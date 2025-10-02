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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

Acceso BYOD (tráete tu dispositivo) seguro sin contraseñas ni complicaciones de TI

Usa Foxpass para incorporar dispositivos personales con autenticación sin contraseña basada en certificados. Sin credenciales compartidas ni tickets de soporte.

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

El problema del acceso BYOD (tráete tu dispositivo) basado en contraseñas

Para muchas escuelas, universidades y organizaciones, la incorporación a la red Wi‑Fi es así:

  • SSID compartidos y contraseñas de Wi‑Fi

  • Usuarios confundidos en distintas versiones de sistemas operativos

  • Restablecimiento y bloqueo de contraseñas

  • Compartir credenciales entre usuarios o invitados

  • Credenciales de VPN almacenadas en portátiles no gestionados

Esto crea una carga de soporte y un riesgo de seguridad.

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

La solución Foxpass

Foxpass permite el acceso BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña mediante certificados X.509 y autenticación EAP-TLS a través de su plataforma nativa en la nube Cloud RADIUS.

Junto con el instalador de certificados de BYOD (tráete tu dispositivo), los usuarios pueden inscribir por sí mismos sus dispositivos personales sin necesidad de soporte de TI.

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

Cómo funciona

  1. El usuario ejecuta el instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass y se autentica a través de su proveedor de identidad (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)

  2. Descargan un certificado firmado usando el portal de autoservicio de Foxpass

  3. Tu dispositivo se conecta a Wi-Fi o VPN mediante EAP-TLS

  4. No se almacena, comparte ni reutiliza ninguna contraseña. El acceso está vinculado a la identidad y al dispositivo

Respaldado por Foxpass Cloud RADIUS

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

Para quién es esto

  • Redes K-12 que gestionan el acceso a la red para dispositivos del personal o de los estudiantes

  • Campus de educación superior con acceso híbrido a dispositivos para personal y estudiantes

  • Equipos de TI empresarial que dan soporte al trabajo remoto y a portátiles BYOD (tráete tu dispositivo)

  • Redes de invitados que necesitan acceso limitado sin proliferación de credenciales


Ventajas del BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña

  • Elimina las credenciales compartidas y la confusión con los SSID
  • Mejora la experiencia de usuario para estudiantes, personal e invitados
  • Reduce el volumen del servicio de asistencia para la incorporación a la red Wi‑Fi
  • Protege dispositivos no gestionados con acceso basado en la identidad
  • Revoca fácilmente los certificados al dar de baja a usuarios o cambiar una política
  • Alineado con las directrices de confianza cero y NIST 800-63
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

Compatible con

  • iOS

  • macOS

  • Android

  • Windows

  • Chrome OS

  • Clientes VPN y Wi‑Fi empresarial (802.1X)

Funciona con MDM como Jamf, Kandji e Intune, o sin ningún MDM.

Opiniones reales de clientes

Hicimos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para la seguridad de nuestro Wi‑Fi, y Foxpass Advanced RADIUS hizo que fuera casi sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la nube se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados para casi 10.000 usuarios se realizó sin problemas, y ahora nuestros estudiantes y empleados disfrutan de un acceso seguro sin igual.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Lea el caso de estudio

¿Listo para usar BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña?

Deja que Foxpass te ayude a ir más allá de las contraseñas de Wi‑Fi y los problemas de incorporación, para que tus usuarios se conecten de forma segura y tu equipo de TI siga centrado.

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