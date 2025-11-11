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Foxpass
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Soporte técnico de Foxpass

¿Cómo podemos ayudarte?

Consigue la ayuda que necesitas, rápido.
Tanto si estás configurando Foxpass como si estás solucionando un problema de configuración, nuestro equipo y nuestros recursos están aquí para ayudarte en cada paso del camino.

Autoayuda y documentación

Explora guías detalladas sobre RADIUS, LDAP, gestión de certificados, integraciones con IdP, incorporación de BYOD (tráete tu dispositivo) y mucho más.

Visita la documentación de Foxpass

Estado del sistema

Para consultar la disponibilidad del servicio en tiempo real, el tiempo de actividad y las ventanas de mantenimiento:

Ver el estado del sistema de Foxpass

Clientes de SaaS / alojados en la nube

Si usas Foxpass como un servicio en la nube totalmente gestionado:

Para obtener la asistencia más rápida: usa el chat integrado en tu consola de Foxpass.

Inicia sesión en tu región:
[ EE. UU. (global) | UE | AU ]


Clientes con alojamiento propio

Si ejecutas Foxpass en un entorno privado o local:

Obtén soporte a través de:
Foxpass Self-Hosted Support Portal →
Correo electrónico: [support@foxpass.freshdesk.com]

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