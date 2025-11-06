Transporte seguro para la autenticación moderna de red
Foxpass Cloud RADIUS con RadSec protege los datos de autenticación, autorización y contabilidad de extremo a extremo, lo que garantiza una comunicación cifrada, verificada y fiable entre tus clientes y servidores RADIUS en cualquier red.
Visión General
El RADIUS tradicional se construyó sobre UDP: rápido, pero sin cifrar y poco fiable. RadSec (RADIUS over TLS) moderniza RADIUS al transmitir el tráfico de autenticación a través de conexiones TCP cifradas con TLS, protegiendo las credenciales y las políticas frente a la interceptación o la manipulación.
Con Foxpass, RadSec viene integrado: sin configuración manual, sin túneles que mantener y sin necesidad de infraestructura adicional. Cada intercambio de autenticación entre tus puntos de acceso, VPN y Foxpass Cloud RADIUS está cifrado, validado y verificado para garantizar su integridad.
Cómo funciona
RadSec establece un túnel TLS con autenticación mutua entre tu cliente RADIUS (como un controlador Wi-Fi o una puerta de enlace VPN) y el servicio Cloud RADIUS de Foxpass.
Cada endpoint se autentica mediante una identidad de confianza, verificada por un certificado X.509 o la autenticación del IdP, antes de que se intercambie cualquier dato RADIUS.
Todos los mensajes RADIUS, incluidas las cargas útiles de autenticación de EAP-TLS y EAP-TTLS, se transmiten de forma segura dentro de ese túnel TLS.
TCP garantiza una entrega de paquetes fiable y ordenada, mientras que TLS garantiza el cifrado y la integridad de los mensajes.
RadSec protege la capa de transporte, mientras que EAP-TLS y EAP-TTLS protegen el intercambio de identidad dentro de RADIUS. Juntos, ofrecen una seguridad de autenticación verdaderamente integral.
Ventajas clave
Cifrado de extremo a extremo
Cifra toda la comunicación RADIUS, lo que garantiza que los datos de autenticación, autorización y contabilidad se mantengan privados y protegidos contra manipulaciones.
Autenticación mutua
Utiliza identidades de confianza (certificados X.509 o validación de IdP) para autenticar tanto a los clientes como a los servidores RADIUS, evitando endpoints no autorizados o suplantados.
Acceso federado y multidominio seguro
Compatible con marcos de acceso federado como eduroam y OpenRoaming, así como con entornos Wi-Fi empresariales distribuidos, donde la autenticación cruza múltiples redes o dominios administrativos.
Fiable y escalable
La entrega basada en TCP elimina los paquetes perdidos y simplifica el escalado entre sitios, regiones y entornos en la nube.
Integrado en Foxpass Cloud RADIUS
RadSec no es un complemento; forma parte de la arquitectura de Foxpass Cloud RADIUS. El cifrado TLS y la validación de identidad se gestionan automáticamente, lo que reduce la carga administrativa.
Preparado para Zero Trust y el cumplimiento normativo
El transporte protegido con TLS ayuda a cumplir los requisitos de SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001, al tiempo que respalda los principios de red zero-trust de verificación continua y acceso con privilegios mínimos.
Por qué elegir Foxpass para RadSec
Implementación nativa en la nube: sin configuración ni mantenimiento on-prem.
Cifrado con TLS — todo el tráfico RADIUS se protege automáticamente.
Acceso sin contraseña basado en identidad con autenticación basada en identidad y certificados (EAP-TLS / EAP-TTLS).
Integración con MDM — funciona con Intune, Jamf, Kandji, Addigy y otros a través de integraciones MDM y gestión de certificados.
Visibilidad total — registros detallados y trazas de auditoría para cada evento de autenticación.
Implementación rápida — RADIUS seguro y protegido con TLS en minutos.
Compatible con API — automatiza la configuración y la supervisión con la API de Foxpass.
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