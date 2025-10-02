Aplica la segmentación de red dinámica basada en la identidad a escala
Usa Foxpass para asignar automáticamente usuarios y dispositivos a las VLAN o redes adecuadas según la identidad, el rol y la pertenencia a grupos.
El problema
La segmentación estática de red mediante listas de direcciones MAC, SSID o VLAN asignadas manualmente es:
Inflexible y difícil de escalar
Vulnerable a la suplantación y al movimiento lateral
Requiere mucho trabajo para la incorporación y los cambios de acceso
Sin visibilidad de la identidad del usuario ni del nivel de confianza del dispositivo
A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas de confianza cero y modelos de BYOD (tráete tu dispositivo)/acceso remoto, las herramientas de segmentación heredadas se quedan cortas.
La solución Foxpass
Foxpass permite la asignación dinámica de VLAN y la segmentación de red mediante autenticación RADIUS basada en la identidad:
Vincula el acceso a la pertenencia a grupos de directorio (a través de Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)
Asigna usuarios y dispositivos a VLAN durante la autenticación
Compatible con autenticación EAP-TTLS (identidad/contraseña) y EAP-TLS (basada en certificados)
Usa Foxpass RADIUS para aplicar la segmentación en redes Wi-Fi, VPN y cableadas
Esto ayuda a los equipos de TI a aplicar el principio de privilegio mínimo y contener el movimiento lateral, sin gestionar manualmente las VLAN por usuario o dispositivo.
Cómo funciona
El usuario se conecta a la red Wi-Fi o VPN
Foxpass RADIUS autentica al usuario o dispositivo (mediante EAP-TLS o EAP-TTLS)
La pertenencia al grupo se comprueba mediante un proveedor de identidad sincronizado (Google, Entra ID, etc.)
La respuesta de RADIUS incluye la asignación de VLAN
El usuario se coloca en el segmento adecuado (p. ej., guest, admin, IoT, dev, student)
Ventajas de la segmentación basada en identidades
Aplica el principio de privilegio mínimo en todos los departamentos, dispositivos y roles
Separa automáticamente el tráfico de estudiantes, profesorado e invitados en entornos de campus
Mantén los entornos de desarrollo, staging y producción lógicamente aislados
Protege BYOD (tráete tu dispositivo) y los dispositivos no gestionados mediante la asignación de VLAN basada en certificados
Compatible con marcos de confianza cero y de cumplimiento (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
Casos de uso habituales
Casos de Uso
Descripción
Educación
Coloca a estudiantes, profesorado e invitados en diferentes VLAN mediante grupos de directorio
Empresas
Aísla los entornos de ingeniería/desarrollo de finanzas, RR. HH. o las aplicaciones internas
Ubicaciones de tiendas/sucursales
Separa el tráfico del punto de venta, la red Wi‑Fi para invitados y la red interna de back office
Atención médica
Segmenta el acceso a los PHI frente a los sistemas no regulados
Redes BYOD (tráete tu dispositivo)
Coloca automáticamente los dispositivos personales no gestionados en VLAN de baja confianza
Capacidades relacionadas de Foxpass
Cloud RADIUS – admite la asignación de VLAN mediante mapeo de grupos
Sincronización de directorios – Extrae roles de usuario de Entra ID, Okta, Google Workspace o LDAP
Gestión de certificados – Usa EAP-TLS y la inscripción de MDM/BYOD (tráete tu dispositivo) para aplicar la confianza
Cloud LDAP – Gestiona la lógica de grupos para configuraciones locales o híbridas
Registro en tiempo real – Haz un seguimiento de los intentos de acceso por VLAN y política
Más información sobre Foxpass Cloud RADIUS
¿Listo para automatizar la segmentación de tu red?
Foxpass ofrece a tu equipo la aplicación dinámica de VLAN sin el mantenimiento de RADIUS heredado ni los dolores de cabeza de gestionar VLAN manualmente.