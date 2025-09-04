Simplifica la incorporación BYOD (tráete tu dispositivo) sin contraseñas con un instalador de certificados de autoservicio
Permite que los usuarios inscriban sus propios dispositivos para acceder de forma segura a la Wi‑Fi y la VPN sin aprovisionamiento manual, contraseñas compartidas ni tickets de TI. Incluido con la licencia avanzada de Foxpass.
Qué hace
El instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass proporciona una interfaz segura de autoservicio que permite a los usuarios y a las organizaciones:
Descarga e instala un certificado X.509
Inscribe tu dispositivo personal (no gestionado) para acceder a la red
Autentícate mediante EAP-TLS en tu infraestructura de Wi‑Fi o VPN
Evita por completo la autenticación de red basada en contraseñas
Complementa las integraciones de MDM para ofrecer acceso completo a la red de confianza cero basado en certificados para cada dispositivo, ya sea gestionado o BYOD (tráete tu dispositivo)
Esto permite la autenticación sin contraseña basada en certificados, un pilar fundamental del acceso a la red de confianza cero.
Capacidades clave
Inscripción de certificados EAP-TLS
Emite certificados X.509 desde el backend seguro de Foxpass
Compatible con la caducidad, la revocación y la renovación de certificados
Se integra con Foxpass Cloud RADIUS para la autenticación EAP-TLS
Experiencia personalizada con tu marca
Personaliza la marca del instalador con el nombre de tu institución o empresa (p. ej., portales basados en NetID)
Genera confianza y claridad durante la autoinscripción
Ideal para implementaciones en K–12, educación superior y entornos multiinquilino
Compatible con las principales plataformas
Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS
No se requieren derechos de administrador para la instalación
También admite integraciones de MDM para flujos de trabajo de dispositivos gestionados (Jamf, Intune, Kandji)
Diseñado para escalar
Incorpora cientos o miles de dispositivos entre estudiantes, personal, profesorado o equipos remotos
Reduce el volumen del help desk causado por restablecimientos de contraseña o confusión con el SSID
Haz un seguimiento del registro y del uso mediante los registros de Foxpass
Cómo funciona
El usuario inicia sesión en el portal BYOD (tráete tu dispositivo) con las credenciales de su proveedor de identidad (Google, Okta, Entra ID, etc.)
El instalador entrega un certificado firmado al dispositivo del usuario
El dispositivo se conecta a la Wi‑Fi/VPN mediante EAP-TLS a través de Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass valida el certificado y asigna el acceso según la identidad o el grupo
Ideal para
Educación K-12 y superior – Permite que estudiantes y profesorado se conecten sin intervención de TI
Plantillas remotas e híbridas – Acceso VPN seguro para portátiles personales y dispositivos móviles
Entornos de alta seguridad: aplica políticas de acceso sin contraseña en endpoints no gestionados
Redes multiinquilino – Incorpora invitados o contratistas con VLAN de acceso limitado
Compatible con
Sincronización de directorios: Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin
Controladores Wi‑Fi: Meraki, Aruba, Ubiquiti, ...
MDM: Jamf, Intune, Kandji, Addigy, ...
Seguridad y cumplimiento
Los certificados X.509 reducen la exposición de credenciales y el riesgo de phishing
Certificados vinculados al usuario/dispositivo, no compartidos entre sistemas
Compatible con los principios de confianza cero: autentica cada conexión
Se incluyen registros de auditoría y gestión del ciclo de vida de los certificados
Infraestructura backend preparada para SOC 2 Type II y HIPAA
Opiniones reales de clientes
Pasamos a una Wi‑Fi basada en certificados con Foxpass para eliminar los restablecimientos de contraseñas y el phishing. Su instalador de BYOD (tráete tu dispositivo) lo hizo muy fácil, incluso para usuarios no técnicos.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
¿Listo para prescindir de las contraseñas en BYOD (tráete tu dispositivo)?
El instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo) de Foxpass te ayuda a implementar acceso seguro a Wi‑Fi y VPN sin contraseñas en cualquier dispositivo con aprovisionamiento de cero toque