Foxpass: una alternativa segura, rápida y asequible a FreeRADIUS
Almacena y gestiona perfiles de usuario sin la complejidad de hacerlo tú mismo ni los costes ocultos. Consigue un RADIUS totalmente gestionado y preparado para zero trust que se integra con tu IdP y MDM en minutos, no en semanas.
Por qué los equipos buscan alternativas a FreeRADIUS
FreeRADIUS es un potente servidor RADIUS de código abierto, pero sus riesgos pueden superar sus beneficios. Configurar, alojar y mantener FreeRADIUS puede llevar mucho tiempo, requerir conocimientos especializados y conllevar riesgos si se configura incorrectamente.
Un servicio en la nube gestionado como Foxpass, por otro lado, elimina esa carga y conserva las ventajas principales.
Configuración e implementación complicadas: FreeRADIUS suele recibir críticas por tener demasiados «ajustes» y archivos de configuración. Las organizaciones con pocos expertos internos pueden tener dificultades para gestionarlo e implementarlo.
Tiempo de obtención de valor lento: una configuración DIY típica de FreeRADIUS lleva entre 2 y 4 semanas, incluso para administradores con experiencia. ¿De verdad puedes esperar tanto tiempo?
Mantenimiento continuo: FreeRADIUS requiere parches mensuales, supervisión, copias de seguridad y mantenimiento de alta disponibilidad, lo que añade otra tarea más a la carga de los equipos de TI.
Los costes ocultos se acumulan: FreeRADIUS no es gratis. La configuración puede costar entre 15–20 mil $, además de 14,8–20,8 mil $/año de mantenimiento (sin incluir PKI/MDM).
Dificultades de integración: Integrar puntos de acceso Wi‑Fi con FreeRADIUS e integrarlo con un proveedor de identidad y soluciones de terceros (como Microsoft Entra ID o Google Workspace) puede ser complicado. Los endpoints también necesitan contar con los protocolos RADIUS adecuados y estar configurados correctamente para garantizar que toda la configuración funcione bien.
Por qué Foxpass es la mejor opción
Foxpass ofrece una solución RADIUS alojada en la nube que te brinda las ventajas de FreeRADIUS sin la carga operativa ni los gastos, ofrecida como un servicio en la nube seguro y gestionado con seguridad de confianza cero.
Tiempo de valor en minutos: Nos encargamos del trabajo pesado para que puedas proteger tu red rápidamente.
99,99 % de tiempo de actividad & sin un único punto de fallo: Foxpass incorpora alta disponibilidad y redundancia global. Siempre que necesites ayuda, nuestro experimentado equipo de soporte está disponible para ti 24/7.
Integraciones de IdP y MDM: intégralo sin problemas con Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF y mucho más.
Listo para Zero‑trust: Protege tu red con autenticación basada en identidad y certificados en Wi‑Fi y VPN.
Soporte de cumplimiento: Foxpass te ayuda a cumplir tus requisitos de seguridad con operaciones alineadas con SOC 2 y controles de acceso preparados para auditorías, respaldados por los marcos de seguridad de Splashtop.
Comparación función por función: Foxpass vs. FreeRADIUS
Implementación y operaciones
Foxpass: RADIUS en la nube gestionado con implementación rápida, alta disponibilidad y monitorización incluida.
FreeRADIUS: La infraestructura autohospedada, las configuraciones, la disponibilidad, la monitorización y los parches dependen de ti.
Coste total de propiedad
Foxpass: Disponible con una suscripción predecible, que incluye mantenimiento y conservación.
FreeRADIUS: configuración de $15–20K + $14.8–20.8K/año mantenimiento.
Integraciones
Foxpass: Sincronización nativa de IdP/MDM para conectarte con tu Wi‑Fi, VPN y endpoints.
FreeRADIUS : La configuración manual de IdP/AP/endpoint presenta un mayor riesgo de configuración incorrecta.
Postura de seguridad
Foxpass: Autorización basada en certificados e identidad, auditorías de seguridad en la nube y alineación con zero‑trust.
FreeRADIUS: La seguridad depende de tu configuración, la frecuencia con la que aplicas parches y la supervisión.
Resultados que importan a los líderes de seguridad TI
Ve más allá de las listas de funciones. Optimiza para obtener resultados medibles con Foxpass.
Reduce el riesgo: Elimina las claves precompartidas (PSK) con 802.1X + RADIUS, acceso basado en la identidad y una certificación sólida.
Acelera las implementaciones: Evita proyectos de bricolaje de varias semanas y empieza a funcionar en minutos.
Menor TCO: Sustituye los gastos de capital y el tiempo de administración por una suscripción predecible.
Simplifica las auditorías: Las políticas y los registros centralizados facilitan el cumplimiento de SOC-2 y las revisiones internas.
Cómo funciona Foxpass en tu stack
Foxpass está diseñado para equipos modernos de TI. Es fácil de usar para desarrolladores, se basa en estándares y es sencillo de gestionar, para que puedas proteger tu red sin añadir una carga extra a tu departamento de TI.
Conecta tu IdP: Gestiona el acceso a la red a gran escala sincronizando usuarios/grupos de Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin.
Inscribe dispositivos: Usa autenticación basada en certificados e intégrala con Intune, Jamf, Kandji, Mosyle y mucho más. O habilita la autenticación BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseña con Foxpass BYOD Certificate Installer.
Protege el acceso: aplica 802.1X para Wi‑Fi y VPN, y políticas basadas en roles para mantener a raya a los usuarios no autorizados.
Supervisa y demuestra: Vigila tu red con el registro en la nube y el estado de visibilidad.
Protege tu red sin altos costes ni complejidad