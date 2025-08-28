Controles de acceso avanzados para flujos de trabajo de Linux, macOS y SSH
Habilita atributos POSIX, aplica el acceso sudo y gestiona claves SSH a gran escala, diseñado para equipos de ingeniería y DevOps que gestionan entornos heterogéneos.
¿Qué es el complemento de ingeniería?
El complemento Foxpass Engineering License amplía tu plan base de Foxpass con funciones avanzadas diseñadas para entornos que ejecutan sistemas Linux, macOS y UNIX.
Añade un control de acceso de nivel de ingeniería sobre tu base actual de Cloud LDAP y Cloud RADIUS, sin añadir sobrecarga de servidores ni de configuración.
Funciones incluidas:
Compatibilidad con atributos POSIX (UID, GID, shell, directorio de inicio)
Almacenamiento, rotación y aplicación de claves SSH
Gestión de políticas de sudo
Seguimiento de inicios de sesión y registro de auditoría
Permisos flexibles de usuarios/grupos a través de LDAP
Ventajas clave
Directorio de usuarios y grupos compatible con POSIX
Asigna y gestiona el UID, GID, el shell de inicio de sesión y el directorio principal de cada usuario de ingeniería. Mantén todo coherente en todos los equipos Linux/macOS sin tocar /etc/passwd.
Gestión de claves SSH simplificada
Sube, rota o revoca claves SSH desde la consola o la API de Foxpass. Aplica automáticamente el acceso SSH por usuario a servidores Linux/macOS con nuestro LDAP alojado o scripts de shell.
Aplicación de políticas de sudo
Concede o restringe centralmente el acceso sudo a usuarios individuales o grupos LDAP. Sustituye los frágiles archivos sudoers por políticas dinámicas basadas en grupos que se adaptan al crecimiento de tu organización.
Compatible con línea de comandos e impulsado por API
Usa la consola web de Foxpass o intégrala con tus herramientas a través de una API RESTful. Diseñado para desarrolladores, SRE y equipos de plataforma que gestionan infraestructura como código.
Funciona con tu stack
Compatibilidad lista para usar con:
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)
macOS
VPN que requieren autenticación LDAP
Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (a través de la sincronización de directorios)
Casos de uso para ingeniería
- Aplicación forzada del inicio de sesión SSH en entre 1 y 10.000 servidores
- Rota las claves de desarrollador al dar de baja a alguien o ante una vulneración
- Da a los contratistas acceso sudo durante un sprint y luego revócalo
- Estandariza los entornos de usuario en todas tus flotas de Linux y Mac
- Sustituye los scripts de shell frágiles y la proliferación de cuentas locales
Diseñado para el cumplimiento normativo y la escalabilidad
Registros de auditoría centralizados
Sin credenciales compartidas
Buenas prácticas para la rotación de claves SSH
Acceso basado en roles
Backend compatible con SOC 2 Tipo II
Redundancia de LDAP integrada y garantías de tiempo de actividad
¿Listo para mejorar tu control de acceso?
Obtén un control de acceso de nivel de ingeniería sin gestión local de usuarios.