Protege tu red con autenticación de Wi‑Fi y VPN basada en identidad y certificados
Elimina las credenciales compartidas, controla el acceso por identidad y aplica principios de confianza cero en toda tu red de campus o empresarial, con la tecnología de Foxpass Cloud RADIUS.
El Desafío
Las configuraciones tradicionales de Wi-Fi y VPN dependen de contraseñas compartidas o de servidores RADIUS locales que:
Falta de control granular sobre quién puede conectarse
Expón las redes al movimiento lateral y a la suplantación de dispositivos
No puede admitir una autenticación BYOD (tráete tu dispositivo) fluida
Requiere la gestión manual de certificados o credenciales
Resulta difícil ampliarlos, gestionarlos y protegerlos
Para las organizaciones modernas, especialmente las que priorizan el acceso de confianza cero y el cumplimiento normativo, este modelo no da la talla.
La solución Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS proporciona una capa de autenticación segura y nativa de la nube para el acceso a Wi‑Fi y VPN. Es compatible con:
Acceso sin contraseña con EAP-TLS (basado en certificados)
Acceso basado en la identidad con EAP-TTLS (nombre de usuario + contraseña)
Integración perfecta con Google, Entra ID, Okta y OneLogin
Compatibilidad con clientes VPN y plataformas MDM
Distribución integrada de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) con marca personalizada
Tú eliges tu método de autenticación. Foxpass lo hace seguro, escalable y sencillo.
Capacidades clave
Autenticación RADIUS en la nube
RADIUS alojado con redundancia global
Compatibilidad con EAP-TTLS y EAP-TLS
RadSec (RADIUS sobre TLS) para mayor seguridad
No se requiere mantenimiento de servidores locales
Control de acceso basado en identidades
Asigna acceso por identidad de usuario o grupo
Intégrate con tu IdP actual
Concede o revoca dinámicamente el acceso a la red
Autenticación basada en certificados (licencia avanzada)
Emite certificados X.509 a los dispositivos (EAP-TLS)
Valida los certificados en cada intento de conexión
Aplica el inicio de sesión sin contraseña en Wi-Fi y VPN
Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) (licencia avanzada)
Permite que los usuarios inscriban sus dispositivos de forma segura
Compatible con una interfaz con la marca de tu escuela o empresa
Ideal para educación, entornos de trabajo híbrido o acceso para invitados
Compatibilidad con VPN
Autentica los inicios de sesión de VPN con RADIUS o LDAP Bridge
Funciona con OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco y más
Aplica acceso con privilegios mínimos y registro de sesiones
Situaciones habituales
Autentica el acceso Wi‑Fi para el personal, los estudiantes y los invitados + simplifica la segmentación de la red
Proporciona acceso VPN seguro para trabajadores remotos
Bloquea la infraestructura para que solo accedan usuarios/dispositivos verificados
Habilita la incorporación de BYOD (tráete tu dispositivo) mediante autoservicio sin tickets de TI
Cumple los requisitos de conformidad para el registro de accesos (SOC 2, HIPAA)
Cómo te ayuda Foxpass a implementar Zero Trust
Requisito
Compatible con Foxpass
Autenticación sin contraseña (EAP-TLS)
Acceso impulsado por identidad (EAP-TTLS)
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Incorporación de certificados BYOD (tráete tu dispositivo)
Servidor RADIUS basado en la nube
Autenticación VPN
Sincronización de directorio (Okta, Google, Entra ID)
Registros de acceso listos para auditorías
¿Listo para proteger el acceso a Wi-Fi y VPN?
Deja de compartir contraseñas y empieza a proteger tu red con autenticación basada en identidades y certificados.