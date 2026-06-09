Hay pocas cosas más importantes para una empresa que la seguridad digital. Tus empleados deben poder iniciar sesión en sus cuentas, dispositivos y redes de forma segura y eficiente, y todo debe estar protegido frente a intrusos o actores maliciosos. Los certificados PKI son una herramienta habitual de ciberseguridad, pero no todo el mundo sabe qué son, cómo funcionan o cómo se comparan con las contraseñas tradicionales.
La infraestructura de clave pública (PKI) es un sistema que te permite cifrar y firmar datos con fines de seguridad. Los certificados PKI, a su vez, autentican digitalmente la identidad de un usuario para garantizar el uso seguro de una cuenta, dispositivo o servicio. La PKI ofrece una forma más segura para que un usuario conocido se conecte de forma segura tanto a sistemas públicos, como páginas web, como a sistemas privados como VPN, Wi‑Fi® y otras formas de sistemas de autenticación multifactor (MFA).
Los nombres de usuario y las contraseñas están convirtiéndose en cosa del pasado para las empresas modernas. Al mismo tiempo, los certificados PKI son cada vez más comunes y rentables, lo que da a las empresas más motivos para deshacerse del nombre de usuario y la contraseña estándar como mecanismo de autenticación.
Las credenciales son fáciles de hackear
Aunque las contraseñas y credenciales similares son un buen comienzo, una buena seguridad requiere más. Una cuenta con una sola capa de seguridad puede ser muy vulnerable a personas ajenas y bots que pueden adivinar contraseñas en cuestión de minutos.
Los certificados PKI, por otro lado, usan cifrado de nivel industrial y el estándar Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Esto proporciona una forma fácil y segura de registrar dispositivos y realizar la autenticación posterior, que no se puede piratear ni robar tan fácilmente como una contraseña.
La PKI reduce las situaciones causadas por errores humanos
El error humano es una de las vulnerabilidades más difíciles de combatir, y los hackers lo saben; de ahí el aumento de los ataques dirigidos a las personas, como el phishing o los ataques de intermediario (MITM). Estos ataques de intermediario ocurren cuando un tercero intercepta la comunicación entre dos partes. Por ejemplo, cuando un empleado hace clic accidentalmente en un enlace dentro de un correo electrónico de phishing, el MITM puede obtener acceso a la cuenta de correo electrónico e incluso al dispositivo.
Con la PKI, en cambio, hay varios niveles de seguridad mediante la combinación de clave pública/privada. Así que, aunque un atacante pueda acceder a la clave pública, sus esfuerzos serían inútiles porque necesitaría la clave privada para descifrar los datos y entender el mensaje.
Reduce los problemas relacionados con TI con Wi‑Fi®
En situaciones sin certificados PKI ni SCEP, cualquiera puede dar el nombre de usuario y la contraseña de tu red Wi-Fi® a otra persona. Esto provoca una situación en la que usuarios desconocidos pueden seguir usando tu red sin tu conocimiento ni tu permiso.
Los certificados PKI sustituyen por completo las contraseñas de Wi-Fi® y solo dan acceso a la red a un grupo de usuarios elegido. Por ejemplo, el SCEP de Foxpass, como parte de nuestro Advanced RADIUS, ayuda a los usuarios que elijas a inscribir fácilmente sus dispositivos, lo que te permite llevar un seguimiento de qué usuarios tienen acceso a tu red Wi‑Fi®.
Además de conceder fácilmente acceso a la red, también puedes revocar fácilmente el acceso a cualquier usuario revocando su certificado SCEP desde la consola de Foxpass.
Las empresas de todos los tamaños pueden proteger rápidamente sus redes Wi‑Fi® con el Protocolo simple de inscripción de certificados (SCEP) de Foxpass. Está totalmente gestionado y es fácil de implementar, para que las organizaciones puedan proteger sus redes sin complicaciones.
Además, los certificados SCEP de Foxpass caducan cada 5 años, mientras que los certificados normales caducan cada año, por lo que pueden reducir las molestias para los equipos de TI cada año.
Con un sistema de gestión de PKI/SCEP como el de Foxpass, puedes mantener protegida tu red Wi-Fi® sin causar molestias a tus empleados ni a tu equipo de TI. Para obtener más información, programa una demo o habla con un representante en help@foxpass.com.
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