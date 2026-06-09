El Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), como su nombre indica, emite certificados a dispositivos de red estándar de la forma más sencilla posible. Por lo general, distribuir certificados a los dispositivos gestionados requiere varios pasos, como integrar una infraestructura de clave pública (PKI), establecer puertas de enlace, configurar políticas, inscribir certificados, autorizar dispositivos, etc.
Sin embargo, con el endpoint SCEP de Foxpass, puedes reducir las complicaciones y hacer que la inscripción de certificados sea pan comido.
¿Qué es exactamente SCEP?
Normalmente, emitir certificados PKI requiere intercambiar información con una autoridad de certificación (CA) de confianza. La CA garantiza que la identidad y el nombre de dominio del certificado PKI estén legítimamente vinculados al dispositivo de red que solicita información. Pero con SCEP, puedes comunicarte con la PKI sin esfuerzo usando un secreto compartido y una URL.
SCEP es un protocolo consolidado y viable que permite a los administradores de TI configurar y ejecutar la emisión de certificados de forma sencilla.
¿Cuáles son los componentes implicados en SCEP?
URL de la API de SCEP Gateway
Una URL de API de puerta de enlace indica a un dispositivo de red cómo comunicarse con la API.
Secreto compartido de SCEP
El secreto compartido de SCEP consiste en una contraseña sensible a mayúsculas y minúsculas intercambiada entre el servidor SCEP y la autoridad de certificación (CA).
�¿Cómo funciona el proceso de inscripción SCEP?
Los principales pasos del proceso de inscripción SCEP son:
Añade una URL de SCEP.
Añade el secreto compartido de SCEP.
Añade el certificado de firma SCEP.
Crea y distribuye archivos de configuración a tus nodos de red.
Los nodos de red usan archivos de configuración para inscribir certificados automáticamente.
Los archivos de configuración pueden contener perfiles que incluyen parámetros como el período de validez del certificado, el nombre de la configuración de SCEP, el tamaño de la clave, el número de intentos fallidos permitidos y el intervalo entre reintentos
permitido, etc.
También puedes especificar qué dispositivos pueden recibir los certificados.
La inscripción se completa correctamente una vez finalizada la autenticación. Se emite un certificado firmado al nodo de red después de la autenticación.
Puedes consultar el proceso de configuración de SCEP de Foxpass para ver el proceso detallado de uso del protocolo SCEP para la emisión de certificados en servidores RADIUS.
¿Cuáles son los casos de uso de SCEP?
SCEP puede simplificar el proceso de emisión de certificados para varios sistemas de red. Los casos de uso de SCEP se enumeran a continuación:
Los sistemas de gestión de dispositivos móviles (MDM) usan SCEP para emitir certificados PKI a un gran número de dispositivos móviles y smartphones de su red. Emitir un certificado para cada dispositivo móvil o smartphone con el proceso normal de certificación PKI puede llevar mucho tiempo. SCEP ofrece una alternativa viable que reduce la carga de trabajo de los administradores de red.
Los sistemas basados en routers utilizan SCEP para emitir certificados al creciente número de dispositivos que se conectan a ellos.
Los equilibradores de carga, los hubs Wi‑Fi®, los dispositivos VPN y los firewalls emiten certificados a través de SCEP a los nodos de red conectados a la red más amplia.
SCEP también usa autenticación RADIUS para emitir un certificado de confianza a todos los dispositivos que se comunican con los servidores RADIUS.
¿Cuáles son los beneficios de usar SCEP?
Las PKI ofrecen los mecanismos de autenticación más sólidos para la identificación digital. Sin embargo, el proceso puede volverse complejo cuando aumenta la escala de los dispositivos de red y de la red a la que están conectados. En esta situación, configurar y gestionar manualmente los certificados PKI se convierte en una tarea que lleva mucho tiempo, lo que no solo reduce la productividad, sino que también es propensa a errores que requieren correcciones constantes.
Emitir, implementar y configurar el certificado en un dispositivo puede llevarte fácilmente horas. Sin embargo, si se cometen errores manuales, toda la red puede quedar expuesta a futuros ataques. Las empresas también tienden a olvidar la fecha de vencimiento del certificado. Esto provoca tiempo de inactividad del sistema debido al retraso en la emisión de certificados y en permitir que los dispositivos de red vuelvan a conectarse a la red.
Por ello, el proceso manual de emisión de certificados no solo es engorroso, sino que también puede tener implicaciones relacionadas con la seguridad. SCEP ofrece los siguientes beneficios a las organizaciones:
Emisión de certificados sin complicaciones.
Emisión y configuración correctas de certificados en muchos dispositivos.
Proceso automatizado de emisión de certificados que requiere poca o ninguna intervención manual.
Un protocolo que ahorra tiempo, reduce los costes operativos y mejora indirectamente la productividad al permitir que los administradores de TI se centren en otras tareas.
SCEP es compatible con la mayoría de los sistemas operativos de dispositivos y servidores, como Microsoft Windows, Apple iOS, macOS, Linux y sistemas de directorio como Active Directory, lo que lo convierte en una solución versátil para todas tus necesidades de gestión de redes.
SCEP: ¿Cómo puede ayudar Foxpass?
Puedes disfrutar de todas las ventajas de SCEP a través de los endpoints SCEP de Foxpass en tus dispositivos Apple o Windows.
El endpoint SCEP de Foxpass te permite realizar operaciones relacionadas con la PKI sin esfuerzo. Para ponértelo fácil, emitimos certificados con un periodo de validez de 5 años, en lugar de la molestia de renovarlos cada año. Si tienes la infraestructura de servidor RADIUS de Foxpass, puedes usar SCEP con ella. RADIUS y SCEP juntos te protegen de los ataques, ya que te permiten rechazar intentos de autorización no deseados a tu red.
También puedes ver los certificados emitidos por su información de serie, emisión, estado y fecha de caducidad desde la consola de Foxpass. Y si crees que se están llevando a cabo actividades innecesarias mientras el certificado del nodo de red está vigente, puedes revocar el certificado fácilmente.
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