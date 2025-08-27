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Foxpass
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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond

Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.

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Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

Desafíos del sector

Las organizaciones de sectores regulados se enfrentan a una presión cada vez mayor para:

  • Acceso remoto y local seguro a PHI, PII y registros financieros

  • Mantén registros de acceso detallados para auditorías de HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA o internas

  • Aplica acceso con privilegios mínimos para contratistas, personal clínico, analistas financieros o equipos distribuidos

  • Elimina las credenciales compartidas de riesgo y el acceso no gestionado por VPN/Wi‑Fi que exponen los datos sensibles al fraude o a infracciones de cumplimiento normativo

  • Moderniza la infraestructura de TI sin añadir carga operativa


Foxpass ofrece una solución moderna de control de acceso diseñada para entornos de TI regulados

Cómo ayuda Foxpass

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Autenticación de red basada en la identidad

    • Aplica el acceso a Wi-Fi y VPN mediante la identidad del usuario, certificados verificados y políticas de grupo

    • Intégrate con tu IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)

    • No se comparten credenciales de Wi‑Fi ni contraseñas de VPN no gestionadas


  • Update Management icon

    Registro de auditoría para el cumplimiento normativo

    • Registra cada solicitud de autenticación RADIUS y LDAP

    • Mantén registros exportables con marca de tiempo para los informes de cumplimiento

    • Identifica intentos de acceso no autorizados o patrones inusuales

    • Demuestra el cumplimiento del principio de privilegios mínimos y de las políticas de incorporación y desvinculación


    Conozca más
  • Architecture and Design blueprints icon

    Diseñado para las exigencias de los sectores regulados

    • Aplica controles de acceso precisos para equipos de atención distribuidos, analistas financieros y agentes remotos de reclamaciones

    • Vincula el acceso a la red y a la VPN directamente a identidades de HRIS o IdP verificadas

    • Simplifica la incorporación basada en certificados con las herramientas de BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass y las integraciones de MDM

    • Ayuda a los auditores con informes just-in-time y visibilidad en tiempo real de la actividad de acceso


Alineado con el cumplimiento normativo y Zero Trust

Requisito

Compatible con Foxpass

Arquitectura preparada para HIPAA

Infraestructura compatible con SOC 2 Tipo II

Autenticación y registro alineados con PCI DSS

Controles de acceso listos para GLBA

Autenticación y API forzadas por TLS

Aplicación de acceso Zero Trust

Aplicación de políticas de privilegio mínimo

Exportaciones de registros listas para auditorías

Integración con proveedor de identidad

VPN + controles de acceso Wi‑Fi


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

Casos de uso habituales

  • Acceso Wi-Fi seguro para hospitales, clínicas, instituciones financieras o equipos de trabajo distribuidos

  • Impón el inicio de sesión en VPN basado en identidad para equipos distribuidos de reclamaciones y analistas financieros

  • Aplica acceso con privilegios mínimos para el personal bancario, los operadores o los agentes del centro de llamadas

  • Sustituye el RADIUS autoalojado heredado por una aplicación cloud-native de confianza cero

  • Simplifica la incorporación basada en certificados con instaladores de BYOD (tráete tu dispositivo) e integraciones con MDM

  • Mantén la preparación para auditorías de HIPAA, SOC 2, PCI DSS y GLBA con autenticación segura y registros de 90 días


Ready to Secure Access in a Regulated Environment?

Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.

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