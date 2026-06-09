Por qué RADIUS sigue siendo importante
RADIUS ha sido una piedra angular del acceso seguro a la red durante más de dos décadas. Autentica discretamente a los usuarios que se conectan a redes Wi‑Fi, VPN y redes cableadas en empresas, universidades y centros de datos de todo el mundo.
Pero la forma en que nos conectamos ha cambiado. Ahora las redes abarcan oficinas, entornos en la nube y usuarios en movilidad. Las solicitudes de autenticación suelen circular por rutas no confiables —a veces incluso por enlaces públicos de internet—, donde el RADIUS tradicional, diseñado para entornos de red más simples y cerrados, empieza a mostrar su antigüedad.
Para mantenerse al día, las organizaciones necesitan el mismo marco RADIUS probado, pero con una seguridad del transporte más sólida. Eso es exactamente lo que ofrece RadSec, o RADIUS over TLS.
¿Qué es RadSec?
RadSec es una evolución de RADIUS que envía datos de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) a través de conexiones TLS cifradas en lugar de UDP sin cifrar.
Cuando un cliente RADIUS, como un controlador inalámbrico o una puerta de enlace VPN, se comunica con un servidor RADIUS a través de RadSec, ambas partes establecen un túnel TLS autenticado mutuamente. Dentro de ese túnel, cada paquete RADIUS se cifra y se verifica su integridad.
Este sencillo cambio en el transporte tiene grandes beneficios:
Las credenciales y las políticas siguen siendo privadas.
Los paquetes no se pueden alterar ni falsificar.
Las conexiones son fiables y rastreables mediante TCP.
RadSec también cumple los requisitos de seguridad e interoperabilidad de los marcos modernos de itinerancia, como eduroam y el Wi‑Fi empresarial multisitio, donde las solicitudes de autenticación pueden atravesar varios dominios o dominios no confiables.
Por qué RadSec importa ahora
El RADIUS tradicional sobre UDP es rápido y ligero, pero carece de cifrado, integridad de paquetes y fiabilidad. Depende del hash MD5, un estándar que se considera obsoleto desde hace años. En los entornos distribuidos y de confianza cero de hoy, eso ya no es suficiente.
RadSec aborda estas debilidades al combinar la fiabilidad de TCP con el cifrado y la autenticación mutua de TLS. El resultado es una base moderna basada en estándares para un acceso seguro y federado a la red, que mantiene los datos de autenticación privados, validados y verificables de extremo a extremo.
RadSec es especialmente importante para:
Entornos híbridos y de múltiples sedes donde las solicitudes RADIUS viajan entre centros de datos o regiones de nube.
Redes de educación e investigación que dependen de marcos de identidad itinerante como eduroam.
Organizaciones que implementan una arquitectura de confianza cero, donde cada conexión debe autenticarse y cifrarse.
El reto: la complejidad de hacerlo tú mismo
A pesar de sus ventajas, implementar RadSec manualmente puede resultar desalentador. Requiere:
Gestionar y rotar certificados en todos los clientes y servidores RADIUS.
Configurar y mantener túneles TLS entre sitios.
Gestión de configuraciones de firewall y puertos para la comunicación basada en TCP.
Para muchos equipos de DevOps y TI, la complejidad de crear y mantener una infraestructura RadSec se convierte en una barrera, incluso cuando reconocen la necesidad de seguridad.
Cómo el RADIUS entregado desde la nube lo simplifica
Los servicios RADIUS modernos basados en la nube resuelven este problema al proporcionar autenticación habilitada para RadSec desde el primer momento. En lugar de configurar manualmente túneles y cadenas de certificados, los equipos conectan sus puntos de acceso, VPN o controladores a un endpoint RADIUS gestionado que ya admite transporte TLS cifrado.
Foxpass Cloud RADIUS, por ejemplo, reúne:
RadSec (RADIUS sobre TLS) para un transporte seguro.
Autenticación basada en certificados (EAP-TLS) para eliminar las contraseñas.
Control de acceso basado en la identidad vinculado a Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta y otros proveedores.
Aplicación granular de VLAN y políticas para la segmentación de red de privilegio mínimo.
Gestión integrada del ciclo de vida de los certificados a través de MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy) o del instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass.
Auditoría y registro detallados para respaldar el cumplimiento de SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001.
En resumen, las ventajas de RadSec ya vienen incorporadas, sin la carga operativa de mantener servidores o túneles por tu cuenta.
Por qué es importante para las redes Zero Trust
Las arquitecturas de confianza cero dependen de tres fundamentos
Verificación de identidad sólida para cada conexión.
Transporte cifrado para todo el tráfico de autenticación.
Autorización granular basada en el contexto y el privilegio mínimo.
RadSec es compatible con los tres. Combinado con acceso basado en identidad y certificados, garantiza que cada sesión de Wi‑Fi o VPN esté autenticada, autorizada y cifrada antes de que cualquier dispositivo toque la red.
Conclusión
RadSec representa la evolución natural de RADIUS para un mundo distribuido y de confianza cero. Conserva lo que funciona — AAA estandarizado — y sustituye las suposiciones obsoletas sobre los límites de la red.
Si todavía utilizas RADIUS heredado sobre UDP, adoptar un servicio RADIUS alojado en la nube con RadSec integrado es la forma más sencilla de llevar tu capa de autenticación a los estándares de seguridad modernos.
Foxpass Cloud RADIUS ofrece esa capacidad de forma automática, para que puedas habilitar el acceso a la red basado en la identidad y protegido con TLS en minutos en lugar de meses.
Comienza tu prueba gratuita de 30 días de Foxpass Cloud RADIUS y descubre cómo el acceso seguro basado en identidad y certificados puede simplificar tu camino hacia zero trust.