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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Controles de acceso avanzados para flujos de trabajo de Linux, macOS y SSH

Habilita atributos POSIX, aplica el acceso sudo y gestiona claves SSH a gran escala, diseñado para equipos de ingeniería y DevOps que gestionan entornos heterogéneos.

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

¿Qué es el complemento de ingeniería?

El complemento Foxpass Engineering License amplía tu plan base de Foxpass con funciones avanzadas diseñadas para entornos que ejecutan sistemas Linux, macOS y UNIX.

Añade un control de acceso de nivel de ingeniería sobre tu base actual de Cloud LDAP y Cloud RADIUS, sin añadir sobrecarga de servidores ni de configuración.

Funciones incluidas:

  • Compatibilidad con atributos POSIX (UID, GID, shell, directorio de inicio)

  • Almacenamiento, rotación y aplicación de claves SSH

  • Gestión de políticas de sudo

  • Seguimiento de inicios de sesión y registro de auditoría

  • Permisos flexibles de usuarios/grupos a través de LDAP


Ventajas clave

  • Smart Actions icon

    Directorio de usuarios y grupos compatible con POSIX

    Asigna y gestiona el UID, GID, el shell de inicio de sesión y el directorio principal de cada usuario de ingeniería. Mantén todo coherente en todos los equipos Linux/macOS sin tocar /etc/passwd.

  • Security lock icon

    Gestión de claves SSH simplificada

    Sube, rota o revoca claves SSH desde la consola o la API de Foxpass. Aplica automáticamente el acceso SSH por usuario a servidores Linux/macOS con nuestro LDAP alojado o scripts de shell.

  • Security vault icon

    Aplicación de políticas de sudo

    Concede o restringe centralmente el acceso sudo a usuarios individuales o grupos LDAP. Sustituye los frágiles archivos sudoers por políticas dinámicas basadas en grupos que se adaptan al crecimiento de tu organización.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Compatible con línea de comandos e impulsado por API

    Usa la consola web de Foxpass o intégrala con tus herramientas a través de una API RESTful. Diseñado para desarrolladores, SRE y equipos de plataforma que gestionan infraestructura como código.

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    Funciona con tu stack

    Compatibilidad lista para usar con:

    • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)

    • macOS

    • VPN que requieren autenticación LDAP

    • Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (a través de la sincronización de directorios)


Casos de uso para ingeniería

  • Aplicación forzada del inicio de sesión SSH en entre 1 y 10.000 servidores
  • Rota las claves de desarrollador al dar de baja a alguien o ante una vulneración
  • Da a los contratistas acceso sudo durante un sprint y luego revócalo
  • Estandariza los entornos de usuario en todas tus flotas de Linux y Mac
  • Sustituye los scripts de shell frágiles y la proliferación de cuentas locales
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

Diseñado para el cumplimiento normativo y la escalabilidad

  • Registros de auditoría centralizados

  • Sin credenciales compartidas

  • Buenas prácticas para la rotación de claves SSH

  • Acceso basado en roles

  • Backend compatible con SOC 2 Tipo II

  • Redundancia de LDAP integrada y garantías de tiempo de actividad


¿Listo para mejorar tu control de acceso?

Obtén un control de acceso de nivel de ingeniería sin gestión local de usuarios.

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