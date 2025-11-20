Directorio LDAP alojado en la nube creado para ofrecer simplicidad, seguridad y escalabilidad
Gestiona usuarios, grupos y permisos desde un directorio seguro en la nube. Foxpass LDAP facilita dar soporte a sistemas heredados, VPN y acceso a servidores sin tener que gestionar tu propia infraestructura LDAP.
¿Qué es Foxpass Cloud LDAP?
Foxpass Cloud LDAP es un servicio de directorio alojado que centraliza la autenticación de usuarios y la gestión de accesos en todo tu entorno. Funciona sin problemas con tu proveedor de identidad y te ofrece una forma segura y flexible de gestionar el acceso de los usuarios a:
Servicios VPN
Aplicaciones heredadas que requieren enlace LDAP
sistemas macOS, Linux y UNIX (mediante licencia de ingeniería)
Herramientas internas que dependen de directorios compatibles con POSIX
A diferencia de las configuraciones LDAP tradicionales, Foxpass ofrece:
Infraestructura alojada en la nube sin mantenimiento
Una consola web y una API sólida para gestionar usuarios y grupos
Compatibilidad opcional con POSIX para Linux, macOS y acceso SSH (complemento de licencia de Engineering)
Foxpass Cloud LDAP está incluido en todas las licencias base de Foxpass, junto con Cloud RADIUS.
Ventajas clave
Simplifica el control de acceso de TI
Gestiona usuarios, grupos y permisos de acceso a través de la consola o la API de Foxpass. Asigna roles, sincroniza identidades y controla el acceso a apps y servicios sin editar archivos LDIF ni mantener esquemas LDAP.
Puente LDAP para VPN y compatibilidad con sistemas heredados
¿Necesitas conectar VPN o aplicaciones que dependen de LDAP? Foxpass Cloud LDAP sirve de puente entre tus sistemas de identidad modernos (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) y cualquier software que aún use LDAP.
Compatibilidad con POSIX y acceso SSH
Con el complemento Engineering License, desbloquea los atributos de usuario y grupo POSIX para usarlos con sistemas macOS, Linux y UNIX. Combínalo con Foxpass SSH Key Management para aplicar de forma centralizada un acceso de inicio de sesión seguro en todos tus entornos.
Autenticación segura y auditable
Se registra cada solicitud de autenticación. Usa los registros de auditoría integrados para respaldar el cumplimiento, rastrear la actividad de los usuarios y mantener la postura de seguridad de la infraestructura.
Sincronización automatizada de directorios
Sincroniza usuarios y grupos desde tu IdP en la nube (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) y refléjalos automáticamente en tu estructura LDAP.
Control mediante consola o API
Tanto si prefieres una interfaz gráfica como la automatización, Foxpass te ofrece ambas opciones. Usa la consola web para hacer ediciones rápidas, o aprovecha la API para aprovisionar usuarios, rotar credenciales o sincronizar datos en toda tu infraestructura.
Casos de Uso
Autentica a los usuarios remotos para el acceso a VPN
Conecta aplicaciones heredadas que admiten LDAP bind
Gestiona las herramientas internas usando búsqueda LDAP basada en grupos
Proporciona datos de usuario compatibles con POSIX a los servidores Linux/macOS
Úsalo como un servicio de directorio ligero para equipos pequeños o híbridos
Sustituye los frágiles servidores LDAP locales por una alternativa segura y nativa de la nube
Reemplaza las cuentas locales y la proliferación no gestionada de contraseñas
Vincula tu programación de guardias a los permisos mediante APIs para reforzar la seguridad
LDAP vs RADIUS: ¿cuándo usar cada uno?
Foxpass incluye tanto Cloud LDAP como Cloud RADIUS para que no tengas que elegir. Usa lo que mejor se adapte a cada sistema y gestiónalo todo desde un solo lugar.
Caso de uso
Usa LDAP
Usa RADIUS
Inicio de sesión del sistema (Linux/macOS)
Compatibilidad con VPN (OpenVPN, clientes heredados)
Wi-Fi segura (802.1X, WPA2-Enterprise)
Autorización de clave Sudo / SSH
*
Autenticación de aplicaciones heredadas
* Funciones de claves POSIX y SSH disponibles con el Engineering Add-On
Ideal para equipos de TI e ingeniería que quieren:
LDAP sin la sobrecarga ni el mantenimiento
Control nativo de la nube de los flujos de trabajo de autenticación heredados
Acceso SSH y sudo vinculados a la identidad central
Aprovisionamiento automatizado de usuarios mediante sincronización de directorios
Herramientas de nivel de ingeniería con una interfaz intuitiva
Descripción técnica
Directorio alojado y seguro compatible con LDAPv3
Sincroniza usuarios desde Google Workspace, Azure Entra ID, Okta o OneLogin
Admite cifrado TLS, enlace anónimo o autenticado y acceso basado en grupos
Compatible con OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense y más
Funciona con Linux y macOS mediante integración con PAM + NSS
API totalmente documentada para el aprovisionamiento de usuarios y la automatización
Incluido con todos los planes de Foxpass
Foxpass Cloud LDAP está incluido en tu licencia base de Foxpass, junto con Cloud RADIUS, la sincronización de directorios y la gestión de consola/API. Las capacidades avanzadas de ingeniería (POSIX, integración de claves SSH) están disponibles a través del complemento de licencia de ingeniería.
"Recomiendo de todo corazón Foxpass. Si estás manteniendo tu propio servidor LDAP o AD, probablemente estás desperdiciando mucho tiempo de tu equipo de TI."
Ken K.
"Foxpass es sólido. Es nuestro directorio de usuarios principal. El soporte al cliente y la documentación son fantásticos. Foxpass respalda nuestros Gitlab, Jenkins, ssh y AWS VPNs."
Lo siento, no proporcionaste suficiente contexto sobre "Nic G." para poder ayudarte. ¿Podrías darme más información para que pueda asistirte mejor?
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