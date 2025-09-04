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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

Simplifica la incorporación BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseñas con un instalador de certificados de autoservicio

Permite que los usuarios inscriban sus propios dispositivos para acceder de forma segura a la Wi‑Fi y la VPN sin aprovisionamiento manual, contraseñas compartidas ni tickets de TI. Incluido con la licencia avanzada de Foxpass.

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

Qué hace

El instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass proporciona una interfaz segura de autoservicio que permite a los usuarios y a las organizaciones:

  • Descarga e instala un certificado X.509

  • Inscribe tu dispositivo personal (no gestionado) para acceder a la red

  • Autentícate mediante EAP-TLS en tu infraestructura de Wi‑Fi o VPN

  • Evita por completo la autenticación de red basada en contraseñas

  • Complementa las integraciones de MDM para ofrecer acceso completo a la red de confianza cero basado en certificados para cada dispositivo, ya sea gestionado o BYOD (tráete tu dispositivo)

Esto permite la autenticación sin contraseña basada en certificados, un pilar fundamental del acceso a la red de confianza cero.

Capacidades clave

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    Inscripción de certificados EAP-TLS

    • Emite certificados X.509 desde el backend seguro de Foxpass

    • Compatible con la caducidad, la revocación y la renovación de certificados

    • Se integra con Foxpass Cloud RADIUS para la autenticación EAP-TLS


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    Experiencia personalizada con tu marca

    • Personaliza la marca del instalador con el nombre de tu institución o empresa (p. ej., portales basados en NetID)

    • Genera confianza y claridad durante la autoinscripción

    • Ideal para implementaciones en K–12, educación superior y entornos multiinquilino


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    Compatible con las principales plataformas

    • Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS

    • No se requieren derechos de administrador para la instalación

    • También admite integraciones de MDM para flujos de trabajo de dispositivos gestionados (Jamf, Intune, Kandji)


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Diseñado para escalar

    • Incorpora cientos o miles de dispositivos entre estudiantes, personal, profesorado o equipos remotos

    • Reduce el volumen del help desk causado por restablecimientos de contraseña o confusión con el SSID

    • Haz un seguimiento del registro y del uso mediante los registros de Foxpass


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

Cómo funciona

  1. El usuario inicia sesión en el portal BYOD (tráete tu dispositivo) con las credenciales de su proveedor de identidad (Google, Okta, Entra ID, etc.)

  2. El instalador entrega un certificado firmado al dispositivo del usuario

  3. El dispositivo se conecta a la Wi‑Fi/VPN mediante EAP-TLS a través de Foxpass Cloud RADIUS

  4. Foxpass valida el certificado y asigna el acceso según la identidad o el grupo


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

Ideal para

  • Educación K-12 y superior – Permite que estudiantes y profesorado se conecten sin intervención de TI

  • Plantillas remotas e híbridas – Acceso VPN seguro para portátiles personales y dispositivos móviles

  • Entornos de alta seguridad: aplica políticas de acceso sin contraseña en endpoints no gestionados

  • Redes multiinquilino – Incorpora invitados o contratistas con VLAN de acceso limitado


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

Compatible con


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

Seguridad y cumplimiento

  • Los certificados X.509 reducen la exposición de credenciales y el riesgo de phishing

  • Certificados vinculados al usuario/dispositivo, no compartidos entre sistemas

  • Compatible con los principios de confianza cero: autentica cada conexión

  • Se incluyen registros de auditoría y gestión del ciclo de vida de los certificados

  • Infraestructura backend preparada para SOC 2 Type II y HIPAA


Opiniones reales de clientes

Pasamos a una Wi‑Fi basada en certificados con Foxpass para eliminar los restablecimientos de contraseñas y el phishing. Su instalador de BYOD (tráete tu dispositivo) lo hizo muy fácil, incluso para usuarios no técnicos.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

¿Listo para prescindir de las contraseñas en BYOD (tráete tu dispositivo)?

El instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass te ayuda a implementar acceso seguro a Wi‑Fi y VPN sin contraseñas en cualquier dispositivo con aprovisionamiento de cero toque

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