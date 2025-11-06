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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

Transporte seguro para la autenticación moderna de red

Foxpass Cloud RADIUS con RadSec protege los datos de autenticación, autorización y contabilidad de extremo a extremo, lo que garantiza una comunicación cifrada, verificada y fiable entre tus clientes y servidores RADIUS en cualquier red.

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

Visión General

El RADIUS tradicional se construyó sobre UDP: rápido, pero sin cifrar y poco fiable. RadSec (RADIUS over TLS) moderniza RADIUS al transmitir el tráfico de autenticación a través de conexiones TCP cifradas con TLS, protegiendo las credenciales y las políticas frente a la interceptación o la manipulación.

Con Foxpass, RadSec viene integrado: sin configuración manual, sin túneles que mantener y sin necesidad de infraestructura adicional. Cada intercambio de autenticación entre tus puntos de acceso, VPN y Foxpass Cloud RADIUS está cifrado, validado y verificado para garantizar su integridad.

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

Cómo funciona

RadSec establece un túnel TLS con autenticación mutua entre tu cliente RADIUS (como un controlador Wi-Fi o una puerta de enlace VPN) y el servicio Cloud RADIUS de Foxpass.

  • Cada endpoint se autentica mediante una identidad de confianza, verificada por un certificado X.509 o la autenticación del IdP, antes de que se intercambie cualquier dato RADIUS.

  • Todos los mensajes RADIUS, incluidas las cargas útiles de autenticación de EAP-TLS y EAP-TTLS, se transmiten de forma segura dentro de ese túnel TLS.

  • TCP garantiza una entrega de paquetes fiable y ordenada, mientras que TLS garantiza el cifrado y la integridad de los mensajes.

RadSec protege la capa de transporte, mientras que EAP-TLS y EAP-TTLS protegen el intercambio de identidad dentro de RADIUS. Juntos, ofrecen una seguridad de autenticación verdaderamente integral.

Ventajas clave

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    Cifrado de extremo a extremo

    Cifra toda la comunicación RADIUS, lo que garantiza que los datos de autenticación, autorización y contabilidad se mantengan privados y protegidos contra manipulaciones.

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    Autenticación mutua

    Utiliza identidades de confianza (certificados X.509 o validación de IdP) para autenticar tanto a los clientes como a los servidores RADIUS, evitando endpoints no autorizados o suplantados.

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    Acceso federado y multidominio seguro

    Compatible con marcos de acceso federado como eduroam y OpenRoaming, así como con entornos Wi-Fi empresariales distribuidos, donde la autenticación cruza múltiples redes o dominios administrativos.

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Fiable y escalable

    La entrega basada en TCP elimina los paquetes perdidos y simplifica el escalado entre sitios, regiones y entornos en la nube.

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    Integrado en Foxpass Cloud RADIUS

    RadSec no es un complemento; forma parte de la arquitectura de Foxpass Cloud RADIUS. El cifrado TLS y la validación de identidad se gestionan automáticamente, lo que reduce la carga administrativa.

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    Preparado para Zero Trust y el cumplimiento normativo

    El transporte protegido con TLS ayuda a cumplir los requisitos de SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001, al tiempo que respalda los principios de red zero-trust de verificación continua y acceso con privilegios mínimos.

Por qué elegir Foxpass para RadSec

  • Implementación nativa en la nube: sin configuración ni mantenimiento on-prem.

  • Cifrado con TLS — todo el tráfico RADIUS se protege automáticamente.

  • Acceso sin contraseña basado en identidad con autenticación basada en identidad y certificados (EAP-TLS / EAP-TTLS).

  • Integración con MDM — funciona con Intune, Jamf, Kandji, Addigy y otros a través de integraciones MDM y gestión de certificados.

  • Visibilidad total — registros detallados y trazas de auditoría para cada evento de autenticación.

  • Implementación rápida — RADIUS seguro y protegido con TLS en minutos.

  • Compatible con API — automatiza la configuración y la supervisión con la API de Foxpass.


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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre RadSec, EAP-TLS y EAP-TTLS?
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