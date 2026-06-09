Hay un equilibrio complicado entre la seguridad y la comodidad. Si facilitas demasiado la autenticación, los hackers y otros actores maliciosos pueden colarse, pero si es demasiado compleja, perderás productividad y volverás locos a tus empleados. Las claves Secure Shell (SSH) ayudan a lograr ese equilibrio, al proporcionar autenticación segura para procesos automatizados e implementar inicio de sesión único.
Teniendo esto en cuenta, veamos las claves SSH, cómo se usan y cómo Foxpass ofrece una gestión de claves SSH accesible y fácil de usar...
¿Qué es una clave SSH?
Una clave SSH es una alternativa a los nombres de usuario y las contraseñas como método de autenticación de usuarios. Se usa principalmente presentando un archivo cifrado al servicio en lugar de una contraseña basada en texto.
Las credenciales de acceso para las claves SSH se intercambian en el protocolo Secure Shell, una alternativa segura al Telnet sin cifrar. Las claves SSH utilizan técnicas criptográficas para garantizar que toda la comunicación hacia y desde el servidor remoto se realice de forma cifrada.
Esto proporciona un mecanismo seguro para autenticar a los usuarios remotos, transferir la entrada del cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente.
En la práctica, cada usuario genera su propio par de claves SSH, mantiene la clave privada en su equipo e instala la clave pública en los servidores a los que necesita acceder.
¿Cómo se usan las claves SSH?
Las claves SSH son similares a las contraseñas, ya que conceden acceso a los usuarios y ayudan a autenticar su identidad, lo que determina quién puede acceder a qué sistemas. Las claves SSH establecen conexiones seguras que cifran los datos, lo que permite a los usuarios iniciar sesión y trabajar de forma segura sin miedo a que se intercepte nada.
Como resultado, SSH ofrece alta seguridad y confidencialidad al iniciar sesión (incluso de forma remota), enviar datos y transferir archivos.
Las claves SSH se utilizan principalmente para iniciar sesión en servidores Linux. Estos servidores funcionan entre bastidores para impulsar la mayoría de los sitios web y las aplicaciones.
Los ingenieros de software necesitan iniciar sesión continuamente en estos servidores para implementar código, corregir errores y configurar ajustes. Las claves SSH les permiten acceder fácilmente a los servidores sin tener que iniciar y cerrar sesión constantemente, mientras mantienen la autenticación, lo que garantiza eficiencia y seguridad.
Gestión de claves SSH
Sin embargo, las claves SSH pueden plantear un nuevo desafío, ya que gestionar una gran cantidad de claves puede ser un proceso complicado. Cuando las empresas no implementan procesos de aprovisionamiento y baja para el acceso basado en claves, o no tienen registros de quién aprovisionó qué claves para qué, eso puede introducir nuevos riesgos de seguridad.
Por lo tanto, la gestión de claves SSH es fundamental para garantizar la seguridad al aprovisionar claves SSH. La gestión de claves SSH incluye:
Gestión de identidades y credenciales
Aprovisionamiento y revocación de claves SSH
Implementación de la gestión de accesos privilegiados
Tener planes de respuesta a incidentes y recuperación ante desastres establecidos
Con una gestión adecuada de las claves SSH, puedes asegurarte de que los usuarios reciban rápidamente las claves y credenciales que necesitan para trabajar, gestionar quién tiene acceso a qué y eliminar credenciales cuando ya no se necesitan, manteniendo así tus sistemas seguros.
Por qué Foxpass es una gran alternativa a la gestión manual de claves SSH
Si necesitas una solución potente para ayudarte con la gestión de claves SSH, Foxpass ofrece la forma más fácil y segura de gestionar tus claves SSH y mantener tus servidores protegidos. La función de gestión de claves SSH de Foxpass permite a los ingenieros añadir sus claves públicas a Foxpass para que puedan iniciar sesión en máquinas Linux habilitadas para Foxpass desde sus propios ordenadores, lo que permite la gestión de claves SSH de autoservicio.
Además, Foxpass ofrece varias funciones diseñadas para facilitar la gestión de claves SSH, como el acceso temporal y la coincidencia de hosts basada en patrones. Esto proporciona una gestión y un control del acceso eficientes y seguros, y funciona a la perfección con tus claves SSH.
Esta es solo una de las muchas formas en que Foxpass ofrece seguridad de nivel empresarial a un precio asequible y accesible. Con Foxpass, puedes mantener tus redes y dispositivos seguros sin comprometer la velocidad ni la eficiencia.
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