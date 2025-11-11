Migra de Active Directory a Entra ID, sin romper la compatibilidad con LDAP
Pasa de Active Directory local a Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin sin complicaciones. Foxpass Cloud LDAP amplía la autenticación de IdP de tu organización a sistemas que aún dependen de LDAP
El reto: AD heredado en un mundo cloud-first
Los equipos modernos de TI y seguridad están pasándose a plataformas de identidad cloud-first para centralizar la MFA, aplicar zero trust y simplificar la gestión del ciclo de vida de los usuarios. Sin embargo, muchos sistemas críticos —VPN, dispositivos NAS y herramientas para desarrolladores— todavía dependen de LDAP para la autenticación.
Eso deja a los equipos de TI atrapados manteniendo servidores de Active Directory (AD) locales o Azure AD Domain Services (AD DS) solo para unos pocos sistemas rezagados. TI necesita una forma de centralizar en la identidad en la nube mientras mantiene operativos los sistemas basados en LDAP.
Bloqueadores comunes de la migración:
Sistemas VPN o NAS que solo admiten LDAP (no SAML ni OIDC)
Dependencias de red de Azure AD DS costosas y complejas
Duplica la gestión de usuarios entre AD y el IdP en la nube
Aplicación limitada de MFA y políticas de acceso incoherentes
Los equipos de TI necesitan una forma de migrar por completo a Entra ID sin interrumpir los sistemas que dependen de LDAP.
La solución de Foxpass: LDAP en la nube con integración moderna de IdP
Foxpass Cloud LDAP moderniza tu infraestructura de identidad al proporcionar un directorio LDAP totalmente gestionado y alojado en la nube que se sincroniza automáticamente con el IdP en la nube de tu organización. Elimina la necesidad de contar con servidores AD locales o Azure AD DS solo para la autenticación, al tiempo que mantiene la compatibilidad con LDAP para los sistemas que no pueden usar SAML u OIDC.
Los usuarios se autentican a través del IdP de tu organización, mientras que Foxpass Cloud LDAP proporciona las respuestas LDAP que esperan los sistemas heredados, ofreciéndote una autenticación uniforme y segura en todas partes.
Úsalo para:
Mantén la compatibilidad con LDAP para VPN, NAS y las herramientas internas de desarrollo.
Centraliza la gestión de usuarios y grupos en tu IdP en la nube (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).
Aplica MFA y políticas de acceso a través de tu IdP.
Retira los controladores de dominio y elimina las dependencias de Azure AD DS.
Si mantienes tu propio servidor LDAP o AD, probablemente estés haciendo que tu personal de TI pierda muchísimo tiempo.
Ken K., Verified Foxpass User
Integración sencilla con tu IDP (Okta/Google), proporciona una interfaz LDAP sin un AD local ni servidores. El equipo es excelente y está dispuesto a implementar las funciones que recomendamos.
Isaac O., Director of Technology
Cómo funciona Foxpass Cloud LDAP para sustituir la autenticación de AD
Foxpass Cloud LDAP sincroniza usuarios y grupos desde el IdP de tu organización. Los sistemas heredados se autentican en Foxpass mediante LDAP sobre TLS. Foxpass valida al usuario con tu IdP y devuelve la respuesta LDAP adecuada. Todos los eventos de autenticación se registran para ofrecer visibilidad y cumplir con las normativas.
Principales ventajas de centralizar la identidad en la nube
Migración fluida de AD a Entra ID: Mantén la autenticación LDAP para sistemas VPN, NAS y CI/CD durante y después de la migración.
Sin tiempo de inactividad ni cuentas duplicadas: Los usuarios y grupos se sincronizan automáticamente desde tu IdP en la nube.
Extiende la identidad de confianza cero a todas partes: la MFA y el control de acceso se mantienen consistentes en todos los sistemas.
Reduce costes y complejidad: Elimina la necesidad de controladores de dominio y Azure AD DS.
Implementación rápida: Empieza en menos de una hora.
¿Ya usas LDAP Bridge?
Foxpass Cloud LDAP es el siguiente paso. Una vez que tus sistemas heredados se autentiquen correctamente a través de LDAP Bridge, puedes pasar por completo a Foxpass Cloud LDAP, eliminando AD de la ruta de autenticación mientras mantienes la compatibilidad con LDAP.
Empieza a modernizar tu arquitectura de identidad hoy
Foxpass Cloud LDAP permite a tu organización centralizar la identidad en la nube mientras mantiene cada sistema conectado y seguro.
Unifica la autenticación, reduce la complejidad y consigue una arquitectura zero-trust centrada en la nube, sin mantener AD local.