dos nodos envían tráfico al mismo tiempo, los datos no se transmiten correctamente al destino debido a una colisión. Esta colisión hace que toda la LAN esté ocupada, y los datos originales deben enviarse de nuevo.
Las VLAN, por otro lado, transmiten datos de un segmento a otro mediante un switch o un bridge, lo que reduce las probabilidades de colisiones y, en lugar de difundir los datos a todos los dispositivos de red conectados. Aparte de esto, hay otras ventajas de usar una VLAN:
Rentabilidad
Las VLAN se comunican a través de switches y no requieren routers a menos que estén enviando datos fuera de la VLAN. Como resultado, las VLAN pueden gestionar una carga de datos adicional, reducir la latencia de los datos y, en última instancia, reducir los costes.
Flexibilidad
Las VLAN pueden basarse en puertos, protocolos o subredes, lo que permite una configuración de red flexible que puede establecerse entre distintos edificios o plantas, independientemente de la proximidad a otros nodos de la red.
Menor supervisión administrativa
Las VLAN también ahorran tiempo a los administradores de red, ya que dividen las estaciones de trabajo en distintos segmentos de LAN. Los administradores no necesitan reconfigurar la red al mover sus estaciones de trabajo y también pueden limitar el acceso a los usuarios gracias al aislamiento de los distintos segmentos de LAN.
¿Cuáles son los casos de uso de una VLAN?
Grandes empresas
Las grandes empresas suelen implementar una red de área amplia (WAN) para cubrir las necesidades de sus oficinas y equipos distribuidos. Tener varias VLAN como alternativa puede facilitar la configuración, el trabajo interfuncional y el intercambio de datos entre distintos departamentos de la empresa.
Aislamiento
Las VLAN también se pueden usar para dar a los usuarios invitados acceso a internet inalámbrico, sin acceder siquiera a la red central de la organización.
Priorización
Al tráfico crítico se le puede dar más prioridad que al resto de la red mediante el uso y la implementación de políticas basadas en VLAN.
VoIP
Las VLAN también se pueden usar para crear una capa lógicamente separada para VoIP. Esto separa la red de voz de las demás redes, por lo que la red de voz normalmente no interactúa con el tráfico de la red subyacente y puede transmitirse de un nodo a otro sin alteraciones.
¿Cómo puede ayudarte Foxpass?
Hay varios beneficios percibidos de usar VLAN, pero con Foxpass, esos beneficios pueden multiplicarse exponencialmente. Foxpass es una solución que te permite aprovechar las ventajas de VLAN junto con diferentes herramientas de gestión de acceso de usuarios, proporcionando mayor seguridad y facilidad de acceso en toda tu organización.
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Puedes usar Foxpass para integrar fácilmente VLAN mediante atributos RADIUS. También puedes configurar switches Cisco con asignación de VLAN inalámbrica 802.1x mediante la interfaz fácil de usar de Foxpass, lo que te facilita aprovechar las ventajas de usar VLAN con herramientas adecuadas de gestión de acceso como RADIUS.
Con las ventajas de seguridad que ofrecen los entornos VLAN y las funciones de seguridad que proporciona Foxpass, seguro que contarás con una infraestructura de seguridad reforzada que mantendrá a raya las brechas de seguridad.