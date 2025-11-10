Conecta tu identidad en la nube con sistemas respaldados por Active Directory
Usa Foxpass LDAP Bridge para conectar tu proveedor de identidad moderno (como Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin) con aplicaciones heredadas, VPN y servidores que aún dependen de Active Directory y la autenticación LDAP, sin exponer ni ampliar AD.
El reto: conectar sistemas heredados e identidades modernas
A medida que las organizaciones se modernizan con proveedores de identidad en la nube como Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin, muchos sistemas internos o heredados siguen dependiendo de LDAP para la autenticación. Mantener Active Directory local solo para esos pocos sistemas genera cuentas duplicadas, problemas de sincronización y una complejidad de infraestructura innecesaria.
Necesitas una forma segura de permitir que los usuarios inicien sesión con sus credenciales de IdP en la nube, mientras los sistemas heredados siguen autenticándose mediante LDAP con Active Directory, sin que los usuarios ni TI tengan que tocar AD directamente.
La solución Foxpass: un proxy LDAP seguro entre el IdP y AD
Foxpass LDAP Bridge conecta de forma segura tus identidades de IdP en la nube con tus sistemas existentes respaldados por AD, lo que permite a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales modernas en la nube mientras las aplicaciones heredadas siguen usando autenticación basada en LDAP.
Foxpass actúa como un proxy LDAP alojado, validando cada solicitud de autenticación con tu IdP y devolviendo respuestas compatibles con AD al sistema heredado, todo ello sin mantener ni exponer controladores de dominio.
Foxpass asigna los usuarios y grupos de tu IdP a atributos y políticas de LDAP, lo que permite una autenticación fluida con las credenciales de tu IdP en la nube, sin necesidad de contraseñas duplicadas ni sincronizaciones manuales.
Úsalo para:
Autentica VPN, dispositivos NAS y aplicaciones heredadas que solo admiten LDAP.
Mantén la seguridad y el cumplimiento normativo con registro centralizado y acceso con privilegios mínimos.
Acelera tu migración para dejar atrás AD local.
Cómo Foxpass LDAP Bridge conecta tu IdP con sistemas AD
Los usuarios se autentican con el IdP en la nube de tu organización (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin).
Foxpass verifica y asigna la identidad del usuario a atributos y políticas de LDAP.
Los sistemas heredados se conectan a Foxpass LDAP Bridge mediante TLS para las vinculaciones LDAP.
Las solicitudes de autenticación se procesan y registran; no se requieren credenciales directas de AD.
Ventajas clave de usar Foxpass LDAP Bridge
Simplifica la identidad híbrida: conecta inicios de sesión basados en IdP con sistemas AD sin cambios de esquema.
Unifica las credenciales: los usuarios se autentican a través del IdP de tu organización, no de AD.
Protege tu red: sin exposición directa de controladores de dominio ni puertos LDAP.
Acelera la migración: mantén los sistemas heredados funcionales durante tu transición a una identidad en la nube completa.
Mejora el cumplimiento: visibilidad centralizada y auditoría de acceso.
Siguiente paso: avanza hacia un LDAP totalmente en la nube
Cuando estés listo para retirar por completo Active Directory, Foxpass Cloud LDAP ofrece un directorio completo alojado en la nube y sincronizado con tu IdP, que sustituye por completo a AD para la autenticación mientras mantiene la compatibilidad con LDAP.
Si mantienes tu propio servidor LDAP o AD, probablemente estés haciendo que tu personal de TI pierda muchísimo tiempo.
Ken K., Verified Foxpass User
Integración sencilla con tu IDP (Okta/Google), proporciona una interfaz LDAP sin un AD local ni servidores. El equipo es excelente y está dispuesto a implementar las funciones que recomendamos.
Isaac O., Director of Technology
¿Listo para cerrar la brecha?
Foxpass Cloud LDAP permite a tu organización unificar la autenticación en sistemas en la nube y on-prem, sin infraestructura que alojar, sin contraseñas duplicadas y sin interrupciones.