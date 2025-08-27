Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond
Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.
Desafíos del sector
Las organizaciones de sectores regulados se enfrentan a una presión cada vez mayor para:
Acceso remoto y local seguro a PHI, PII y registros financieros
Mantén registros de acceso detallados para auditorías de HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA o internas
Aplica acceso con privilegios mínimos para contratistas, personal clínico, analistas financieros o equipos distribuidos
Elimina las credenciales compartidas de riesgo y el acceso no gestionado por VPN/Wi‑Fi que exponen los datos sensibles al fraude o a infracciones de cumplimiento normativo
Moderniza la infraestructura de TI sin añadir carga operativa
Foxpass ofrece una solución moderna de control de acceso diseñada para entornos de TI regulados
Cómo ayuda Foxpass
Autenticación de red basada en la identidad
Aplica el acceso a Wi-Fi y VPN mediante la identidad del usuario, certificados verificados y políticas de grupo
Intégrate con tu IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)
No se comparten credenciales de Wi‑Fi ni contraseñas de VPN no gestionadas
Registro de auditoría para el cumplimiento normativoConozca más
Registra cada solicitud de autenticación RADIUS y LDAP
Mantén registros exportables con marca de tiempo para los informes de cumplimiento
Identifica intentos de acceso no autorizados o patrones inusuales
Demuestra el cumplimiento del principio de privilegios mínimos y de las políticas de incorporación y desvinculación
Diseñado para las exigencias de los sectores regulados
Aplica controles de acceso precisos para equipos de atención distribuidos, analistas financieros y agentes remotos de reclamaciones
Vincula el acceso a la red y a la VPN directamente a identidades de HRIS o IdP verificadas
Simplifica la incorporación basada en certificados con las herramientas de BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass y las integraciones de MDM
Ayuda a los auditores con informes just-in-time y visibilidad en tiempo real de la actividad de acceso
Alineado con el cumplimiento normativo y Zero Trust
Requisito
Compatible con Foxpass
Arquitectura preparada para HIPAA
Infraestructura compatible con SOC 2 Tipo II
Autenticación y registro alineados con PCI DSS
Controles de acceso listos para GLBA
Autenticación y API forzadas por TLS
Aplicación de acceso Zero Trust
Aplicación de políticas de privilegio mínimo
Exportaciones de registros listas para auditorías
Integración con proveedor de identidad
VPN + controles de acceso Wi‑Fi
Casos de uso habituales
Acceso Wi-Fi seguro para hospitales, clínicas, instituciones financieras o equipos de trabajo distribuidos
Impón el inicio de sesión en VPN basado en identidad para equipos distribuidos de reclamaciones y analistas financieros
Aplica acceso con privilegios mínimos para el personal bancario, los operadores o los agentes del centro de llamadas
Sustituye el RADIUS autoalojado heredado por una aplicación cloud-native de confianza cero
Simplifica la incorporación basada en certificados con instaladores de BYOD (tráete tu dispositivo) e integraciones con MDM
Mantén la preparación para auditorías de HIPAA, SOC 2, PCI DSS y GLBA con autenticación segura y registros de 90 días
Ready to Secure Access in a Regulated Environment?
Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.