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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

Automatiza, integra y amplía Foxpass con una API REST con todas las funciones

Gestiona usuarios, grupos, claves SSH, políticas de acceso y datos de auditoría con confianza mediante una API fácil de usar para desarrolladores creada para la automatización segura de infraestructuras.

ContáctenosVer la documentación de la API
A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

¿Por qué usar la API de Foxpass?

La gestión manual de directorios o claves no escala y además introduce riesgos. La API de Foxpass permite a tu equipo:

  • Automatiza el aprovisionamiento de usuarios y grupos

  • Sincroniza claves SSH mediante programación

  • Gestiona los permisos de acceso como código

  • Intégrate con plataformas internas y canales de DevOps

  • Activa el desaprovisionamiento o la revocación de credenciales mediante herramientas de CI/CD

Si quieres gestionar la infraestructura a gran escala, esta API es tu base para la automatización de IAM y la aplicación de zero-trust.

Capacidades principales

  • Secure remote access management icon

    Gestión de usuarios

    • Crear, actualizar o eliminar usuarios

    • Configura los roles de usuario y los atributos de acceso LDAP

    • Desactiva o vuelve a activar cuentas mediante programación


  • User groups icon

    Gestión de grupos

    • Crea grupos y asigna usuarios

    • Aplica políticas de acceso mediante permisos basados en grupos

    • Controla la pertenencia a grupos LDAP de forma dinámica


  • SSO and SAML integration key icon

    Gestión de claves SSH (con complemento de ingeniería)

    • Sube claves SSH a las cuentas de usuario

    • Rota claves mediante script o acción de CI/CD

    • Aplica control de claves de una sola fuente en todos los servidores


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Control de atributos POSIX (con complemento de ingeniería)

    • Define el UID, GID, shell y directorio de inicio para los usuarios de ingeniería

    • Intégrate con los sistemas de inicio de sesión de Linux/macOS


  • Update Management icon

    Registros de auditoría y datos de autenticación

    • Recupera los registros de acceso de LDAP y RADIUS

    • Exporta los registros a una herramienta de SIEM o monitorización

    • Revisa el historial de acceso para el cumplimiento normativo


Integraciones populares

  • Portales de administración internos personalizados
  • Infraestructura como código (p. ej., Terraform, Ansible)
  • pipelines de CI/CD (p. ej., flujos de trabajo de desaprovisionamiento)
  • Herramientas de MDM o gestión de endpoints
  • Automatizaciones de respuesta ante incidentes

Arquitectura de API

  • Endpoints RESTful con estructuras JSON predecibles

  • Autenticación basada en tokens con acceso de alcance limitado

  • Límites de velocidad para el rendimiento y la seguridad

  • Totalmente documentado en el Foxpass Developer Portal


Algunos ejemplos de endpoints incluyen:

  • GET /api/users/ – Listar usuarios

  • POST /api/groups/ – Crear grupo

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – Actualizar clave SSH

  • GET /api/logs/ – Recupera los registros de auditoría


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

Seguridad desde el diseño

  • Cifrado TLS para todo el tráfico de la API

  • Permisos de token de API basados en roles

  • Registros y pistas de auditoría de la actividad de la API

  • Compatible con casos de uso alineados con SOC 2 y HIPAA


Recursos

Referencia completa de la API
Guías de inicio rápido e integración

¿Listo para automatizar tu control de acceso?

La API de Foxpass da a tu equipo el control y la flexibilidad para tratar IAM como infraestructura: segura, escalable y basada en código.

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