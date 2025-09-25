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Foxpass
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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

Simplifica la integración de eduroam con RADIUS nativo de la nube

Foxpass ayuda a universidades y centros de educación superior a implementar o ampliar el acceso a eduroam con una infraestructura RADIUS segura y escalable, y compatibilidad optimizada con la federación de identidades.

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¿Qué es eduroam?

eduroam (itinerancia educativa) es una federación global de identidades que permite a estudiantes, profesorado e investigadores conectarse de forma segura a la red Wi‑Fi en cualquier institución participante usando las credenciales de su institución de origen.

Participar en eduroam requiere:

  • Un servidor RADIUS compatible que admite autenticación EAP

  • Integración con el proveedor de identidad (IdP)de tu institución

  • Compatibilidad con autenticación basada en certificados (EAP-TLS) o basada en identidad (EAP-TTLS)

  • Configuración de confianza y participación en la federación a través de tu operador nacional (p. ej., InCommon en EE. UU.)


El desafío para los equipos de TI del campus

  • Mantener una infraestructura RADIUS local requiere mucho tiempo y es propenso a errores

  • La gestión de certificados (EAP-TLS) genera una carga de soporte para el usuario

  • La federación con eduroam requiere coordinación técnica y cumplimiento normativo

  • Escalar a varios campus o redes de invitados añade complejidad


Foxpass ayuda a universidades e instituciones de educación superior a adoptar y escalar una infraestructura RADIUS que cumple con los requisitos de eduroam, con un enfoque nativo de la nube y sin mantenimiento

La solución Foxpass

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Cloud RADIUS para eduroam

    • Compatible con EAP-TLS y EAP-TTLS

    • Disponibilidad global y conmutación por error

    • Compatibilidad con RadSec (RADIUS sobre TLS)

    • No necesitas servidores RADIUS locales


    Conozca más
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    Integración con tu proveedor de identidad

    • Se conecta con Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin y LDAP

    • Asigna acceso por grupo, función o identidad de usuario

    • Aplica acceso con privilegios mínimos y políticas basadas en directorios


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    Gestión del ciclo de vida de certificados (licencia avanzada)

    • Integración de MDM con Jamf, Kandji, Intune para dispositivos gestionados

    • Gestión de revocación y vencimiento de certificados

    • Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de autoservicio con la imagen de marca de NetID


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    Arquitectura preparada para federación

    • Configura fácilmente tu proxy RADIUS con tu NRO (p. ej., InCommon, Internet2)

    • Protege las relaciones de confianza con los socios de federación de identidades

    • Amplía eduroam a campus satélite, redes compartidas o espacios públicos

    • Más información sobre el modelo de federación OpenRoaming y eduroam aquí


Para quién es esto

Foxpass ayuda a instituciones de educación superior e investigación que quieren:

  • Únete a la federación eduroam por primera vez
  • Sustituye o moderniza la infraestructura RADIUS local obsoleta
  • Amplía eduroam en varios campus
  • Mejora la incorporación de certificados y reduce los tickets del servicio de ayuda de Wi‑Fi
  • Vincula el acceso por Wi-Fi/VPN a tus proveedores de identidad existentes

Matriz de compatibilidad de eduroam

Requisito

Compatible con Foxpass

arquitectura RADIUS de eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)

Incorporación de certificados de BYOD (tráete tu dispositivo) + MDM

Proxy RADIUS para federación

Integración de directorio (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)

Compatibilidad con RadSec

Registros de auditoría y visibilidad de las sesiones


Trabajemos juntos para impulsar tu implementación de eduroam

Únete a eduroam o amplíalo sin dolores de cabeza de infraestructura. Foxpass ayuda a los equipos de TI de educación superior a implementar RADIUS nativo en la nube, simplificar la incorporación de certificados y cumplir los requisitos de federación.

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