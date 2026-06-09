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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.

¿Qué es la autenticación Wi‑Fi® IEEE 802.1X?

Foxpass Team
Se lee en 4 minutos
Actualizado
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IEEE 802.1X es el protocolo estándar de autenticación extensible (EAP) mediante el cual se transmite la autenticación Wi‑Fi®.

Con EAP, transfieres información a través de infraestructuras Ethernet sin usar el protocolo Point-to-Point Protocol (PPP).

802.1X se compone de tres partes principales: el solicitante, el autenticador y el servidor de autenticación. Con 802.1X, la fase de inicio implica al supplicant (también conocido como la máquina cliente o el dispositivo que desea conectarse a la red inalámbrica), que envía datos EAP encapsulados en tramas EAPOL (EAP over LAN) al authenticator (también conocido como el punto de acceso inalámbrico, el router o el switch).

Básicamente, los mensajes se transmiten entre el servidor de autenticación y el dispositivo del solicitante a través del autenticador, pero el autenticador no puede ver lo que está retransmitiendo porque el mensaje está cifrado. Se validan varios datos pertinentes para que el servidor de autenticación apruebe las solicitudes antes de autorizar el acceso al servidor de red del router Wi-Fi®.

En algunas situaciones, el software ubicado en la máquina que intenta autenticarse en la red Wi-Fi® mediante RADIUS es el dispositivo solicitante en cuestión.

Este diagrama muestra cómo funciona 802.1X:

A diagram showing how IEEE 802.1X works.

Aunque usar WEP desactualizado puede provocar muchos problemas o riesgos de seguridad, como que la larga vigencia de las contraseñas las haga inseguras, 802.1x mitiga muchas de estas preocupaciones.

Autenticación Wi‑Fi® con Foxpass RADIUS

Foxpass permite inicios de sesión por usuario en lugar de usar una contraseña compartida. Esto mejora la seguridad y evita accesos no deseados a los datos importantes de tu empresa, lo que garantiza que tus dispositivos, cuentas e información se mantengan seguros.

Como resultado, los empleados pueden iniciar sesión en el Wi-Fi® de su empresa con facilidad. Al mismo tiempo, Foxpass resuelve el viejo problema de las contraseñas genéricas, sobreutilizadas y compartidas que pueden permitir que cualquier transeúnte al azar acceda ilegalmente a tu infraestructura. Las contraseñas inseguras hacen que las empresas sean vulnerables a ataques graves de los que a menudo no pueden recuperarse, pero usar Foxpass para autenticar y conectarse elimina ese riesgo.

Además, usar la autenticación WiFi RADIUS con Foxpass permite a los responsables de TI delegar sin complicaciones con una conexión a internet y acceso al panel de control de Foxpass.

En resumen: Foxpass ofrece autenticación Wi-Fi® segura y fiable con WPA2 Enterprise, 802.1x y RADIUS con solo hacer clic en un botón.

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