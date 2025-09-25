Simplifica la integración de eduroam con RADIUS nativo de la nube
Foxpass ayuda a universidades y centros de educación superior a implementar o ampliar el acceso a eduroam con una infraestructura RADIUS segura y escalable, y compatibilidad optimizada con la federación de identidades.
¿Qué es eduroam?
eduroam (itinerancia educativa) es una federación global de identidades que permite a estudiantes, profesorado e investigadores conectarse de forma segura a la red Wi‑Fi en cualquier institución participante usando las credenciales de su institución de origen.
Participar en eduroam requiere:
Un servidor RADIUS compatible que admite autenticación EAP
Integración con el proveedor de identidad (IdP)de tu institución
Compatibilidad con autenticación basada en certificados (EAP-TLS) o basada en identidad (EAP-TTLS)
Configuración de confianza y participación en la federación a través de tu operador nacional (p. ej., InCommon en EE. UU.)
El desafío para los equipos de TI del campus
Mantener una infraestructura RADIUS local requiere mucho tiempo y es propenso a errores
La gestión de certificados (EAP-TLS) genera una carga de soporte para el usuario
La federación con eduroam requiere coordinación técnica y cumplimiento normativo
Escalar a varios campus o redes de invitados añade complejidad
Foxpass ayuda a universidades e instituciones de educación superior a adoptar y escalar una infraestructura RADIUS que cumple con los requisitos de eduroam, con un enfoque nativo de la nube y sin mantenimiento
La solución Foxpass
Cloud RADIUS para eduroamConozca más
Compatible con EAP-TLS y EAP-TTLS
Disponibilidad global y conmutación por error
Compatibilidad con RadSec (RADIUS sobre TLS)
No necesitas servidores RADIUS locales
Integración con tu proveedor de identidad
Se conecta con Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin y LDAP
Asigna acceso por grupo, función o identidad de usuario
Aplica acceso con privilegios mínimos y políticas basadas en directorios
Gestión del ciclo de vida de certificados (licencia avanzada)
Integración de MDM con Jamf, Kandji, Intune para dispositivos gestionados
Gestión de revocación y vencimiento de certificados
Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de autoservicio con la imagen de marca de NetID
Arquitectura preparada para federación
Configura fácilmente tu proxy RADIUS con tu NRO (p. ej., InCommon, Internet2)
Protege las relaciones de confianza con los socios de federación de identidades
Amplía eduroam a campus satélite, redes compartidas o espacios públicos
Más información sobre el modelo de federación OpenRoaming y eduroam aquí
Para quién es esto
Foxpass ayuda a instituciones de educación superior e investigación que quieren:
- Únete a la federación eduroam por primera vez
- Sustituye o moderniza la infraestructura RADIUS local obsoleta
- Amplía eduroam en varios campus
- Mejora la incorporación de certificados y reduce los tickets del servicio de ayuda de Wi‑Fi
- Vincula el acceso por Wi-Fi/VPN a tus proveedores de identidad existentes
Matriz de compatibilidad de eduroam
Requisito
Compatible con Foxpass
arquitectura RADIUS de eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)
Incorporación de certificados de BYOD (tráete tu dispositivo) + MDM
Proxy RADIUS para federación
Integración de directorio (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)
Compatibilidad con RadSec
Registros de auditoría y visibilidad de las sesiones
Trabajemos juntos para impulsar tu implementación de eduroam
Únete a eduroam o amplíalo sin dolores de cabeza de infraestructura. Foxpass ayuda a los equipos de TI de educación superior a implementar RADIUS nativo en la nube, simplificar la incorporación de certificados y cumplir los requisitos de federación.