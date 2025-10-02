Acceso BYOD (tráete tu dispositivo) seguro sin contraseñas ni complicaciones de TI
Usa Foxpass para incorporar dispositivos personales con autenticación sin contraseña basada en certificados. Sin credenciales compartidas ni tickets de soporte.
El problema del acceso BYOD (tráete tu dispositivo) basado en contraseñas
Para muchas escuelas, universidades y organizaciones, la incorporación a la red Wi‑Fi es así:
SSID compartidos y contraseñas de Wi‑Fi
Usuarios confundidos en distintas versiones de sistemas operativos
Restablecimiento y bloqueo de contraseñas
Compartir credenciales entre usuarios o invitados
Credenciales de VPN almacenadas en portátiles no gestionados
Esto crea una carga de soporte y un riesgo de seguridad.
La solución Foxpass
Foxpass permite el acceso BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña mediante certificados X.509 y autenticación EAP-TLS a través de su plataforma nativa en la nube Cloud RADIUS.
Junto con el instalador de certificados de BYOD (tráete tu dispositivo), los usuarios pueden inscribir por sí mismos sus dispositivos personales sin necesidad de soporte de TI.
Cómo funciona
El usuario ejecuta el instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass y se autentica a través de su proveedor de identidad (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)
Descargan un certificado firmado usando el portal de autoservicio de Foxpass
Tu dispositivo se conecta a Wi-Fi o VPN mediante EAP-TLS
No se almacena, comparte ni reutiliza ninguna contraseña. El acceso está vinculado a la identidad y al dispositivo
Respaldado por Foxpass Cloud RADIUS
Para quién es esto
Redes K-12 que gestionan el acceso a la red para dispositivos del personal o de los estudiantes
Campus de educación superior con acceso híbrido a dispositivos para personal y estudiantes
Equipos de TI empresarial que dan soporte al trabajo remoto y a portátiles BYOD (tráete tu dispositivo)
Redes de invitados que necesitan acceso limitado sin proliferación de credenciales
Ventajas del BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña
- Elimina las credenciales compartidas y la confusión con los SSID
- Mejora la experiencia de usuario para estudiantes, personal e invitados
- Reduce el volumen del servicio de asistencia para la incorporación a la red Wi‑Fi
- Protege dispositivos no gestionados con acceso basado en la identidad
- Revoca fácilmente los certificados al dar de baja a usuarios o cambiar una política
- Alineado con las directrices de confianza cero y NIST 800-63
Compatible con
iOS
macOS
Android
Windows
Chrome OS
Clientes VPN y Wi‑Fi empresarial (802.1X)
Funciona con MDM como Jamf, Kandji e Intune, o sin ningún MDM.
Opiniones reales de clientes
Hicimos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para la seguridad de nuestro Wi‑Fi, y Foxpass Advanced RADIUS hizo que fuera casi sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la nube se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados para casi 10.000 usuarios se realizó sin problemas, y ahora nuestros estudiantes y empleados disfrutan de un acceso seguro sin igual.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
¿Listo para usar BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña?
Deja que Foxpass te ayude a ir más allá de las contraseñas de Wi‑Fi y los problemas de incorporación, para que tus usuarios se conecten de forma segura y tu equipo de TI siga centrado.