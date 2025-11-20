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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

Directorio LDAP alojado en la nube creado para ofrecer simplicidad, seguridad y escalabilidad

Gestiona usuarios, grupos y permisos desde un directorio seguro en la nube. Foxpass LDAP facilita dar soporte a sistemas heredados, VPN y acceso a servidores sin tener que gestionar tu propia infraestructura LDAP.

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¿Qué es Foxpass Cloud LDAP?

Foxpass Cloud LDAP es un servicio de directorio alojado que centraliza la autenticación de usuarios y la gestión de accesos en todo tu entorno. Funciona sin problemas con tu proveedor de identidad y te ofrece una forma segura y flexible de gestionar el acceso de los usuarios a:

  • Servicios VPN

  • Aplicaciones heredadas que requieren enlace LDAP

  • sistemas macOS, Linux y UNIX (mediante licencia de ingeniería)

  • Herramientas internas que dependen de directorios compatibles con POSIX

A diferencia de las configuraciones LDAP tradicionales, Foxpass ofrece:

  • Infraestructura alojada en la nube sin mantenimiento

  • Una consola web y una API sólida para gestionar usuarios y grupos

  • Compatibilidad opcional con POSIX para Linux, macOS y acceso SSH (complemento de licencia de Engineering)

Foxpass Cloud LDAP está incluido en todas las licencias base de Foxpass, junto con Cloud RADIUS.

Ventajas clave

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    Simplifica el control de acceso de TI

    Gestiona usuarios, grupos y permisos de acceso a través de la consola o la API de Foxpass. Asigna roles, sincroniza identidades y controla el acceso a apps y servicios sin editar archivos LDIF ni mantener esquemas LDAP.

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    Puente LDAP para VPN y compatibilidad con sistemas heredados

    ¿Necesitas conectar VPN o aplicaciones que dependen de LDAP? Foxpass Cloud LDAP sirve de puente entre tus sistemas de identidad modernos (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) y cualquier software que aún use LDAP.

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    Compatibilidad con POSIX y acceso SSH

    Con el complemento Engineering License, desbloquea los atributos de usuario y grupo POSIX para usarlos con sistemas macOS, Linux y UNIX. Combínalo con Foxpass SSH Key Management para aplicar de forma centralizada un acceso de inicio de sesión seguro en todos tus entornos.

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    Autenticación segura y auditable

    Se registra cada solicitud de autenticación. Usa los registros de auditoría integrados para respaldar el cumplimiento, rastrear la actividad de los usuarios y mantener la postura de seguridad de la infraestructura.

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    Sincronización automatizada de directorios

    Sincroniza usuarios y grupos desde tu IdP en la nube (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) y refléjalos automáticamente en tu estructura LDAP.

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    Control mediante consola o API

    Tanto si prefieres una interfaz gráfica como la automatización, Foxpass te ofrece ambas opciones. Usa la consola web para hacer ediciones rápidas, o aprovecha la API para aprovisionar usuarios, rotar credenciales o sincronizar datos en toda tu infraestructura.

Casos de Uso

  • Autentica a los usuarios remotos para el acceso a VPN

  • Conecta aplicaciones heredadas que admiten LDAP bind

  • Gestiona las herramientas internas usando búsqueda LDAP basada en grupos

  • Proporciona datos de usuario compatibles con POSIX a los servidores Linux/macOS

  • Úsalo como un servicio de directorio ligero para equipos pequeños o híbridos

  • Sustituye los frágiles servidores LDAP locales por una alternativa segura y nativa de la nube

  • Reemplaza las cuentas locales y la proliferación no gestionada de contraseñas

  • Vincula tu programación de guardias a los permisos mediante APIs para reforzar la seguridad


LDAP vs RADIUS: ¿cuándo usar cada uno?

Foxpass incluye tanto Cloud LDAP como Cloud RADIUS para que no tengas que elegir. Usa lo que mejor se adapte a cada sistema y gestiónalo todo desde un solo lugar.

Caso de uso

Usa LDAP

Usa RADIUS

Inicio de sesión del sistema (Linux/macOS)

Compatibilidad con VPN (OpenVPN, clientes heredados)

Wi-Fi segura (802.1X, WPA2-Enterprise)

Autorización de clave Sudo / SSH

*

Autenticación de aplicaciones heredadas

* Funciones de claves POSIX y SSH disponibles con el Engineering Add-On

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

Ideal para equipos de TI e ingeniería que quieren:

  • LDAP sin la sobrecarga ni el mantenimiento

  • Control nativo de la nube de los flujos de trabajo de autenticación heredados

  • Acceso SSH y sudo vinculados a la identidad central

  • Aprovisionamiento automatizado de usuarios mediante sincronización de directorios

  • Herramientas de nivel de ingeniería con una interfaz intuitiva


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

Descripción técnica

  • Directorio alojado y seguro compatible con LDAPv3

  • Sincroniza usuarios desde Google Workspace, Azure Entra ID, Okta o OneLogin

  • Admite cifrado TLS, enlace anónimo o autenticado y acceso basado en grupos

  • Compatible con OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense y más

  • Funciona con Linux y macOS mediante integración con PAM + NSS

  • API totalmente documentada para el aprovisionamiento de usuarios y la automatización


Incluido con todos los planes de Foxpass

Foxpass Cloud LDAP está incluido en tu licencia base de Foxpass, junto con Cloud RADIUS, la sincronización de directorios y la gestión de consola/API. Las capacidades avanzadas de ingeniería (POSIX, integración de claves SSH) están disponibles a través del complemento de licencia de ingeniería.

"Recomiendo de todo corazón Foxpass. Si estás manteniendo tu propio servidor LDAP o AD, probablemente estás desperdiciando mucho tiempo de tu equipo de TI."

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass es sólido. Es nuestro directorio de usuarios principal. El soporte al cliente y la documentación son fantásticos. Foxpass respalda nuestros Gitlab, Jenkins, ssh y AWS VPNs."

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Lo siento, no proporcionaste suficiente contexto sobre "Nic G." para poder ayudarte. ¿Podrías darme más información para que pueda asistirte mejor?

Con la confianza de líderes de la industria

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

¿Listo para modernizar tu infraestructura LDAP?

Protege y simplifica la autenticación de usuarios en todos tus sistemas sin alojar tu propio directorio.

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