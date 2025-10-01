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Foxpass
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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Protege tu red con autenticación de Wi‑Fi y VPN basada en identidad y certificados

Elimina las credenciales compartidas, controla el acceso por identidad y aplica principios de confianza cero en toda tu red de campus o empresarial, con la tecnología de Foxpass Cloud RADIUS.

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

El Desafío

Las configuraciones tradicionales de Wi-Fi y VPN dependen de contraseñas compartidas o de servidores RADIUS locales que:

  • Falta de control granular sobre quién puede conectarse

  • Expón las redes al movimiento lateral y a la suplantación de dispositivos

  • No puede admitir una autenticación BYOD (tráete tu dispositivo) fluida

  • Requiere la gestión manual de certificados o credenciales

  • Resulta difícil ampliarlos, gestionarlos y protegerlos

Para las organizaciones modernas, especialmente las que priorizan el acceso de confianza cero y el cumplimiento normativo, este modelo no da la talla.

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

La solución Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS proporciona una capa de autenticación segura y nativa de la nube para el acceso a Wi‑Fi y VPN. Es compatible con:

  • Acceso sin contraseña con EAP-TLS (basado en certificados)

  • Acceso basado en la identidad con EAP-TTLS (nombre de usuario + contraseña)

  • Integración perfecta con Google, Entra ID, Okta y OneLogin

  • Compatibilidad con clientes VPN y plataformas MDM

  • Distribución integrada de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) con marca personalizada

Tú eliges tu método de autenticación. Foxpass lo hace seguro, escalable y sencillo.


Capacidades clave

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    Autenticación RADIUS en la nube

    • RADIUS alojado con redundancia global

    • Compatibilidad con EAP-TTLS y EAP-TLS

    • RadSec (RADIUS sobre TLS) para mayor seguridad

    • No se requiere mantenimiento de servidores locales


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    Control de acceso basado en identidades

    • Asigna acceso por identidad de usuario o grupo

    • Intégrate con tu IdP actual

    • Concede o revoca dinámicamente el acceso a la red


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    Autenticación basada en certificados (licencia avanzada)

    • Emite certificados X.509 a los dispositivos (EAP-TLS)

    • Valida los certificados en cada intento de conexión

    • Aplica el inicio de sesión sin contraseña en Wi-Fi y VPN


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) (licencia avanzada)

    • Permite que los usuarios inscriban sus dispositivos de forma segura

    • Compatible con una interfaz con la marca de tu escuela o empresa

    • Ideal para educación, entornos de trabajo híbrido o acceso para invitados


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    Compatibilidad con VPN

    • Autentica los inicios de sesión de VPN con RADIUS o LDAP Bridge

    • Funciona con OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco y más

    • Aplica acceso con privilegios mínimos y registro de sesiones


Situaciones habituales

  • Autentica el acceso Wi‑Fi para el personal, los estudiantes y los invitados + simplifica la segmentación de la red

  • Proporciona acceso VPN seguro para trabajadores remotos

  • Bloquea la infraestructura para que solo accedan usuarios/dispositivos verificados

  • Habilita la incorporación de BYOD (tráete tu dispositivo) mediante autoservicio sin tickets de TI

  • Cumple los requisitos de conformidad para el registro de accesos (SOC 2, HIPAA)


Cómo te ayuda Foxpass a implementar Zero Trust

Requisito

Compatible con Foxpass

Autenticación sin contraseña (EAP-TLS)


(Licencia avanzada)

Acceso impulsado por identidad (EAP-TTLS)

RADIUS sobre TLS (RadSec)


(Licencia avanzada)

Incorporación de certificados BYOD (tráete tu dispositivo)


(Licencia avanzada)

Servidor RADIUS basado en la nube

Autenticación VPN

Sincronización de directorio (Okta, Google, Entra ID)

Registros de acceso listos para auditorías


¿Listo para proteger el acceso a Wi-Fi y VPN?

Deja de compartir contraseñas y empieza a proteger tu red con autenticación basada en identidades y certificados.

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