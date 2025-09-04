Automatiza, integra y amplía Foxpass con una API REST con todas las funciones
Gestiona usuarios, grupos, claves SSH, políticas de acceso y datos de auditoría con confianza mediante una API fácil de usar para desarrolladores creada para la automatización segura de infraestructuras.
¿Por qué usar la API de Foxpass?
La gestión manual de directorios o claves no escala y además introduce riesgos. La API de Foxpass permite a tu equipo:
Automatiza el aprovisionamiento de usuarios y grupos
Sincroniza claves SSH mediante programación
Gestiona los permisos de acceso como código
Intégrate con plataformas internas y canales de DevOps
Activa el desaprovisionamiento o la revocación de credenciales mediante herramientas de CI/CD
Si quieres gestionar la infraestructura a gran escala, esta API es tu base para la automatización de IAM y la aplicación de zero-trust.
Capacidades principales
Gestión de usuarios
Crear, actualizar o eliminar usuarios
Configura los roles de usuario y los atributos de acceso LDAP
Desactiva o vuelve a activar cuentas mediante programación
Gestión de grupos
Crea grupos y asigna usuarios
Aplica políticas de acceso mediante permisos basados en grupos
Controla la pertenencia a grupos LDAP de forma dinámica
Gestión de claves SSH (con complemento de ingeniería)
Sube claves SSH a las cuentas de usuario
Rota claves mediante script o acción de CI/CD
Aplica control de claves de una sola fuente en todos los servidores
Control de atributos POSIX (con complemento de ingeniería)
Define el UID, GID, shell y directorio de inicio para los usuarios de ingeniería
Intégrate con los sistemas de inicio de sesión de Linux/macOS
Registros de auditoría y datos de autenticación
Recupera los registros de acceso de LDAP y RADIUS
Exporta los registros a una herramienta de SIEM o monitorización
Revisa el historial de acceso para el cumplimiento normativo
Integraciones populares
- Portales de administración internos personalizados
- Infraestructura como código (p. ej., Terraform, Ansible)
- pipelines de CI/CD (p. ej., flujos de trabajo de desaprovisionamiento)
- Herramientas de MDM o gestión de endpoints
- Automatizaciones de respuesta ante incidentes
Arquitectura de API
Endpoints RESTful con estructuras JSON predecibles
Autenticación basada en tokens con acceso de alcance limitado
Límites de velocidad para el rendimiento y la seguridad
Totalmente documentado en el Foxpass Developer Portal
Algunos ejemplos de endpoints incluyen:
GET /api/users/ – Listar usuarios
POST /api/groups/ – Crear grupo
PUT /api/public-keys/{id}/ – Actualizar clave SSH
GET /api/logs/ – Recupera los registros de auditoría
Seguridad desde el diseño
Cifrado TLS para todo el tráfico de la API
Permisos de token de API basados en roles
Registros y pistas de auditoría de la actividad de la API
Compatible con casos de uso alineados con SOC 2 y HIPAA
¿Listo para automatizar tu control de acceso?
La API de Foxpass da a tu equipo el control y la flexibilidad para tratar IAM como infraestructura: segura, escalable y basada en código.