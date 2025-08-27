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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

Ve más allá de 24 horas de registros con una retención de 90 días para la actividad de LDAP y RADIUS

Obtén visibilidad, prepárate para las auditorías y cumple los requisitos de conformidad con registros de acceso ampliados. Diseñado para equipos que priorizan la seguridad.

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

¿Qué es el registro ampliado?

De forma predeterminada, todos los planes de Foxpass incluyen 24 horas de historial de registros con capacidad de búsqueda para eventos de RADIUS y LDAP.

Con el complemento Extended Logging, desbloqueas 90 días de registros con función de búsqueda en:

  • Autenticaciones LDAP

  • Solicitudes de RADIUS (Wi‑Fi & VPN)

  • Eventos de sincronización del directorio

  • Intentos de acceso SSH (con el complemento de Engineering)

Ideal para organizaciones que necesitan ventanas de registro más largas para el cumplimiento normativo, la respuesta ante incidentes o la revisión interna de TI.

Ventajas clave

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    Visibilidad total para los equipos de seguridad

    Haz seguimiento de las tendencias, detecta anomalías y consulta eventos de acceso históricos sin perder datos después de 24 horas.

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    Investigación de incidentes simplificada

    Identifica quién accedió a qué, cuándo y desde dónde. Rastrea rápidamente los intentos de inicio de sesión fallidos o la actividad no autorizada en dispositivos.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Preparación para el cumplimiento y las auditorías

    Cumple con los marcos de cumplimiento internos y externos (SOC 2, HIPAA, auditorías internas) con registros de acceso exportables con marca de tiempo.

  • Security icon

    Almacenado de forma centralizada y alojado de forma segura

    Todos los registros se almacenan de forma segura en el backend de Foxpass, protegidos con cifrado en reposo y en tránsito. El acceso basado en roles garantiza que solo los equipos autorizados puedan acceder a los datos de auditoría.

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

Casos de Uso

  • Auditoría del acceso por Wi‑Fi o VPN para informes de cumplimiento

  • Monitorizar los intentos de inicio de sesión en servidores o directorios

  • Investigación de comportamientos sospechosos (p. ej., fallos repetidos de inicio de sesión)

  • Revisar los registros de acceso durante la desvinculación de empleados

  • Mantener la trazabilidad del acceso SSH (a través del complemento de ingeniería)


Tipos de registros incluidos

  • Intentos de inicio de sesión correctos y fallidos
  • Intentos de acceso Wi‑Fi (RADIUS)
  • Autenticaciones de VPN
  • Vinculaciones y consultas LDAP
  • Actividad de inicio de sesión SSH (requiere el complemento de Engineering)
  • Historial de eventos de sincronización de directorios

¿Necesitas una mayor visibilidad de los registros?

Mantén el cumplimiento, prepárate y ten el control con un historial de auditoría más completo

Contacte con el departamento de ventas
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