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Foxpass
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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

Wi‑Fi seguro y acceso a la red para centros educativos K‑12

Protege los datos de los estudiantes, reduce la carga del equipo de TI y cumple los estándares de conformidad con Foxpass Cloud RADIUS, en el que confían tanto escuelas públicas como privadas.

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

Diseñado para los retos de TI de K-12

Control de acceso a la red moderno sin complejidad

Los equipos de TI de K-12 están al límite: gestionan redes, dispositivos, cumplimiento normativo y la seguridad de los estudiantes. Foxpass Cloud RADIUS simplifica el acceso seguro a la red en todos tus campus:

Se acabaron las contraseñas de Wi‑Fi compartidas y el abuso de la red de invitados

  • Aplica el acceso según los roles de estudiantes/personal mediante la sincronización de directorios

  • Automatiza el onboarding/offboarding con Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta o OneLogin

  • Manténte preparado para auditorías con registros que respaldan CIPA, FERPA y HIPAA

Foxpass también ayuda a los equipos de TI de K-12 a simplificar la segmentación de la red entre grupos de estudiantes, personal, invitados y dispositivos. Al integrarse con tu proveedor de identidad (como Google Workspace o Entra ID), Foxpass puede asignar dinámicamente a los usuarios a la VLAN adecuada durante la autenticación Wi‑Fi. Eso significa que los estudiantes nunca acceden a la misma red que los sistemas del profesorado o de administración. Y ya no tendrás que gestionar manualmente los SSID, las listas de direcciones MAC ni las configuraciones de conmutación VLAN.

Conozca más
A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

Proveedor aprobado por E-Rate

Foxpass se enorgullece de participar en el programa E-Rate, que permite a las escuelas y bibliotecas que cumplen los requisitos solicitar financiación federal para modernizar la seguridad de su red. Foxpass Cloud RADIUS cumple los requisitos de la Categoría 2: conexiones internas.

Acceso Zero Trust para redes escolares

  • Secure remote access management icon

    Control de acceso basado en la identidad

    Asigna acceso a la red según identidades de usuario verificadas. No más SSID compartidos. Intégrate fácilmente con tu SSO, servicio de directorio o MDM existentes.

  • Devices icon

    Soporte para dispositivos proporcionados por la escuela y BYOD (tráete tu dispositivo)

    Emite y gestiona automáticamente certificados WiFi a través de MDM líderes como Jamf, Intune, Kandji, o usa el instalador BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass para dispositivos del profesorado y del personal.

  • Managed Access icon

    Aplica acceso a la red con privilegios mínimos

    Segmenta a los usuarios por rol de personal/estudiante/dispositivo y VLANs. Foxpass te da control total sobre quién puede conectarse, cuándo y a qué.

  • Custom branding icon

    Registro listo para auditorías

    Captura registros detallados de cada evento de acceso a la red: ideal para la respuesta a incidentes, la generación de informes y el cumplimiento de los requisitos de conformidad de datos. Fundamental para las escuelas que cumplen con HIPAA, FERPA y la revisión interna.

Realizamos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para nuestra seguridad Wi-Fi, y Foxpass Advanced RADIUS lo hizo prácticamente sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la cloud se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados a casi 10 000 usuarios se realizó sin problemas, como era de esperar, y ahora nuestros estudiantes y personal se benefician de un acceso seguro sin precedentes. Foxpass realmente superó nuestras expectativas.

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

Lea el caso de estudio

Por qué las escuelas eligen Foxpass

  • Preparado para SOC 2 Tipo II y HIPAA
  • Funciona con Google Workspace for Education
  • Escala de 1 a más de 100 campus
  • Despliega en menos de 30 minutos
  • Gestión del acceso Wi‑Fi sin intervención
  • Herramientas integradas de cumplimiento normativo y auditoría
  • 99,9 % de tiempo de actividad y de confianza desde 2015
  • Un equipo de soporte amable con sede en EE. UU. que conoce las redes escolares

¿Listo para simplificar y proteger la red de tu centro educativo?

Foxpass ayuda a los equipos de TI de educación primaria y secundaria a modernizar la seguridad del Wi‑Fi sin añadir complejidad ni costes exorbitantes.

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