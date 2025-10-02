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Foxpass
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Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

Aplica la segmentación de red dinámica basada en la identidad a escala

Usa Foxpass para asignar automáticamente usuarios y dispositivos a las VLAN o redes adecuadas según la identidad, el rol y la pertenencia a grupos.

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Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

El problema

La segmentación estática de red mediante listas de direcciones MAC, SSID o VLAN asignadas manualmente es:

  • Inflexible y difícil de escalar

  • Vulnerable a la suplantación y al movimiento lateral

  • Requiere mucho trabajo para la incorporación y los cambios de acceso

  • Sin visibilidad de la identidad del usuario ni del nivel de confianza del dispositivo

A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas de confianza cero y modelos de BYOD (tráete tu dispositivo)/acceso remoto, las herramientas de segmentación heredadas se quedan cortas.

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

La solución Foxpass

Foxpass permite la asignación dinámica de VLAN y la segmentación de red mediante autenticación RADIUS basada en la identidad:

  • Vincula el acceso a la pertenencia a grupos de directorio (a través de Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)

  • Asigna usuarios y dispositivos a VLAN durante la autenticación

  • Compatible con autenticación EAP-TTLS (identidad/contraseña) y EAP-TLS (basada en certificados)

  • Usa Foxpass RADIUS para aplicar la segmentación en redes Wi-Fi, VPN y cableadas

Esto ayuda a los equipos de TI a aplicar el principio de privilegio mínimo y contener el movimiento lateral, sin gestionar manualmente las VLAN por usuario o dispositivo.

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

Cómo funciona

  1. El usuario se conecta a la red Wi-Fi o VPN

  2. Foxpass RADIUS autentica al usuario o dispositivo (mediante EAP-TLS o EAP-TTLS)

  3. La pertenencia al grupo se comprueba mediante un proveedor de identidad sincronizado (Google, Entra ID, etc.)

  4. La respuesta de RADIUS incluye la asignación de VLAN

  5. El usuario se coloca en el segmento adecuado (p. ej., guest, admin, IoT, dev, student)


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

Ventajas de la segmentación basada en identidades

  • Aplica el principio de privilegio mínimo en todos los departamentos, dispositivos y roles

  • Separa automáticamente el tráfico de estudiantes, profesorado e invitados en entornos de campus

  • Mantén los entornos de desarrollo, staging y producción lógicamente aislados

  • Protege BYOD (tráete tu dispositivo) y los dispositivos no gestionados mediante la asignación de VLAN basada en certificados

  • Compatible con marcos de confianza cero y de cumplimiento (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)


Casos de uso habituales

Casos de Uso

Descripción

Educación

Coloca a estudiantes, profesorado e invitados en diferentes VLAN mediante grupos de directorio

Empresas

Aísla los entornos de ingeniería/desarrollo de finanzas, RR. HH. o las aplicaciones internas

Ubicaciones de tiendas/sucursales

Separa el tráfico del punto de venta, la red Wi‑Fi para invitados y la red interna de back office

Atención médica

Segmenta el acceso a los PHI frente a los sistemas no regulados

Redes BYOD (tráete tu dispositivo)

Coloca automáticamente los dispositivos personales no gestionados en VLAN de baja confianza


Capacidades relacionadas de Foxpass

  • Cloud RADIUS – admite la asignación de VLAN mediante mapeo de grupos

  • Sincronización de directorios – Extrae roles de usuario de Entra ID, Okta, Google Workspace o LDAP

  • Gestión de certificados – Usa EAP-TLS y la inscripción de MDM/BYOD (tráete tu dispositivo) para aplicar la confianza

  • Cloud LDAP – Gestiona la lógica de grupos para configuraciones locales o híbridas

  • Registro en tiempo real – Haz un seguimiento de los intentos de acceso por VLAN y política

Más información sobre Foxpass Cloud RADIUS

¿Listo para automatizar la segmentación de tu red?

Foxpass ofrece a tu equipo la aplicación dinámica de VLAN sin el mantenimiento de RADIUS heredado ni los dolores de cabeza de gestionar VLAN manualmente.

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