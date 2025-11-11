Soporte técnico de Foxpass
¿Cómo podemos ayudarte?
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Tanto si estás configurando Foxpass como si estás solucionando un problema de configuración, nuestro equipo y nuestros recursos están aquí para ayudarte en cada paso del camino.
Autoayuda y documentación
Explora guías detalladas sobre RADIUS, LDAP, gestión de certificados, integraciones con IdP, incorporación de BYOD (tráete tu dispositivo) y mucho más.
Estado del sistema
Para consultar la disponibilidad del servicio en tiempo real, el tiempo de actividad y las ventanas de mantenimiento:
Clientes de SaaS / alojados en la nube
Si usas Foxpass como un servicio en la nube totalmente gestionado:
Para obtener la asistencia más rápida: usa el chat integrado en tu consola de Foxpass.
Inicia sesión en tu región:
[ EE. UU. (global) | UE | AU ]
Clientes con alojamiento propio
Si ejecutas Foxpass en un entorno privado o local:
Obtén soporte a través de:
Foxpass Self-Hosted Support Portal →
Correo electrónico: [support@foxpass.freshdesk.com]
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