Wi‑Fi seguro y acceso a la red para centros educativos K‑12
Protege los datos de los estudiantes, reduce la carga del equipo de TI y cumple los estándares de conformidad con Foxpass Cloud RADIUS, en el que confían tanto escuelas públicas como privadas.
Diseñado para los retos de TI de K-12
Control de acceso a la red moderno sin complejidad
Los equipos de TI de K-12 están al límite: gestionan redes, dispositivos, cumplimiento normativo y la seguridad de los estudiantes. Foxpass Cloud RADIUS simplifica el acceso seguro a la red en todos tus campus:
Se acabaron las contraseñas de Wi‑Fi compartidas y el abuso de la red de invitados
Aplica el acceso según los roles de estudiantes/personal mediante la sincronización de directorios
Automatiza el onboarding/offboarding con Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta o OneLogin
Manténte preparado para auditorías con registros que respaldan CIPA, FERPA y HIPAA
Foxpass también ayuda a los equipos de TI de K-12 a simplificar la segmentación de la red entre grupos de estudiantes, personal, invitados y dispositivos. Al integrarse con tu proveedor de identidad (como Google Workspace o Entra ID), Foxpass puede asignar dinámicamente a los usuarios a la VLAN adecuada durante la autenticación Wi‑Fi. Eso significa que los estudiantes nunca acceden a la misma red que los sistemas del profesorado o de administración. Y ya no tendrás que gestionar manualmente los SSID, las listas de direcciones MAC ni las configuraciones de conmutación VLAN.
Proveedor aprobado por E-Rate
Foxpass se enorgullece de participar en el programa E-Rate, que permite a las escuelas y bibliotecas que cumplen los requisitos solicitar financiación federal para modernizar la seguridad de su red. Foxpass Cloud RADIUS cumple los requisitos de la Categoría 2: conexiones internas.
Acceso Zero Trust para redes escolares
Control de acceso basado en la identidad
Asigna acceso a la red según identidades de usuario verificadas. No más SSID compartidos. Intégrate fácilmente con tu SSO, servicio de directorio o MDM existentes.
Soporte para dispositivos proporcionados por la escuela y BYOD (tráete tu dispositivo)
Emite y gestiona automáticamente certificados Wi‑Fi a través de MDM líderes como Jamf, Intune, Kandji, o usa el instalador BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass para dispositivos del profesorado y del personal.
Aplica acceso a la red con privilegios mínimos
Segmenta a los usuarios por rol de personal/estudiante/dispositivo y VLANs. Foxpass te da control total sobre quién puede conectarse, cuándo y a qué.
Registro listo para auditorías
Captura registros detallados de cada evento de acceso a la red: ideal para la respuesta a incidentes, la generación de informes y el cumplimiento de los requisitos de conformidad de datos. Fundamental para las escuelas que cumplen con HIPAA, FERPA y la revisión interna.
Realizamos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para nuestra seguridad Wi-Fi, y Foxpass Advanced RADIUS lo hizo prácticamente sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la cloud se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados a casi 10 000 usuarios se realizó sin problemas, como era de esperar, y ahora nuestros estudiantes y personal se benefician de un acceso seguro sin precedentes. Foxpass realmente superó nuestras expectativas.
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
Por qué las escuelas eligen Foxpass
- Preparado para SOC 2 Tipo II y HIPAA
- Funciona con Google Workspace for Education
- Escala de 1 a más de 100 campus
- Despliega en menos de 30 minutos
- Gestión del acceso Wi‑Fi sin intervención
- Herramientas integradas de cumplimiento normativo y auditoría
- 99,9 % de tiempo de actividad y de confianza desde 2015
- Un equipo de soporte amable con sede en EE. UU. que conoce las redes escolares
¿Listo para simplificar y proteger la red de tu centro educativo?
Foxpass ayuda a los equipos de TI de educación primaria y secundaria a modernizar la seguridad del Wi‑Fi sin añadir complejidad ni costes exorbitantes.