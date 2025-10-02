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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Elimina las contraseñas de tu flujo de trabajo de acceso a la red

Foxpass facilita el uso sin contraseñas en toda tu infraestructura de Wi-Fi y VPN mediante RADIUS en la nube, autenticación basada en certificados (EAP-TLS) y políticas basadas en identidad.

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

¿Por qué prescindir de las contraseñas?

Las contraseñas introducen riesgo y fricción, especialmente en entornos donde las credenciales de Wi‑Fi o VPN son:

  • Compartido entre usuarios o dispositivos

  • Se restablecen, se olvidan o se filtran con frecuencia

  • Reutilizado de otros sistemas

  • Almacenado de forma insegura en dispositivos no gestionados

  • Difícil de desprovisionar durante la desvinculación

Con la autenticación basada en certificados, los usuarios se conectan sin complicaciones y de forma segura — sin introducir credenciales.

Foxpass permite el acceso a la red sin contraseñas mediante certificados X.509 e infraestructura RADIUS nativa de la nube:

La solución de acceso sin contraseña de Foxpass

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    Autenticación basada en certificados (EAP-TLS)

    • Autentica a usuarios y dispositivos sin contraseñas

    • Cada conexión se verifica mediante un certificado firmado

    • Sin secretos compartidos, credenciales reutilizadas ni inicios de sesión manuales

    • Impón la confianza a nivel de dispositivo, no solo a nivel de usuario

    Disponible con Foxpass Advanced License

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    Infraestructura RADIUS en la nube

    • Servidores RADIUS totalmente gestionados con un 99,9 % de tiempo de actividad

    • Compatibilidad con EAP-TLS y RadSec (RADIUS sobre TLS)

    • Arquitectura redundante y distribuida globalmente

    • No necesitas hardware ni configuración local de RADIUS

    Más información sobre Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) (licencia avanzada)

    • Emite certificados a dispositivos personales a través de un portal web de marca

    • Se integra con proveedores de identidad (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)

    • Reduce los tickets de TI y la complejidad de la incorporación

    • Compatible con dispositivos gestionados y no gestionados


Ventajas de seguridad y cumplimiento

  • Alineación con Zero Trust: valida cada conexión por identidad y dispositivo
  • Cumple con los marcos de cumplimiento (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
  • Rota, caduca y revoca certificados automáticamente según sea necesario
  • Reduce los errores humanos y el riesgo de phishing sin credenciales que robar
  • Registra cada intento de autenticación para tener visibilidad de auditoría

Casos de uso habituales

Caso de uso

Cómo ayuda la autenticación sin contraseña

Escuelas y campus

Incorpora dispositivos de estudiantes y personal mediante el instalador de BYOD (tráete tu dispositivo) sin PSK compartidas

Trabajo remoto / Acceso VPN

Aplica un inicio de sesión VPN basado en certificados sin credenciales

Atención médica

Reduce el riesgo de PHI al eliminar las contraseñas de Wi‑Fi almacenadas/compartidas

Desvinculación

Revoca certificados de forma centralizada, sin necesidad de rotar contraseñas globales

IoT o dispositivos compartidos

Autentícate con el certificado del dispositivo, no con el inicio de sesión del usuario


Capacidades complementarias

  • BYOD (tráete tu dispositivo) + implementación de certificados MDM (Jamf, Kandji, Intune)
  • Asignación de VLAN y segmentación de red por rol
  • Registro en tiempo real y auditoría de acceso
  • Sincronización de directorios (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
  • Compatibilidad multiplataforma (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)

Ejemplo de cliente

Hicimos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para la seguridad de nuestro Wi‑Fi, y Foxpass Advanced RADIUS hizo que fuera casi sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la nube se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados para casi 10.000 usuarios se realizó con la mayor fluidez posible, y ahora nuestros estudiantes y empleados disfrutan de un acceso seguro sin igual. Foxpass superó de verdad nuestras expectativas.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

Lea el caso de estudio

¿Listo para dejar atrás las contraseñas?

Tanto si proteges a estudiantes, personal, contratistas o equipos remotos, Foxpass te ayuda a eliminar las credenciales de tu flujo de acceso sin perder el control.

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