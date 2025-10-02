Elimina las contraseñas de tu flujo de trabajo de acceso a la red
Foxpass facilita el uso sin contraseñas en toda tu infraestructura de Wi-Fi y VPN mediante RADIUS en la nube, autenticación basada en certificados (EAP-TLS) y políticas basadas en identidad.
¿Por qué prescindir de las contraseñas?
Las contraseñas introducen riesgo y fricción, especialmente en entornos donde las credenciales de Wi‑Fi o VPN son:
Compartido entre usuarios o dispositivos
Se restablecen, se olvidan o se filtran con frecuencia
Reutilizado de otros sistemas
Almacenado de forma insegura en dispositivos no gestionados
Difícil de desprovisionar durante la desvinculación
Con la autenticación basada en certificados, los usuarios se conectan sin complicaciones y de forma segura — sin introducir credenciales.
Foxpass permite el acceso a la red sin contraseñas mediante certificados X.509 e infraestructura RADIUS nativa de la nube:
La solución de acceso sin contraseña de Foxpass
Autenticación basada en certificados (EAP-TLS)
Autentica a usuarios y dispositivos sin contraseñas
Cada conexión se verifica mediante un certificado firmado
Sin secretos compartidos, credenciales reutilizadas ni inicios de sesión manuales
Impón la confianza a nivel de dispositivo, no solo a nivel de usuario
Disponible con Foxpass Advanced License
Infraestructura RADIUS en la nube
Servidores RADIUS totalmente gestionados con un 99,9 % de tiempo de actividad
Compatibilidad con EAP-TLS y RadSec (RADIUS sobre TLS)
Arquitectura redundante y distribuida globalmente
No necesitas hardware ni configuración local de RADIUS
Más información sobre Foxpass Cloud RADIUS
Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) (licencia avanzada)
Emite certificados a dispositivos personales a través de un portal web de marca
Se integra con proveedores de identidad (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)
Reduce los tickets de TI y la complejidad de la incorporación
Compatible con dispositivos gestionados y no gestionados
Ventajas de seguridad y cumplimiento
- Alineación con Zero Trust: valida cada conexión por identidad y dispositivo
- Cumple con los marcos de cumplimiento (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
- Rota, caduca y revoca certificados automáticamente según sea necesario
- Reduce los errores humanos y el riesgo de phishing sin credenciales que robar
- Registra cada intento de autenticación para tener visibilidad de auditoría
Casos de uso habituales
Caso de uso
Cómo ayuda la autenticación sin contraseña
Escuelas y campus
Incorpora dispositivos de estudiantes y personal mediante el instalador de BYOD (tráete tu dispositivo) sin PSK compartidas
Trabajo remoto / Acceso VPN
Aplica un inicio de sesión VPN basado en certificados sin credenciales
Atención médica
Reduce el riesgo de PHI al eliminar las contraseñas de Wi‑Fi almacenadas/compartidas
Desvinculación
Revoca certificados de forma centralizada, sin necesidad de rotar contraseñas globales
IoT o dispositivos compartidos
Autentícate con el certificado del dispositivo, no con el inicio de sesión del usuario
Capacidades complementarias
- BYOD (tráete tu dispositivo) + implementación de certificados MDM (Jamf, Kandji, Intune)
- Asignación de VLAN y segmentación de red por rol
- Registro en tiempo real y auditoría de acceso
- Sincronización de directorios (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
- Compatibilidad multiplataforma (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
Ejemplo de cliente
Hicimos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para la seguridad de nuestro Wi‑Fi, y Foxpass Advanced RADIUS hizo que fuera casi sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la nube se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados para casi 10.000 usuarios se realizó con la mayor fluidez posible, y ahora nuestros estudiantes y empleados disfrutan de un acceso seguro sin igual. Foxpass superó de verdad nuestras expectativas.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)
¿Listo para dejar atrás las contraseñas?
Tanto si proteges a estudiantes, personal, contratistas o equipos remotos, Foxpass te ayuda a eliminar las credenciales de tu flujo de acceso sin perder el control.