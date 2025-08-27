Ve más allá de 24 horas de registros con una retención de 90 días para la actividad de LDAP y RADIUS
Obtén visibilidad, prepárate para las auditorías y cumple los requisitos de conformidad con registros de acceso ampliados. Diseñado para equipos que priorizan la seguridad.
¿Qué es el registro ampliado?
De forma predeterminada, todos los planes de Foxpass incluyen 24 horas de historial de registros con capacidad de búsqueda para eventos de RADIUS y LDAP.
Con el complemento Extended Logging, desbloqueas 90 días de registros con función de búsqueda en:
Autenticaciones LDAP
Solicitudes de RADIUS (Wi‑Fi & VPN)
Eventos de sincronización del directorio
Intentos de acceso SSH (con el complemento de Engineering)
Ideal para organizaciones que necesitan ventanas de registro más largas para el cumplimiento normativo, la respuesta ante incidentes o la revisión interna de TI.
Ventajas clave
Visibilidad total para los equipos de seguridad
Haz seguimiento de las tendencias, detecta anomalías y consulta eventos de acceso históricos sin perder datos después de 24 horas.
Investigación de incidentes simplificada
Identifica quién accedió a qué, cuándo y desde dónde. Rastrea rápidamente los intentos de inicio de sesión fallidos o la actividad no autorizada en dispositivos.
Preparación para el cumplimiento y las auditorías
Cumple con los marcos de cumplimiento internos y externos (SOC 2, HIPAA, auditorías internas) con registros de acceso exportables con marca de tiempo.
Almacenado de forma centralizada y alojado de forma segura
Todos los registros se almacenan de forma segura en el backend de Foxpass, protegidos con cifrado en reposo y en tránsito. El acceso basado en roles garantiza que solo los equipos autorizados puedan acceder a los datos de auditoría.
Casos de Uso
Auditoría del acceso por Wi‑Fi o VPN para informes de cumplimiento
Monitorizar los intentos de inicio de sesión en servidores o directorios
Investigación de comportamientos sospechosos (p. ej., fallos repetidos de inicio de sesión)
Revisar los registros de acceso durante la desvinculación de empleados
Mantener la trazabilidad del acceso SSH (a través del complemento de ingeniería)
Tipos de registros incluidos
- Intentos de inicio de sesión correctos y fallidos
- Intentos de acceso Wi‑Fi (RADIUS)
- Autenticaciones de VPN
- Vinculaciones y consultas LDAP
- Actividad de inicio de sesión SSH (requiere el complemento de Engineering)
- Historial de eventos de sincronización de directorios
¿Necesitas una mayor visibilidad de los registros?
Mantén el cumplimiento, prepárate y ten el control con un historial de auditoría más completo