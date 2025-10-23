Secure Every Device with Automated MDM-Driven Certificate Management
Integrate Foxpass Cloud PKI with leading MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, and more) to issue and manage X.509 certificates across all enrolled devices - powering seamless, passwordless access through Foxpass Cloud RADIUS
Por qué MDM + Foxpass Cloud PKI
Identidad y acceso unificados de dispositivos
Tu MDM gestiona la postura del dispositivo; Foxpass gestiona la confianza. Juntos, ofrecen automatización integral del ciclo de vida de los certificados para la autenticación de red, desde la inscripción hasta la renovación y la revocación.
Puntos destacados:
Automatiza la inscripción de certificados mediante SCEP
Elimina el acceso por Wi‑Fi o VPN basado en contraseñas
Aplica Zero Trust con un
Intégralo con Foxpass Cloud RADIUS para autorizar el acceso en función de la identidad verificada del dispositivo
Cómo funciona
Cómo funciona
Dispositivos gestionados (mediante integración con MDM) Cuando un dispositivo se inscribe a través de tu MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy u otros), el MDM solicita un certificado a tu CA configurada (Foxpass Cloud PKI o trae tu propia CA). El certificado X.509 emitido identifica de forma segura el dispositivo ante Foxpass Cloud RADIUS en el momento de la conexión.
Dispositivos no gestionados/BYOD (tráete tu dispositivo) (mediante Foxpass BYOD Installer) Para entornos BYOD (tráete tu dispositivo), el Foxpass BYOD Certificate Installer gestiona la inscripción e instalación de certificados sin depender de un MDM, lo que garantiza que tanto los dispositivos gestionados como los personales estén cubiertos por un sistema de autenticación unificado.
Gestión del ciclo de vida de certificados Foxpass Cloud PKI funciona junto con tu MDM para gestionar todo el ciclo de vida de los certificados.
Emisión: a través de la integración con MDM (SCEP) o de la autoinscripción del usuario (Instalador BYOD (tráete tu dispositivo))
Renovación: gestionada automáticamente por un MDM antes del vencimiento o mediante notificación por correo electrónico para certificados BYOD (tráete tu dispositivo)
Revocación: el certificado se rechaza cuando un dispositivo o usuario deja la organización, o se puede revocar manualmente en la consola de Foxpass
Ciclo de vida integral de certificados con Foxpass Cloud RADIUS e integración de MDM
La autenticación basada en certificados en acción
Foxpass Cloud RADIUS usa el certificado presentado por un dispositivo para verificar:
Validez del emisor (Foxpass CA, Microsoft CA o trae tu propia CA)
Caducidad del certificado y estado de revocación
Correspondencia entre la identidad del dispositivo/usuario y la política de acceso a la red
Esto permite una autenticación segura y sin contraseña para:
Wi-Fi (EAP-TLS)
VPN
Acceso a LAN por cable
Certificados basados en usuario frente a certificados basados en dispositivo
Certificados de usuario Emitidos a personas y vinculados a cuentas del proveedor de identidad (p. ej. Entra ID, Google Workspace).
Se utiliza para la autenticación basada en el usuario en portátiles, tablets o dispositivos móviles
Habitual en organizaciones que usan políticas de acceso condicional en Intune o similares
Certificados de dispositivo Emitidos a endpoints gestionados mediante la inscripción en MDM.
Vinculado a la identidad única del dispositivo en lugar del usuario
Habitual en dispositivos compartidos, endpoints IoT, impresoras o sistemas de quiosco
Juntos, los certificados de usuario y de dispositivo ofrecen una cobertura completa para todos los escenarios de acceso, en línea con los principios de red Zero Trust.
Beneficios de un vistazo
Integración perfecta con los principales MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)
Inscripción y renovación automatizadas de certificados basadas en SCEP
Modelo de confianza unificado en dispositivos gestionados y BYOD (tráete tu dispositivo)
Autenticación EAP-TLS sin contraseña para Wi‑Fi y VPN
Funciona con Foxpass Cloud PKI o trae tu propia CA
Simplifica el cumplimiento normativo y las auditorías con una trazabilidad completa de los certificados
Licencias y compatibilidad
La gestión de certificados impulsada por MDM está incluida con Foxpass Advanced User Licensing, y admite la integración con entornos gestionados por MDM y la inscripción de certificados BYOD (tráete tu dispositivo). Úsalo con:
Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI o trae tu propia CA
Foxpass Cloud RADIUS para la aplicación de acceso basada en certificados
¿Listo para automatizar la gestión de certificados para el acceso a la red en todos los dispositivos?
Aprovecha tu MDM junto con Foxpass Cloud PKI y Foxpass Cloud RADIUS para tener un control total sobre tu acceso a la red basado en certificados.